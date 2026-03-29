Jako realitní specialista prodává domy nebo byty. Umí zaujmout na sociálních sítích. Teď se o totéž bude snažit ve fotbalovém prostředí.
Pavla Mynářová vstoupila do výkonného výboru klubu Malše Roudné, který hraje jihočeský krajský přebor. Třiačtyřicetiletá matka čtyř dětí, které v klubu z obce u Českých Budějovic všechny hrají, bude mít na starost marketing a sociální sítě.
Nebojíte se reakcí, když vstupujete do fotbalového prostředí?
Uvědomuji si to, ale beru to tak, jak říká Leoš Mareš: komentáře jsou stoka, ke které nechodím. Zatím ale mám jen pozitivní reakce.
Víte ale, že to nemusí vydržet, hlavně na sociálních sítích.
Jasně. Ale každý, kdo chce být vidět, s tím musí počítat. Já hejty a komentáře na sítích neberu moc osobně. Konstruktivní kritiky si vážím, ale té moc nebývá. Dnes život na sítích běží extrémně rychle. Kdo chce pozornost, musí zaujmout. Jakýkoliv komentář ale vlastně znamená, že už jste zaujali.
Roudné bude tak trochu jako fotbalové Ústí nad Labem, kde zaujali s dvojicí moderátorek...
Nabízí se to. Neberu to jako senzaci, i když to tak někteří mohou vnímat. Ženy do vedení a do sportu patří. Není to marketing mé osoby, chci pomoci klubu, abychom Roudné víc otevřeli veřejnosti a přilákali nové partnery.
Souvisí vaše zapojení se stále větší popularitou žen ve fotbale?
Ano, je to trend napříč sporty. Ženy do nich přinášejí jinou energii a celkově trochu jiný pohled.
Nebudete se bát říct svůj názor mezi muži, kteří se ve fotbale pohybují delší dobu?
Určitě ne. Máme pozice ve vedení klubu rozdělené. Mám na starost marketing a hledání nových obchodních příležitostí. Mám v tom velkou důvěru. Sportovní část mají na starost ostatní členové vedení.
Neriskujete vstupem do fotbalového prostředí i pozici v práci?
Mám čtyři děti, všechny hrají fotbal. Díky nim pronikám do tohoto prostředí naplno. Když jedeme někam do zahraničí, tak děti hledají jako první, kdy se v daném místě hraje nějaký fotbalový zápas. Žijeme fotbalem tak, jak jsem si nikdy ani nepomyslela. V klubu mám ale na starost hlavně marketing, se kterým mám dost zkušeností. Jedenáct let jsem působila v obchodním oddělení a vedení rádia, v naší realitce se věnuji sociálním sítím dlouhodobě.
Ale rodinný dům a fotbalový klub se na sítích prodává jinak.
To určitě ano. Nechceme prezentovat jen samotné zápasy, ale fotbal místo setkávání. Třeba v Rakousku to funguje výborně. Cílem je spojení sportu a společenského života, budování komunity. Také přivést do fotbalu víc holek.
Jak hodláte v tomto ohledu zaujmout na sociálních sítích?
Chceme ukázat tréninky, víc představit zápasy a jejich doprovodný program. Budeme dělat rozhovory s trenéry a hráči, vymyslíme výzvy. Na sítích je třeba zaujmout ve velmi krátké době. Aktuálně je to podle dat zhruba 13 až 16 sekund, takže hned první tři sekundy jsou klíčové. Je třeba nabídnout zábavné, úderné věci, kterými se odlišíte. Důležitá je i odvaha a pravidelnost.
Berete pozici ve fotbalovém klubu i jako novou příležitost?
Fotbal je pro mě záliba. Chci pomoci svým dětem i celému klubu k lepšímu zázemí. Aby se v Roudném například mohl rozšířit areál, protože kapacita hřišť a šaten už nestačí. Dělám to z vlastní iniciativy a bez nároku na honorář. Zároveň sport spojuje hodně lidí a nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit kontakt ze sportu.
Třeba ve sportovním marketingu prorazíte ještě dál.
Ničemu se nebráním, ale práce na „domácím hřišti“ je plno. Minulý víkend jsme byli díky mým sociálním sítím v Barceloně, kde jsme se zkontaktovali se dvěma tamními akademiemi. Marcet se věnuje jen fotbalu, Barcelona Sport Academy má pod sebou padel, basketbal, tenis a fotbal. Obě akademie hodně stojí o spolupráci s Českem při projektech dětí nebo pořádání letních kempů. Otevírá se tím plno možností, a to i do zahraničí.