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Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého druhu v Evropě. Mighty Sounds letos slaví 20. ročník a fotoreportér iDNES.cz u toho nemohl v sobotu chybět.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stálice festivalu, to je kapela Fast Food Orchestra. Jsou známí svým energickým zvukem a pozitivní atmosférou, která spojuje různé hudební žánry, včetně reggae, ska, popu a dalších. Jejich živá vystoupení, která kombinují hudbu s vizuálními efekty a kostýmy, vytvářejí jedinečný zážitek pro diváky.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Nikdy jsem si nemyslel, že dostat vodním dělem na fesťáku bude tak super věc,“ smál se jeden z mnoha těch, kteří v úmorných vedrech dobrovolně dostávali po celý den sprchu od hasičů. Osvěžení přišlo opravdu vhod a hasičská stříkačka byla dobrým kamarádem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na Čápův dvůr pravidelně s plnou stříkačkou jezdili řepečtí hasiči, kteří jednak kropili nadšené fanoušky a jednak také doplňovali jednotlivé nafukovací bazénky.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Co k Mighty neodmyslitelně patří a lidé to na tomto festivalu vyhledávají, je atmosféra. „Už jsme si vychovali za ty roky naše návštěvníky tak, že sem nejezdí za kapelami, ale spíš za celkovou přátelskou atmosférou. Každý rok prodáme čtvrtinu lístků, aniž bychom zveřejnili jediného interpreta. Tak jsou lidé naučení a myslím si, že je to pro nás hodně důležité, možná i víc než pro jiné festivaly,“ povídal pro iDNES.cz jeden z organizátorů MS František Švadlena.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Punkáči. Další poznávací znamení letního festivalu. Potkáte tu nejrůznější číra na hlavách, ať už u chlapů či holek.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Povozit se na nafukovacím lehátku v rukou nadšeného davu? Žádný problém. Tato dívka si tak užila koncert německé partičky ZSK.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Letošními headlinery se stali američtí Pennywise. Ti vystoupili na hlavní Mighty stage krátce před půl devátou. Americká punkrocková úderka Pennywise vznikla v roce 1988 v Hermosa Beach v Kalifornii. Patří k hlavním představitelům melodického hardcore a skate punku. Proslavila se energickými koncerty a texty o svobodě, jednotě a vzdoru vůči autoritám. Debutové album Pennywise vyšlo v roce 1991 a odstartovalo jejich dlouhou kariéru.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Po tom, co sluince už pomalu začalo ztrácet sílu a k večeru zapadat, začal se také více a více zaplňovat prostor před hlavním pódiem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Mighty People. Návštěvníci se sjíždí do Tábora z celé Evropy – ze Švédska, Německa, Dánska či ze Slovenska. A to opravdu můžeme potvrdit, vždycky tu panuje přátelská a pohodová atmosféra. Letos od ní lidi neodradily ani vysoké teploty.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na řadu míst pořadatelé umístili mlžítka. Ta byla v plné permanenci po celé tři dny konání festivalu. Výjimečně organizátoři návštěvníkům povolili vzít si s sebou do areálu deštníky či slunečníky. A zběžným pohledem naprostá většina lidi pokaždé měla u sebe láhev s vodou k dodržování pitného režimu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Letos na Mighty Sounds přijelo se svými rodiči opravdu hodně dětí každého věku. Ti brali za vděk třeba bazénky. Řada z nich pak tancovala přímo v kotlích pod pódii, a ti úplně nejmenší návštěvníci pak spoléhali na sluchátka, která přeci jen trošku tlumila hlasitost festivalu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Berlínská kapela Oxo86 vystoupila v sobotu na MS poprvé v historii. Hosty festivalu bavila v Jameson stagi. Ač se dopředu mohlo zdát, že vzduch bude pod hudebními stany ve vedrech nedýchatelný, tak se to rozhodli pořadatelé vyřešit umístěním řady obřích ventilátorů a větráků. Tím pádem se dala vystoupení parádně užít a vzduch tu byl překvapivě přijatelný.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Oxo86 valí nadupaný mix ska a punku, kterému nechybí humor a nadhled. Jejich koncerty jsou vyhlášenými mejdany, jež jsou plné výrazných dechových melodií, nakažlivých popěvků a textů, které si rozhodně s nikým a ničím neberou žádné servítky.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Tetování. To je další výrazný a stmelující prvek celého festivalu a jeho komunity. Přímo na MS bylo několik míst, kde jste si mohli nechat něco vytetovat.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nápoj v ruce, sluneční brýle a pomalu zapadající sluníčko. To je letní obrázek táborského Mighty Sounds, který letos slaví 20. ročník. „První ročník byl dost specifický, protože skončil tak, že všude bylo šílené množství bláta. Tehdy se festival konal ještě v Olší u Opařan, to byl rok 2005. Byla to taková louka s různými kopečky, okolo lesy. Jenže nám nedošlo, že to je lužní louka, a i když málo zaprší, tak je pod vodou. Tehdy tam po lýtka zapadl každý,“ líčí Švadlena.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nápis na vějířku hovoří jasně. V sobotu bylo horko, opravdu. Ani to však nebylo pro řadu návštěvníků na překážku. „I kdyby padaly ho... s hákama, tak na Mighty jedu. Jezdím sem pravidelně už od roku 2012,“ říkala návštěvnice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zasahovala během soboty na festivalu v Táboře pouze dvakrát. V jednom případě byla k muži opařenému vodou vyslána posádka záchranářů, vůz s lékařem a vrtulník LZS. Pacient byl následně převezen do táborské nemocnice. Podruhé záchranáři zasahovali u muže po kolapsu,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Typický sobotní festivalový obrázek. Stinná místa byla po celý den obsazená, na přímé slunce se logicky nikdo moc nehrnul. „Jasně, mažeme se pořád. Zvenku i zevnitř tedy,“ usmála se dvě děvčata. „Ale pořád to proléváme vodou, protože jinak by se to nedalo,“ uznala vzápětí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Moji spolupracovníci, kteří se mnou festival od začátku připravovali, působili právě v takových kapelách. A hned jsme si také řekli, že Mighty nemá být postavené na klasických českých kapelách, které hrají na mnoha jiných festivalech. A že to má mít mezinárodní přesah,“ vracel se v rozhovoru pro iDNES.cz Švadlena k samotným začátkům festivalu. Ten už od roku 2010 našel zázemí na letišti v Táboře.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Čekání na své hudební favority využívají lidé různě. Někdo se jde občerstvit k mnoha stánkům s pitím a jídlem, někdo si třeba zažongluje. K dispozici bylo na ploše letiště i řada dalších her či miniplácek na fotbal.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Americká partička Pennywise. Skupina Pennywise byla založena roku 1988. Název skupiny je odvozen od jména postavy klauna z hororu Stephena Kinga To. Při jejich show bylo pod hlavním pódiem naprosto plno. Aby ne, Pennywise předvedli parádní vystoupení.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zpěvák Zoli Téglás hned od prvních tónů do toho jde naplno, aby rozproudil publikum. Na festivalech, kde se kapely střídají rychle a mají opravdu omezený prostor, to ani jinak nejde.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V Moster Energy Stage zahráli po setmění The Ataris. Americká pop punková kapela vznikla v roce 1996 v Indianě. Proslavila se melodickými kytarami, emotivními texty a hymnickými refrény. Průlom jim přineslo album Blue Skies, Broken Hearts… Next 12 Exits z roku 1999. Největšího komerčního úspěchu dosáhli s deskou So Long, Astoria a coverem písně „The Boys of Summer“. Ani ta v Táboře nemohla chybět.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Letošní slávu multižánrového Mighty Sounds si nenechala ujít ani fotomodelka Nikol Kalašová se svým partnerem. Jihočeský hudební festival potrvá až do neděle, kdy například vystoupí slavní Skindred ve 21.40 hodin. „Skindred vznikli v roce 1998 ve waleském Newportu a od začátku vsadili na divokou směs reggae, metalu a punku. Benji Webbe, někdejší člen Dub War, stojí v čele jako nezastavitelný showman, který umí řvát i zpívat s naprostou lehkostí, a jehož hlas rozeznáte na první dobrou. Kapela si rychle vydobyla pověst koncertního tornáda a jejich “Newport Helicopter” se stal legendou. Skindred znějí tvrdě, tanečně i hravě zároveň a každé nové album posouvá jejich žánrový hybrid zase o kus dál. Je to kapela, která bourá škatulky a má vlastní, okamžitě rozpoznatelný styl. Jejich show bude v Táboře bezpochyby patřit k těm nejlepším!“ zvou organizátoři na nedělní vrchol celého Mighty Sounds.
Autor: Petr Lundák, MF DNES