V Budějovicích jezdí v MHD načerno tisíce lidí, jejich počet se stále zvyšuje

„Úplně to nedokážu vysvětlit. Částečně to může být způsobené třeba menším počtem revizorů. Pak může hrát roli i mentalita obyvatelstva a řada dalších faktorů,“ reagoval Slavoj Dolejš, šéf budějovického DP.

Asi nejvíce cestujících bez jízdního dokladu mají z oslovených podniků dlouhodobě v MHD v Ústí nad Labem. „V roce 2022 to bylo pouze 9 315 cestujících. Číslo je ale nevypovídající, protože od ledna do června kontroloři vykonávali funkci asistenta přepravy bez ukládání sankčních postihů. Před covidem, to je v roce 2019, to bylo zhruba 24 tisíc cestujících,“ vysvětlila Jana Dvořáková, mluvčí ústeckého DP.

Přehled České Budějovice: 13 918 odhalených cestujících bez dokladu jízdenky v roce 2022. Dopravní podnik (DP) má nyní 12 revizorů. Přirážku k jízdnému uhradí 40 % osob, 10 % na místě a 30 % dodatečně. Hradec Králové: Kolem 6 000 případů. Počet revizorů neuvádí. Pokutu uhradí 25 až 30 % osob. Liberec a Jablonec nad Nisou (společný dopravní podnik): Kolem 10 tisíc cestujících. Počet revizorů neuvádí. Pokutu uhradí přibližně třetina cestujících. Olomouc: 8 066 cestujících bez dokladu v roce 2022. DP má 10 revizorů. Přirážku uhradí 66 % osob. Ústí nad Labem: 9 315 cestujících bez dokladu v roce 2022. Od ledna do června kontroloři vykonávali funkci asistenta přepravy bez sankčních postihů. V minulosti měli i 24 tisíc osob bez jízdního dokladu. DP má 17 revizorů. Přirážku uhradí 5–7 % osob. Pozn. red.: Neuhrazené pokuty DP postupují k dalšímu vymáhání.

Velmi zajímavá jsou také čísla, která ukazují, kolik procent lidí následně takzvanou přirážku k jízdnému uhradí. Zatímco v Ústí je to v průměru jen pět až sedm procent, v Olomouci jsou to hned dvě třetiny. A to je obrovský rozdíl.

Část zaplatí hned na místě, jiní do měsíce. Stojí to pak v rozmezí od 600 do 1 500 korun podle města a doby, do níž pokutu uhradí. Ani ti, kteří nezaplatí třeba ani do konce kalendářního roku, se však problému nezbaví. Podniky většinou pohledávky prodávají soukromým vymáhacím společnostem, předávají k řešení advokátní kanceláři a podobně.

„Vymáhali jsme je sami do roku 2007, od roku 2008 je již odprodáváme. Několikrát ročně v souvislosti s tím vypisujeme výběrové řízení,“ uvedla Barbora Fišer, mluvčí budějovického DP.

Někde stačí mimosoudní vymáhání, jinde musí kvůli pohledávce zakročit i soud. „Přihlašujeme je do insolvenčního řízení, vymáháme je v nalézacím řízení a po vydání pravomocného soudního rozhodnutí předáváme do exekučních řízení,“ konstatovala Jana Dvořáková z DP v Ústí nad Labem.

Většinou ve vozidlech MHD v oslovených městech provádí kontroly mezi deseti až dvaceti revizory. Někde ale jejich počet ze strategických důvodů neuvádí, například v Hradci Králové či Liberci. V Budějovicích je jich nyní 12 a bylo i 14.

Zajímavé je, že počet pasažérů bez lístku neklesl, i když nyní je mnohem snazší si pořídit jízdenku. Ukazuje se, že třeba chybějící drobné u automatu MHD byly důvodem pro jízdu načerno v málo případech.

„Někteří cestující to dřív riskli. Dnes už to neudělají, protože si snadno koupí jízdenku kartou přímo ve voze,“ potvrdil Dolejš s tím, že v celkových číslech se to ale příliš neprojevilo. Někteří jsou vyloženě notoričtí cestující bez jízdenky, revizoři třeba loni jednu Slovenku přistihli 39krát.

„Také samozřejmě víme, že když máme v ulicích nějakých sto vozidel, logicky revizoři nemohou být všude. Před lety jsme spočítali, že takto tratíme zhruba šest milionů korun ročně,“ podotkl Dolejš.