Na sesternu zatím vozí beton, interna písecké nemocnice bude jako nová

  9:38
Nemocnice v Písku ve velkém modernizuje. Opravuje internu a chirurgii. Plánuje také stavbu urgentního příjmu za 150 milionů korun, následovat má i úprava porodnice za podobně vysokou sumu.
Nemocnice Písek

Nemocnice Písek | foto: Nemocnice Písek

Ve zdech budoucí sesterny na interně v písecké nemocnici zatím zeje díra. Využívají ji dělníci, kteří tudy dovnitř dopravují stavební materiál. Budovu, která je přes sto let stará, přestavují na moderní zázemí. Na které se těší jak sestry, tak lékaři a ocení ho i pacienti.

„Rekonstrukce interny bude velkou novou pomocí sestrám při práci s pacienty. Zároveň zlepší komfort pacientům zejména s infekčními střevními problémy, které hospitalizujeme u nás na oddělení vnitřních nemocí nejčastěji v létě,“ komentoval primář oddělení Ladislav Gergely. Dobrá je podle něj i dispozice na novém oddělení, pokoje jsou orientované na jih, sesterna na sever a tedy pracovně přívětivější v letních měsících.

Na novém oddělení psychiatrické nemocnice pomohou i speciálně vycvičení psi

Provoz se teď proto musel částečně přestěhovat a uskrovnit. Jak se ale shodují vrchní sestra Dana Průchová a staniční sestra Jitka Drobná, rozsah péče o pacienty je dál zachovaný. Pochvalují si komunikaci s vedením i s kolegy z ostatních oddělení.

„Snažíme se dělat maximum i po dobu stavby, aby se to pacientů nijak nedotklo,“ zdůraznila Dana Průchová. „Všichni jsme se jen dočasně přesunuli a těšíme se na nové oddělení,“ dodala Jitka Drobná.

Úprava interny a chirurgie je podle ředitele Jiřího Holana první etapou modernizace oddělení. Pacienti budou mít k dispozici komfortnější pokoje se sociální zázemím. Lepší pracovní prostředí dostane i zdravotnický personál. Rekonstrukce interny vyjde na 38 milionů korun, chirurgie na 10 milionů.

„Jsme nyní v období investičního boomu,“ připomněl ředitel další výdaje, které nemocnice řeší. Kromě běžných výdajů na zařízení, například výměny ultrazvuků nebo ventilátorů v celkové hodnotě 20 milionů, investuje organizace také do kyberbezpečnosti. V nedávné době dokončili práce na prádelně a fotovoltaice.

Nyní se nemocnice chystá na zásadní projekt, kterým je vybudování urgentního příjmu za 150 milionů korun. Vyroste částečně „na zeleném“ a částečně jako přístavba pavilonu O.

„Urgentní medicínu poskytujeme už nyní. Ale půjde o centrum, kam se soustředí několik odborností naráz,“ vysvětlil ředitel. Pacienta, který bude potřebovat akutní pomoc, vyšetříme a následně dostane první ošetření na jednom místě. Nebude muset putovat po několika odděleních, jako je tomu nyní.

„Příspěvek Jihočeského kraje činí 50 milionů korun, z evropských dotací dostaneme 40 milionů, zbytek půjde z kasy nemocnice. Vytvářeli jsme si rezervy právě pro to, co přijde,“ zdůraznil Holan.

„Do konce roku bychom rádi vypsali výběrové řízení tak, abychom mohli předat staveniště na začátku příštího roku. A byl bych rád, kdybychom na začátku roku 2027 měli kolaudaci a mohli přijmout první pacienty,“ poznamenal.

Porody do vody

Následovat budou úpravy porodnice, které budou stát dalších zhruba 150 milionů korun. Nemocnice s tisícovkou zaměstnanců se totiž nechce pouštět do několika zásadnějších stavebních akcí naráz.

Na oddělení by se měla změnit lůžková část, která vyjde vstříc poptávce rodiček po rodinnějším prostředí. „Chybí nám také sály pro alternativní porody, například porod do vody,“ zdůraznil ředitel. „V roce 2030 bychom se pak mohli vrhnout na pediatrii, propojit porodnici a novorozenecké oddělení, aby to dávalo z hlediska medicíny smysl,“ naznačil další plány.

Nemocnice disponuje i půlhektarovým pozemkem, který využila pro venkovní rehabilitaci. Kromě prvků pro fyzickou a somatickou podporu ji vybavila jako terapeutickou zahradu.

Nemocnice má totiž jako jedna z mála v republice oddělení spirituální péče. V něm odborníci pomáhají po psychické stránce nejen pacientům, ale i jejich rodině. V poslední době slouží také vlastním zaměstnancům. Příchozí mohou rovněž využít vzdělávací jezírko a projít si stezku s preventivními programy.

30. října 2025  9:38

