Manželé si hrají s medem, ochutí ho mořskou řasou, zázvorem i nivou

Měli jste už někdy světle modrý med s mořskou řasou, s chilli nebo s příchutí nivy? A chtěli byste takovou dobrotu vyzkoušet? Stačí se obrátit na manžele Nelu a Milana Čadovy z Velešína, které „pokusy“ se vším, co se týká včel, hodně baví. Z pár úlů se jim jejich koníček od roku 2021 pořádně zvětšil.

Dnes už se starají o více než stovku včelstev, která mají na Českokrumlovsku na pěti různých místech. Vyrábějí jak klasické květové medy či právě ty ochucené nebo i svíčky z vosku a nechybí ani medovina.

V období Vánoc Čadovi nabízejí i medový adventní kalendář. „To byl můj nápad,“ hrdě hlásí Milan. „Manželka domů kdysi přinesla adventní kalendář se zdravými tyčinkami. A mně se to hrozně líbilo. Původně jsem myslel, že bychom tam dali malé medovinky, ale s tím medem se dá vymyslet o hodně více příchutí. Nosil jsem to v hlavě asi tři roky,“ přidává 41letý Milan Čada.

Nejprve se bál, že tolik příchutí pro kalendář nevymyslí. Pak však objevil hodně druhů mrazem mraženého ovoce. To manžele utvrdilo, že medové kalendáře začnou vyrábět. Každý den tak v adventním období vyzkoušíte jinak ochucený med.

Vystudoval včelařskou školu

Milan Čada je profesionálním hasičem. Ke včelaření se dostal právě přes svou profesi. Ze začátku příliš nechtěl být na výjezdech, kde hasiči likvidovali včelí či vosí roje.

„Pak jsem vyjel a zjistil, že to nic není. Byl to zásah úplně v pohodě a v tu dobu mě to chytlo a začal jsem se o včely zajímat víc a pak i sám včelařit,“ vzpomíná.

Časem však Čadu jako úplného amatéra lákalo se o koníčku dozvědět ještě něco navíc. A tak se přihlásil na včelařskou školu do Nasavrk v Pardubickém kraji. Tam právě objevil ovocem ochucené medy.

„Všichni okolo mi říkali, že mě škola posune v mém včelaření zase o level výše, co se týče vědomostí a tak dále,“ chválí si. „Ochutnávali jsme asi osm druhů a já si říkal, co to vlastně je? Moc mi to chutnalo, třeba čokoláda nebo skořice, tak jsem přijel domů nadšený a říkal, že to budeme dělat taky,“ usmívá se Čada na svou ženu.

Zaměstnání opustit nechtějí

Ti pak vyzkoušeli příchuť kakaa, skořice a zázvoru. Potom přišel například nápad s nivou. „Všechno jsou to manželovy nápady, já jsem v tomto ohledu spíše taková zdrženlivější a říkám si, že to lidé přece nemohou koupit. Ale zatím vše, co přivezu třeba na trhy, tak funguje,“ těší 37letou Nelu Čadovou, která pracuje v mateřské škole v jídelně.

Oba mají v hlavě ještě spousty nápadů na další ochucené medy. „Naše kalendáře přece jen chceme obnovovat, aby lidem nezevšedněly. Takže příchutě můžeme postupně měnit,“ říká Čadová.

Manželé mají dvě děti, jedenáctiletou Anetu a devítiletého Maxmiliána, kteří doma s medem také pomáhají. „Před Vánoci to tam vypadá jako v Ježíškově dílně, manžel stáčí, já lepím etikety a děti balí krabičky,“ směje se Nela.

Zatím si ovšem oba své zaměstnání ponechávají. Podle Milana Čady mají ještě málo včelstev a málo prodaných výrobků na to, aby značka Včelařství Čadovi uživila celou rodinu. Jedním z cílů bude nyní pořádně rozjet e-shop a také sociální sítě.

„Občas, když připravujeme pro děti ke svačině medové máslo, tak jim dáváme náš med. Já bych ze školky úplně odejít nechtěla, ale umím si představit, že bych tam třeba byla na částečný úvazek. Je pravda, že dnes je to už na hraně únosnosti, protože doma mě čeká další směna s medem,“ vypráví Nela Čadová.