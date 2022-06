Jižní Čechy, druhé nejlepší místo k životu. Přibývají byty, schází lékaři

Počet lůžek v sociálních pobytových službách, nízká nehodovost nebo vysoký počet knihoven v přepočtu na obyvatele. To je jen výčet několika úspěchů, kterých Jihočeský kraj dosáhl v komplexním průzkumu Místo pro život, jenž hodnotí kvalitu života obyvatel.

V absolutním hodnocení navíc jižní Čechy skončily na druhém místě, hned za hlavním městem Praha, a vylepšily tak loňské páté místo.

„Jsem rád, že se vnímání kvality života u Jihočechů lepší. Jde hlavně o to, aby vnímali život v kraji dlouhodobě pozitivně a byli tu spokojení. My pro to děláme a budeme dělat maximum. Navíc spokojenost lidí s místem, v němž žijí, je u nás v Jihočeském kraji nejvyšší v celé České republice,“ komentuje jihočeský hejtman Martin Kuba výsledky průzkumu agentury Datank.

Právě v hodnocení spokojenosti samotných obyvatel dosáhl region v porovnání s ostatními kraji nejlepšího výsledku. „Život se mi tu líbí a neměnil bych, ačkoli i v jiných koutech republiky je krásně. Máme tu spoustu památek, krásnou přírodu i vesnice, lidé mi tu přijdou přátelští. Jen mi tu chybí více firem s přidanou hodnotou na úkor montoven a v krajině by mohlo být méně lánů polí,“ míní Václav Liška z Týna nad Vltavou.

Velmi dobře si Jihočeský kraj vede v sociální oblasti, v níž nabízí poměrově nejvíce lůžek v zařízeních sociálních služeb. Jejich nedostatek je přitom velkým problémem ve všech českých regionech.

„Pak je těžké dostat blízké do pobytových zařízení. Snažíme se rozšiřovat počty lůžek tak, aby se co nejvíce zkrátila čekací lhůta. Stav seniorů se kolikrát zhorší ze dne na den a pro rodinu je velmi obtížné rychle shánět místo,“ říká náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, jež v úterý cenu přebírala.

Nejvíce chybí zubaři

Na druhou stranu vnímá, že v regionu citelně scházejí lékaři, a zejména pak zubaři. Ve srovnání s ostatními dopadl Jihočeský kraj v průzkumu v této oblasti jen průměrně. „Také vidíme v tomto ohledu rezervy, a i kvůli tomu jsme připravili program s finanční pobídkou, jímž lákáme tyto profese do kraje. Snažíme se rovněž motivovat mladé díky soutěži Medik roku a potěšilo mě, že letošní vítězové v kraji chtějí sloužit,“ doplňuje Kozlová.

Výborného výsledku dosáhly také obce a města v otázce dostavby bytů a obytných komplexů. Platí to i v největších městech. Například v Českých Budějovicích v minulosti přibývaly byty ve Stromovce a v současnosti je spuštěných hned několik velkých developerských projektů, konkrétně třeba v oblasti Dubičného potoku nebo Branišovské ulice.

„Máme stále potenciál přilákat do města tisíce lidí a nevím o tom, že by nějaký developerský projekt nedopadl dobře. Bohužel se potýkáme s tím, že byty se sice obsazují, ale nepřibývají nám obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu,“ podotýká náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma.

Město tak přichází o významné příspěvky tvořené například příjmy ze sdílených daní.

Jihočeši produkují plno odpadu

Se stavbou bytů nezahálí ani v Táboře, který sám má okolo tří tisíc obecních bytů. Řadu projektů se ve městě podařilo nedávno dokončit a radnice nyní připravuje velký areál pro bydlení v lokalitě Dvorce.

„Velkou část nabídneme soukromým investorům, ale jako město zde postavíme svůj činžovní dům. Naposledy radnice získala vlastní nové byty asi před deseti lety,“ ví místostarosta Tábora Martin Mareda.

Studie dále ukazuje, že Jihočeský kraj má ve srovnání také dobré výsledky v otázce bezpečnosti, a to i na silnicích. Podle jihočeského koordinátora BESIP Václava Kováře ale není situace zdaleka tak dobrá.

„Nehodovost je poměrně vysoká a v poslední době nám přibývají hlavně nehody malých dopravních prostředků, jako jsou koloběžky nebo kola. Mám spíš pocit, že jsme v tomto ohledu mezi slepými jednookým králem,“ myslí si Kovář.

Velmi dobrých výsledků dosáhly jižní Čechy i v oblasti odpadu, kdy jej místní v porovnání s ostatními kraji vytřídili vysoké množství v přepočtu na obyvatele.

Na druhou stranu Jihočeši vyprodukují velké množství komunálního odpadu. V regionu je také celkem nízký počet automobilů na množství silnic. Zároveň je ale region negativně hodnocený právě kvůli příliš vysokému počtu komunikací.