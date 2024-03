Zemřel pediatr Miloš Velemínský. Staral se o tisíce předčasně narozených dětí

„Odešel velký člověk, kterému i ve vyšším věku záleželo na lidech i chodu naší fakulty. Sledoval dění i aktivity, které jsme organizovali, projekty, které jsme získávali, pořád žil pro naší fakultu a i s fakultou,“ uvedla děkanka Ivana Chloubová a dodala, že nebýt jeho schopností fakulta by nikdy nedosáhla vědeckých úspěchů.

Velemínský se ve své praxi specializoval na dětské lékařství a jako pediatr dal šanci na život tisícovkám předčasně narozených dětí. Byl to právě on, komu se podařilo v českobudějovické nemocnici vybudovat první oddělení intenzivní péče o novorozence v republice. Ještě do roku 2023 vedl i svou vlastní ordinaci v Třeboni, sám přitom několikrát uvedl, že měl dlouhodobě problém za sebe najít náhradu.

Své zkušenosti z lékařské oblasti začal předávat i vysokoškolským studentům. Začátkem 90. let nastoupil jako profesor na Jihočeskou univerzitu. V roce 1998 se stal proděkanem pro vědu a výzkum na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a od roku 2001 působil na této fakultě sedm let jako děkan. Zároveň se věnoval vědě a vydal řadu odborných publikací především z oborů pediatrie a ošetřovatelství.

Velemínský za svoji práci získal celou řadu ocenění. Tím nejvýznamnějším bylo státní vyznamenání a udělil mu ho v roce 2018 tehdejší prezident Miloš Zeman. Osm let předtím si z Prahy také přivezl Purpurové srdce, které se tehdy poprvé udělovalo v Česku u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí. V roce 2014 dostal od hejtmanství Zlatou šupinu a o rok později Cenu města Třeboně za celoživotní dílo.