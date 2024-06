Mighty Sounds nabídne hvězdy punku a ska. Polovina návštěvníků dorazí z ciziny

Pátek

Mighty Stage

Sto zvířat 17.00

The Baboon Show 20.25

Cock Sparrer 22.00

Open Season 0.00

Jameson Stage

The Casualties 19.40

The Hotknives 21.15

Deez Nuts 23.10

Dune Rats 1.00

Sobota

Mighty Stage

Gutalax 14.50

Bad Religion 21.20

The Hives 23.20

Jameson Stage

Stage Bottles 20.30

Jaya the Cat 22.30

The Locos 0.30

Neděle

Mighty Stage

Panteón Rococó 16.50

Agnostic Front 20.05

Dubioza Kolektiv 21.50

The Rumjacks 23.35

Jameson Stage

Get the Shot 17.40

Grade 2 19.15

E!E 22.40