Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Autor:
  13:47
Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ... Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého druhu v Evropě. Mighty Sounds letos slaví 20. ročník a fotoreportér iDNES.cz u toho nemohl v sobotu chybět.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň...

Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť

Řidič nákladního vozu v pondělí dopoledne nacouval do díla, které stojí na...

Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...

Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, explozivně se šíří dál

První bouřky po extrémních vedrech přinesly i krupobití. (29. června 2026)

První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, explozivně se šíří dál

První bouřky po extrémních vedrech přinesly i krupobití. (29. června 2026)

První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...

29. června 2026  14:25,  aktualizováno  17:35

Na Jindřichohradecku hořely čtyři hektary lesa. V náročném terénu pomáhali i Rakušané

Požár lesa v Kadolci na Jindřichohradecku. (29. června 2026)

Čeští a rakouští hasiči dnes odpoledne likvidovali požár lesa na Jindřichohradecku. Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu čtyř hektarů.

29. června 2026  14:43,  aktualizováno  17:31

Žádný požár, jen vycházející měsíc. Jako ve Slunce, seno, ale bez zpěvu, smáli se hasiči

Hasiči z Vlachova Březí vyjížděli k požáru lesa. Ukázalo se ale, že jen vychází...

Scénku jako vystřiženou z kultovní komedie Slunce, seno, jahody zažili v neděli před desátou hodinou večer dobrovolní hasiči ve Vlachově Březí na Prachaticku. Oznamovatelka jim nahlásila požár lesní...

29. června 2026  16:20

Řidič náklaďáku při couvání porazil netradiční umělecké dílo, část je napadrť

Řidič nákladního vozu v pondělí dopoledne nacouval do díla, které stojí na...

Škoda za 300 tisíc korun. Na tolik odhadují odhadují produkční letošního festivalu Umění ve městě poškození Iónského sloupu, do kterého v pondělí dopoledne najel zásobovací nákladní automobil na...

29. června 2026  11:54

Do Budějovic se může vrátit fotbalová liga, hrálo by ji Táborsko. Řešíme to, hlásí klub

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Dostali dvaasedmdesát hodin na rozmyšlenou a čas jim začal rychle ubíhat. Ve fotbalovém Táborsku teď velmi intenzivně řeší, jestli se chopit nabídky a zkusit si poprvé v historii zahrát nejvyšší...

29. června 2026  10:13

Konečně budu mít fanoušky Jihostroje na svojí straně, těší se Ihnát

Jakub Ihnát si prohlédl moderní šatnu volejbalistů Jihostroje České Budějovice.

Má tituly se Lvy Praha i Karlovarskem. Je trojnásobným nejlepším volejbalistou Slovenska. Byl klíčovým mužem pražského týmu, když v minulé sezoně vyřadil v semifinále České Budějovice. A právě odtud...

29. června 2026  9:51

Vážná nehoda na rallye. Řidič při noční rychlostní zkoušce trefil strom

Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...

Vážná nehoda se stala o víkendu při Radouňské rallye na Jindřichohradecku. Jeden z vozů tam při noční rychlostní zkoušce narazil do stromu. Řidiče ve velmi vážném stavu transportoval vrtulník...

29. června 2026  9:31

Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň...

Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...

29. června 2026

iDNES Lounge: EnergyPell, rodinná firma od Lipna vyrábí pelety ze dřeva ze šumavských lesů

Pelety se vyrábí z dřevního odpadu, což přispívá k efektivnějšímu využívání...

Víte, jak se pozná kvalitní peleta? Když ji dáte do vody, tak začne klesat ke dnu jako kámen. Znamená to, že je správně slisovaná a má výbornou hustotu. Důležité jsou ovšem i další vlastnosti, aby...

28. června 2026  20:35

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

28. června 2026  13:47

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Tvrdík je můj český taťka, říká Talovjerov. V Anglii sbírá zážitky i proti gigantům

Premium
Slavný moment. Talovierov dal gól na hřišti Manchesteru City (25. června 2026).

Svůj inspirativní příběh rozšiřuje o další mimořádné zážitky. A nemusí jim být zdaleka konec. V neděli šestadvacetiletý ukrajinský obránce Maksym Talovjerov přes České Budějovice či pražskou Slavii...

28. června 2026

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

27. června 2026  19:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.