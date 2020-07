Koupací mola na Malši a Vltavě mají zpoždění, v řekách teklo moc vody

Důvodem prý jsou silné deště, které zvedly hladiny řek. „Vzhledem ke zvýšenému průtoku se budou mola instalovat postupně v nejbližší době. Za těchto okolností by jejich umístění bylo nebezpečné. Práce začnou v těchto dnech a hotovo by mělo být do konce příštího týdne,“ vysvětlil náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

O umístění koupacích mol rozhodlo vedení města už na jaře. Celkem jich bude sedm na pěti různých místech. Lidé je najdou na Vltavě u Meteoru, Lučního jezu, tenisových kurtů u Dlouhého mostu a dvě budou nedaleko písečných pláží u sídliště Vltava. Dvě se objeví u Malého jezu na Malši.

Budou ze dřeva a železa, aby lépe odolala zlodějům

Původně měla být plastová, ale nakonec vybrala radnice jiný materiál – dřevo a železo.

„Důvodů je víc. Předně by ta plastová nemusela odolat případným zlodějům, pro které by byla snadnějším terčem. Tohle jsou odolnější materiály,“ přiblížil náměstek primátora Petr Holický (ANO).

V nadcházejících dnech se budou mola postupně na řekách objevovat. „Určitě je to zajímavý nápad, který navazuje na jiné snahy, jak řeky ve městě oživit. Snad se tím jen nezvýší množství odpadu, který lidé už teď odhazují do vody,“ svěřila se 22letá studentka Veronika Drdáková z Českých Budějovice, která se na mola těší.

Investice vychází z dokumentu Město a voda, jejž si magistrát nechal aktualizovat.

„Je to materiál, který má zajistit, že projekty u Malše a Vltavy nebudou nahodilým rozhodováním. Máme tak výstup s nápady, jak přistupovat k vybraným lokalitám,“ přiblížil náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).