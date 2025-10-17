V pátek v půl čtvrté ráno spatřil operátor městského kamerového systému na náměstí Přemysla Otakara II. skupinku mířící k zaparkovanému automobilu. Bylo však zřejmé, že všech sedm se jich do šestimístného vozu nevejde.
„Dva z nich si tak střihli o to, kdo vyhraje poslední místo spolujezdce vedle řidičky. Prohrávající následně nastoupil do zavazadlového prostoru a řidička se rozjela směrem do České ulice,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková s tím, že hned tam vůz zastavila hlídka městské policie.
Jak se ukázalo, prohřešků cestujících bylo víc. Nikdo z nich, kromě ženy za volantem, neměl zapnutý bezpečnostní pás. Před příchodem strážníků už se pasažéři vzhledem k plně obsazenému prostoru připoutat nestihli, o posledním cestujícím v kufru nemluvě.
Dechová zkouška na alkohol u třiadvacetileté řidičky ukázala negativní výsledek. To se však nedalo říci o dvou jejích mladistvých kamarádech. Ti nezůstali o mnoho pozadu za svými plnoletými společníky.
„Strážníci proto o události informovali jejich zákonné zástupce, které bude čekat pohovor na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Celé osazenstvo vozu se navíc bude zpovídat příslušnému správnímu orgánu z několika přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ uzavřela mluvčí strážníků.