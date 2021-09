V Prvním parním orchestru hraje na mandolínu, sám sbírá hry nebo modely

Miloslav Vaváček (38 let) Narodil se 3. června 1983 v Táboře. Vystudoval Střední odbornou školu pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí, poté Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Budějovicích. Absolvoval studium oboru památkář v Národním památkovém ústavu Praha a obor starožitník na pražské Rudolfinské akademii.

Hraní staré hudby se profesionálně věnuje od 23 let. Před 17 lety založil středověkou kapelu Dei Gratia. Nyní také vede steamgrassový soubor První parní orchestr.

Je autorem řady přednáškových projektů, například Experiment aneb plnou parou vpřed, Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy či Historické dudy – nástroj králů i žebráků.