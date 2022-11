Hrozba škrtů v budějovické MHD je pryč, autobusoví dopravci jízdné udrží

Nafta je meziročně dražší o více než deset korun. Za elektřinu českobudějovický dopravní podnik příští rok zaplatí o desítky milionů více. Pravidelní cestující tak logicky měli obavy, že si budou muset brzy připlatit i za cestu do práce či do školy.

To se naštěstí ve většině případů nepotvrzuje. Například jihočeští autobusoví dopravci – společnosti Busem, GW Bus (Jihotrans) i BusLine – budou vozit pasažéry za stejné ceny i od začátku příštího roku. Stejně tak by neměl zdražit ani Dopravní podnik města České Budějovice, jenž zvyšoval jízdné už na začátku letošního roku.

Informaci potvrdili zástupci kraje, oslovených firem i Jikordu, který organizuje veřejnou dopravu na jihu Čech. „Autobusoví dopravci ceny zachovají,“ konstatoval Ivan Kafka, jednatel Jikordu. Zmínil také, že se po covidových omezeních už prakticky naplno vrátili cestující. „V srpnu a září to bylo přibližně 90 procent ve srovnání s dobou před covidem,“ sdělil.

Provoz jednotlivých linek ale bude stát více peněz. Jihočeský kraj tak bude muset tuto veřejnou službu dotovat ještě více, než tomu je doposud.

„Na dopravní obslužnost v příštím roce vydáme z rozpočtu přibližně 1,9 miliardy korun. Zvýšené náklady dopravců z toho činí 20 až 30 milionů korun. To je částka, kterou dokážeme pokrýt a zdroje na to najdeme,“ potvrdil Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana pro finance.

Omezení linek zůstane

Českobudějovický dopravní podnik (DP) už před několika měsíci provoz částečně upravil a zrušil například některé spoje na lince 1 mezi sídlištěm Máj a nádražím či prodloužil intervaly linek 3 a 9. Tehdy byl však důvodem nedostatek řidičů. To už sice nyní neplatí, ale jízdní řády zůstanou takto nastavené s velkou pravděpodobností i nadále – právě kvůli úspoře.

„V tuto chvíli žádné další omezení neplánujeme. Není to sice ještě oficiálně potvrzené na papíře, ale jednali jsme o tom i se zástupci města, které si objednává naše služby. V plánu není ani zdražování jízdného,“ uvedl Slavoj Dolejš, šéf DP. Podle něj by navíc razantnější škrtání mělo celkově negativní dopad na MHD i dopravu ve městě.

Ještě podle starších cen znamenalo omezení na linkách 1, 3, 9 a malých elektrobusech úsporu sedm až devět milionů ročně. Podle těch aktuálních by to mělo být i o něco více. I tak budou muset na radnici najít více peněz v rozpočtu a rezervy hledají i v dopravním podniku.

„Z minulých let jsme si nechávali nerozdělené peníze stranou právě pro případ možné krize, teď se tedy budou hodit,“ uvedl Dolejš. DP má jako rezervu více než 70 milionů.

Do budoucna si Dolejš dovede představit třeba menší úpravy elektrobusových linek. Jejich provoz bude ještě přibližně rok vázaný dotací, poté bude možné navrhnout změny.

Chystají zdražení po 10 letech

Kolem cen jízdného bude nejspíš rušno v pondělí 14. listopadu v Táboře. Zastupitelé čeká na schůzi jednání o navýšení cen v MHD, kterou tam zajišťuje společnost Comett plus. Celkově se má také zjednodušit tarif, aby byl přehlednější.

Třeba roční jízdné by se mělo zvýšit asi jen o 20 korun, čtvrtletní zhruba o stovku. Děti do 12 let by měly nadále cestovat zdarma, také pro seniory by se nic měnit nemělo.

„Úpravy a zvýšení cen by ale měly znamenat přibližně 12 milionů korun navíc. Ale i z rozpočtu budeme muset přidat výrazně více, než tomu bylo dosud,“ spočítal starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Podle posledních propočtů totiž náklady na provoz MHD v Táboře vzrostou zhruba o 50 milionů. Hromadná doprava tam jezdí za stejné ceny už deset let.

Zdražení už před pár týdny potvrdily České dráhy. Třeba ceny běžných jízdenek vzrostou od 11. prosince o 15 procent. Například jízdné do 45 kilometrů se zvedne o 12 korun na 92 korun.