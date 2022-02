Za volantem chytili opilého řidiče, který už způsobil tragickou nehodu

Hlídka stavěla podezřelého řidiče v neděli v noci v Písku. Jel vozem značky Audi.

„Policisté u řidiče, který jel ulicemi města a neunikl pozornosti policejní hlídky, provedli test na alkohol. Zkouška byla pozitivní. Nejenže mařil výkon úředního rozhodnutí, nadýchal ještě bezmála jedno promile,“ sdělila policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Při následné kontrole se ukázalo, že mladý muž má zákaz řízení až do roku 2026. Policisté podle mluvčí případ zpracovávají ve zkráceném přípravném řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Do dvou týdnů by se měl muž postavit před soud, který ho může poslat až na tři roky do vězení.

Podle informací MF DNES přitom už mladík byl odsouzen za nehodu s tragickým koncem v roce 2018 nedaleko Čížové u Písku. Nezvládl řízení a s autem, tehdy rovněž značky Audi, najel na krajnici, přejel do protisměru a tam se srazil se Škodou Fabia.

Na místě zůstali dva mrtví a tři těžce zranění. Soud tehdy potrestal viníka podmíněným trestem na 24 měsíců se zkušební dobou do roku 2025 a zákazem řízení do roku 2026.