V patnácti zavraždil otcovu družku. Po návratu z vězení skočil pod vlak

Policisté nehodu u Bezděkova na Klatovsku, při které vlak srazil muže, dál vyšetřují, ale informovali, že se s největší pravděpodobností jedná o sebevraždu. Na skutečnost, že se má jednat o mladíka, který před lety vraždil v Bechyni, upozornil Deník.

Případ tehdy sledoval i iDNES.cz. Tragédie se odehrála na podzim roku 2014. Tehdy patnáctiletý student uškrtil v panelákovém bytě ženu ve věku 34 let. Byla to přítelkyně jeho otce, se kterým měla miminko. Mladík neunesl rozpad své rodiny a skutečnost, že si otec našel novou partnerku.

„Po provedení výslechu několika osob a dalších úkonů měli kriminalisté v případu jasno. Pachatelem zločinu by měl být mladistvý muž,“ sdělil několik dní po vraždě Milan Bajcura, jihočeský policejní mluvčí. Udušenou ženu nalezl chlapcův otec v bytě a zavolal policisty.

Vzhledem k věku hrozil chlapci trest maximálně ve výši pěti let vězení. Stal se také nejmladším jihočeským vrahem. Soud ho poslal do vězení, ze kterého byl nyní dvacetiletý muž před časem propuštěn, a pak jezdil na návštěvy do Bezděkova na Klatovsku.

Tam také ukončil svůj život. „V 6:16 hodin řídil strojvůdce vlak po železniční trati ve směru od Klatov na Domažlice. U železniční zastávky Bezděkov vběhl poškozený proti rozjetému vlaku,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Zraněného ještě resuscitovali, ale marně. Zranění, která utrpěl, nebyla slučitelná se životem. „U zemřelého byla nařízena soudní pitva. Policisté zjistili totožnost dvacetiletého muže z Táborska,“ doplnila Ladmanová.

Na místo vyjeli policisté z oddělení obecné kriminality a prověřovali, jak ke srážce došlo. Ve vlaku nejel žádný cestující.