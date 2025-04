Kvůli mamataxi houstne atmosféra před školou, dvě matky už se popraly

Ranní špička u základní školy. Odvézt potomka autem, ideálně až před vchod, a pak honem sám do práce. Stav, který se děje snad u každé školy i školky v republice. Do jinak poklidného místa přijedou za deset až dvacet minut stovky aut.

V Milevsku na Písecku je situace o to horší, že 1. ZŠ T. G. Masaryka sousedí s poliklinikou a lékárnou. Napjatá atmosféra se tam jednoho rána vyhrotila až do fyzického konfliktu dvou matek. Protože stavební úpravy na rozšíření komunikace nebo větší parkoviště tam nejsou technicky možné, přemýšlí město například o svozových školních autobusech.

„Došlo ke konfliktu, kdy jedna řidička stála v protisměru a druhá jí překřížila cestu,“ potvrdil starosta Ivan Radosta. Jedna z maminek tam podle rodičů trvale blokuje cestu odjíždějícím autům a jiná kvůli tomu už neudržela nervy. Následně obě ženy vystoupily a strhla se hádka, která skončila fyzickou potyčkou.

„Městská policie je osočovaná, že tam málo pracuje. Máme celkem jedenáct strážníků, jeden hlídá přímo u školy a další mají práci po městě – u další základní školy, hlídají přechody pro chodce, aby i jinde děti přešly bezpečně. Není prostor, aby tady u školy zastavovali auta a vysvětlovali, pokutovali a tak dále,“ vysvětluje starosta.

Město má v tomto místě jen malé možnosti, jak situaci uklidnit. Radosta dodal, že bez spolupráce se samotnými rodiči se to neobejde. „Pomohlo by naučit děti, které žijí v dosahu školy, aby došly pěšky. Nedokážeme zajistit parkování a bezpečnost dětí ve chvíli, kdy je tady 300 až 400 aut,“ komentoval starosta špičku u školy, kam dochází přes 600 žáků.

„Také máme městskou hromadnou dopravu a už jsme se s ředitelem bavili o vypravování školních svozových autobusů z periferie města, kde také bydlí hodně rodin. Jeden autobus znamená úbytek dvaceti aut. Ale máme obavy, že by tam rodiče ty děti nedali,“ povzdechl si Radosta. Další možnost je podle něj vyrazit dřív a zaparkovat na náměstí, kde je dostatek místa. Odtud je to ke škole asi pět minut chůze.

Prostor řešili studenti z ČVUT

Každodenní situaci musí řešit i ředitel školy Martin Hrych. „Zjišťovali jsme si data a budeme je zpracovávat,“ sdělil. Ve hře jsou podle něj právě svozové autobusy nebo retardéry, které by pomohly zpomalit provoz a zajistit tak vyšší bezpečnost pro chodce.

„Přímo ve škole pak provádíme osvětu, snažili jsme se například dělat týden bez aut. Chápu, že rodiče vozí děti do školy cestou do zaměstnání. Je ale na zvážení, zda nevyužít MHD,“ dodal.

Přímo před školou je prostor, na jehož využití se zaměřili studenti architektury z pražského ČVUT. „Ve svém volném čase se tím zabývali s městskou architektkou. Neřešili vysloveně parkování. Je tam jakási parková úprava, členité prostředí se zelení obehnané nízkým plotem. Vedli anketu mezi lidmi, jak by si to představovali. Je ale nepřípustné, aby zde vzniklo parkoviště na úkor zeleně,“ popsal starosta. „Může tu vzniknout jakýsi drive-in, kdy rodič přijede, dítě vystoupí a zas odjede. Ale stejně to není pro stovky aut,“ uznal.