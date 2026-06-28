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Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa
Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...
Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...
Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť
Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...
Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, explozivně se šíří dál
První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...
OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...
Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, explozivně se šíří dál
První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...
Na Jindřichohradecku hořely čtyři hektary lesa. V náročném terénu pomáhali i Rakušané
Čeští a rakouští hasiči dnes odpoledne likvidovali požár lesa na Jindřichohradecku. Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu čtyř hektarů.
Žádný požár, jen vycházející měsíc. Jako ve Slunce, seno, ale bez zpěvu, smáli se hasiči
Scénku jako vystřiženou z kultovní komedie Slunce, seno, jahody zažili v neděli před desátou hodinou večer dobrovolní hasiči ve Vlachově Březí na Prachaticku. Oznamovatelka jim nahlásila požár lesní...
Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť
Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...
Do Budějovic se může vrátit fotbalová liga, hrálo by ji Táborsko. Řešíme to, hlásí klub
Dostali dvaasedmdesát hodin na rozmyšlenou a čas jim začal rychle ubíhat. Ve fotbalovém Táborsku teď velmi intenzivně řeší, jestli se chopit nabídky a zkusit si poprvé v historii zahrát nejvyšší...
Konečně budu mít fanoušky Jihostroje na svojí straně, těší se Ihnát
Má tituly se Lvy Praha i Karlovarskem. Je trojnásobným nejlepším volejbalistou Slovenska. Byl klíčovým mužem pražského týmu, když v minulé sezoně vyřadil v semifinále České Budějovice. A právě odtud...
Vážná nehoda na rallye. Řidič při noční rychlostní zkoušce trefil strom
Vážná nehoda se stala o víkendu při Radouňské rallye na Jindřichohradecku. Jeden z vozů tam při noční rychlostní zkoušce narazil do stromu. Řidiče ve velmi vážném stavu transportoval vrtulník...
Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa
Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...
iDNES Lounge: EnergyPell, rodinná firma od Lipna vyrábí pelety ze dřeva ze šumavských lesů
Víte, jak se pozná kvalitní peleta? Když ji dáte do vody, tak začne klesat ke dnu jako kámen. Znamená to, že je správně slisovaná a má výbornou hustotu. Důležité jsou ovšem i další vlastnosti, aby...
OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Tvrdík je můj český taťka, říká Talovjerov. V Anglii sbírá zážitky i proti gigantům
Svůj inspirativní příběh rozšiřuje o další mimořádné zážitky. A nemusí jim být zdaleka konec. V neděli šestadvacetiletý ukrajinský obránce Maksym Talovjerov přes České Budějovice či pražskou Slavii...
Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...