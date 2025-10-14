Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Autor:
  11:33
Ranní hustá mlha dnes ráno pořádně komplikovala provoz na jihu Čech. Policisté od půlnoci do deváté ranní evidovali celkem 20 střetů vozidel se zvěří, na Jindřichohradecku dokonce srážku VW Golf s koněm, na Strakonicku zase bourala dodávka s autobusem.

V Něměticích na Strakonicku zasahovali u nehody autobusu a dodávky také hasiči. Vozidla zajistili a pak uklidili vozovku. (14. října 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Prakticky na celém území jižních Čech byla dnes ráno hustá mlha, což pomohlo k tomu, že za několik hodin se staly hned dvě desítky nehod, kdy se auta střetla se zvěří.

Ta asi nejkurióznější se udála na Jindřichohradecku, kde se srazil golf s koněm. „Vozidlo je poškozené, ale kůň by snad měl být bez zranění,“ informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Hromadná nehoda na dálnici D6. V mlze bouralo jedenáct aut

Na Strakonicku se mohla stát skoro stejná nehoda, ale koně se na poslední chvíli podařilo vyhnat pryč ze silnice. „Řidiči by měli přizpůsobit jízdu panujícím povětrnostním podmínkám a snížené viditelnosti,“ zdůraznil Matzner.

Řidič předjížděl v husté mlze, srazil se s protijedoucím náklaďákem

U Nemětic na Strakonicku se pak ráno udála ještě další nehoda autobusu a dodávky, které se lehce střetly. „Při této dopravní nehodě utrpěl dvaadvacetiletý řidič dodávky lehčí zranění horní končetiny. Přednemocniční neodkladnou péči mu na místě poskytla posádka rychlé zdravotnické pomoci ze Strakonic. Následně jej záchranáři převezli na úrazovou ambulanci strakonické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petr Kafková.

Na místě zasahovali také hasiči, kteří vozidla zajistili a poté uklidili vozovku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Jsem připravený být ministrem zdravotnictví, říká jihočeský lídr za ANO Vojtěch

Adam Vojtěch dovedl jako lídr ANO k vítězství v Jihočeském kraji, sám dostal nejvíc preferenčních hlasů, celkem 9 564. V době covidové pandemie byl ministrem zdravotnictví. Rád by se na tento post...

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

Ranní bouračky na jihu Čech kvůli mlze, auto se srazilo s koněm

Ranní hustá mlha dnes ráno pořádně komplikovala provoz na jihu Čech. Policisté od půlnoci do deváté ranní evidovali celkem 20 střetů vozidel se zvěří, na Jindřichohradecku dokonce srážku VW Golf s...

14. října 2025  11:33

S vyhláškou o nočním klidu koalice na budějovické radnici narazila. Omezení platí

Pár podniků v Krajinské a jeden v ulici Karla IV. musí dál fungovat pod zpřísněnou vyhláškou o veřejném pořádku v Českých Budějovicích. Vedení města se v pondělí pokusilo dokument změnit a tvrdší...

14. října 2025  9:03

Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky...

13. října 2025  16:12

Budějčák Jiří Mádl převzal cenu města. Mám tu i fotku z vítání občánků, smál se

Cenu města České Budějovice v pondělí převzal herec, režisér, scénárista a místní rodák Jiří Mádl. Získal ji za úspěšný film Vlny. Při slavnostním předání na radnici ujišťoval, že se pořád cítí...

13. října 2025  15:28

Ve vypuštěném rybníku přežije invazní sumeček 14 dní. Vědci na ně zkoušejí pasti

Premium

Nepůvodních druhů přibývá. Problém se nevyhnul ani tůním a rybníčkům v Českých Budějovicích. Vědci proto chtějí navrhnout městu řešení, aby se podařilo invazní druhy potlačit a podpořit biodiverzitu...

13. října 2025

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

13. října 2025  9:40

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

U bitky před diskotékou v Katovicích na Strakonicku zasahovali o víkendu policisté z Jihočeského i Plzeňského kraje. Do potyčky se totiž zapojilo několik desítek lidí. Záchranáři odvezli do nemocnice...

13. října 2025  9:36

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

12. října 2025  17:26

Prezident mu řekl, že je frajer. Žák zachránil dítě z potápějícího se kočárku

Mladého zachránce Jana Veverku z Temelína na Českobudějovicku ocenil Zlatým záchranářským křížem prezident republiky Petr Pavel. Školák loni v létě skočil v Hluboké nad Vltavou do řeky, kam sjel...

12. října 2025  9:54

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U Horusic srazil vlak muže, vlaky na trati mezi Budějovicemi a Prahou nejezdí

U Horusic na Táborsku srazil v sobotu odpoledne vlak muže, jenž na následky střetu zemřel. Provoz na železniční trati České Budějovice - Praha je kvůli tragické události přerušený. Řekla to mluvčí...

11. října 2025  16:34

Budy, Endži nebo Turbo. Hokejový Motor hledá jméno pro svého mimozemšťana

Mezi diváky při hokeji v Českých Budějovicích se pohybuje mimozemšťan. Bát se ho však nemusíte, spíš naopak. Je přítulný. Extraligový Motor představil s novou sezonou i nového maskota týmu. Nyní...

11. října 2025  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.