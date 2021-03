Místostarostka po nehodě odmítla dechovou zkoušku. Zastupitelé ji odvolali

Zastupitelé rozhodli o odvolání tajnou volbou krátce před 19. hodinou. Hlasování nepředcházela dlouhá diskuse.

Obálky vhodilo do urny 25 členů zastupitelstva, 18 z nich hlasovalo pro odvolání, dva byli proti a pět se zdrželo. Nyní již bývalá místostarostka přijala rozhodnutí podle svých slov s pokorou. Dále bude pro město pracovat jako zastupitelka.

„Více politiků i občanů volalo po mé rezignaci. Hodně jsem nad tím přemýšlela, bylo by to pro mě asi nejjednodušší. I vzhledem k tomu, co jsem si v posledních týdnech musela přečíst a vyslechnout směrem k mé osobě,“ řekla ještě před hlasování Michaela Petrová.



Opoziční zastupitel František Dědič (ODS) vyjádřil názor, že odmítnutí dechové zkoušky mělo pro místostarostku svůj důvod. „Jen těžko se dá pochopit, že nabourané auto mělo na daném místě a v obci zařazení pátý rychlostní stupeň. Svádí to k myšlence, že odmítnutí dechové zkoušky byla účelová záležitost,“ komentoval Dědič. Pak již zastupitelé hlasovali.

Místostarostka Petrová bourala poslední pracovní den před Vánocemi. Když mířila v noci domů ze své kanceláře, před vjezdem na most u nádrže Jordán vyjela ze silnice a její auto skončilo na střeše.

Politička se již dříve vyjádřila, že na vině byla únava a mikrospánek. Nikoho jiného se havárie nedotkla.

Problémem však bylo, že se Petrová nechala z místa nehody blízkou osobou odvézt domů. Zároveň se dodatečně odmítla podrobit dechové zkoušce od policistů. Nakonec zaplatila pokutu 25 tisíc korun a na rok přišla a řidičský průkaz.

„Právě vzdálení se od nehody a odmítnutí testu jsou alarmující záležitosti, které jsou příliš vážné na to, aby paní Petrová ve funkci místostarostky setrvala. Byla sice řádně potrestána, jakoby se to stalo komukoli jinému, jenže veřejně činná osoba má jít jistým příkladem,“ komentuje starosta Štěpán Pavlík.

Michaela Petrová si zpětně uvědomuje svou chybu. „Nejednala jsem správně, byť to bylo v šoku. Auto na střeše u mě vyvolalo akutní stresovou situaci. Každopádně politik by se takové věci dopustit neměl,“ vysvětluje.

Zároveň však podle svých slov cítí odpovědnost v práci pro město a rozpracované projekty, proto prozatím neodstoupila. „Na jedné straně tu je politická odpovědnost, na druhé pracovní. Proto jsem sama vyvolala hlasování, aby kolegové sami rozhodli, co u nich převáží,“ dodává.

Zastupitelé měli před hlasováním k dispozici podklady o vyšetřování nehody a řízení s místostarostkou. I kvůli oficiálním závěrům se hnutí Tábor 2020, které vede koalici s Jinak!, Piráty a ČSSD, rozhodlo přiklonit k odvolání Petrové.

První hlasování vyvolala na lednovém jednání zastupitelstva opozice, hnutí Tábor 2020 však odvolání nepodpořilo. Naopak úspěšně předložilo protinávrh, aby místostarostka dodala materiály a o její budoucnosti se hlasovalo až pak. Tehdy totiž sami zastupitelé neměli v rukou žádné oficiální informace o nehodě.

Tábor 2020 v čele se starostou Pavlíkem již před dnešním zasedáním zastupitelstva navrhoval uskupení Jinak!, aby došlo k personální výměně na postu místostarostky. Tohle řešení však Jinak! nepřijalo a chtělo počkat až na hlasování.

Odvolání Michaely Petrové však neznamená rozpad táborské koalice. O pokračování v současném složení Tábor 2020 stojí, trvá pouze na výměně druhé místostarostky. Jednání o přesné podobě vedení města povedou politici v dalších dnech.



Ve hře může být i varianta, že Jinak! z koalice odstoupí, bude ji však podporovat. „Budeme jednat konstruktivně a nehodláme dělat politické naschvály. Chceme, aby současná koalice byla zachována, případně ale může být i menšinová bez nás,“ uvádí nyní již pouze zastupitelka Petrová.