Záchranáři vyjeli do areálu základní školy krátce před půl dvanáctou. „V budově došlo k úrazu nezletilé dívky, která byla při příjezdu posádek při vědomí a se záchranáři komunikovala,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Dodal, že po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji vrtulník transportoval do nemocnice k dalšímu vyšetření.
Ke zranění došlo při incidentu mezi žáky, upřesnil mluvčí jihočeské police Milan Bajcura s tím, že vzhledem k věku školačky nebudou policisté sdělovat bližší informace.