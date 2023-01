Miloš Zeman jezdil na Zemi živitelku a bránil Budvar před privatizací

Miloš Zeman pravidelně jezdí především na Zemi živitelku na českobudějovickém výstavišti, kde má mimo jiné proslov. Byl zde i loni. A třeba v roce 2017 vyrazil na třídenní návštěvu regionu, kdy zavítal i do Hoštic u Volyně, které jsou známé z trilogie Slunce, seno...

Byl tam totiž jeho autobus Zemák, byť už přemalovaný, s nímž objížděl republiku při úspěšné předvolební kampani ČSSD v 90. letech.

Jednoznačný postoj měl opakovaně v otázce Budějovického Budvaru. Zeman je zásadně proti privatizaci, jak se nechal několikrát slyšet.

„Budvar je jediný národní podnik na území České republiky. Toto opatření bylo přijato, aby se zabránilo privatizaci do rukou koncernu Anheuser-Busch. Na svých přednáškách v Americe jsem říkal udiveným Američanům: Vy nepijete pivo, i když se tak domníváte, vy pijete špinavou hnědou břečku, které říkáte pivo,“ prohlásil v roce 2014.

Před lety byl hodně slyšet v souvislosti se schvalovaným zákonem o ochraně přírody a krajiny, který má rozšířit bezzásahová území v národních parcích. Prezident novelu tehdy vetoval, ale poslanci jej přehlasovali.

„Přál bych si, aby lidé, kteří mnohdy nikdy nebyli na Šumavě, pochopili, že se jedná o místo pro lidi a datel tříprstý a tetřev hlušec z těchto míst z uschlého lesa dávno zmizeli,“ sdělil při jedné z dřívějších návštěv kraje.

U Temelína pak Zeman před skoro deseti lety zaujal stanovisko, že by měl stát zadat dostavbu podle maďarského modelu bez výběrového řízení a na splátky.

Odolal uzeninám i slivovici

A právě na Živitelce pak prezident v roce 2017 nabádal k obnově rybníků, když se dostalo na tehdejší projekt ministerstva životního prostředí Dešťovka k zachytávání dešťové vody.

„Nic proti tomu, ať každý rodinný domek má plechový sud na její zachycování, on už ho většinou stejně má, ale tímhle ten problém nezachráníme. Chci připomenout, že před sto lety bylo v našich zemích třikrát víc rybníků než teď. Takže ano, stavme si klidně sudy na dešťovou vodu, ale daleko důležitější pro udržení vody v krajině je obnova rybníků. Myslím si, že to by měl být náš základní cíl,“ zdůrazňoval prezident.

A před deseti lety se musel na Živitelce držet zkrátka. Odolal i nakrájeným uzeninám a slivovici, kterou ho chtěli hostit u stánku jeho oblíbeného Kraje Vysočina.

„Já bohužel mám od lékařů předepsanou dietu. Takže si vezmu jenom vodu z vysočinské studánky a ochutnám jednu papričku. Ale až přijdu za rok, tak vám sním všechny klobásy, vypiju slivovici a dám si víno,“ slíbil tehdy prezident.