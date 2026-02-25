V Budějovicích se elektrobusům daří. Dopravní podnik koupí další za stovky milionů

Lukáš Marek
  8:57
Už několik měsíců projíždí Českými Budějovicemi 35 nových trolejbusů. Dopravní podnik chce ale na elektrický pohon sázet ještě mnohem více, a tak se chystá pořídit další. Tentokrát to má být 27 vozidel – od malých autobusů, které zajíždí až do historického centra, až po dlouhé kloubové.

„Budou to dvě velké zakázky, díky kterým budeme moci nahradit například některé dieselové autobusy,“ potvrdil Slavoj Dolejš, ředitel budějovického dopravního podniku (DP). Zmínil, že dopravce se chce dostat na osmdesát procent bezemisních vozidel. Když půjde se zakázkami a následnou výrobou vše podle předpokladů, dorazí nové vozy v roce 2028.

Odhadované náklady první zakázky jsou 327 milionů korun, té druhé 316 milionů. V obou případech by měl podnik čerpat také dotaci, jež pokryje velkou část nákladů. U prvního tendru by to znamenalo patnáct nových elektrobusů, z toho pět velkokapacitních 18 metrů dlouhých vozidel a deset klasických elektrobusů v délce 12 metrů.

„V druhém projektu zamýšlí DP vysoutěžit dalších dvanáct bateriových vozidel, z toho devět dlouhých a tři midibusy,“ upřesnila mluvčí DP Barbora Fišer.

Menší elektrobus v barvách českobudějovického dopravního podniku přijíždí ulicí Na Sadech na zastávku MHD. (20. února 2026)
Českobudějovický dopravní podnik (DP) testuje nové bateriové trolejbusy Škoda 33 Tr na náročné trase Rudolfov - Haklovy Dvory. Na snímku je vůz v centru Budějovic. (13. září 2025)
Českobudějovický dopravní podnik (DP) testuje nové bateriové trolejbusy Škoda 33 Tr na náročné trase Rudolfov - Haklovy Dvory. Na snímku je vůz v Rudolfově. (13. září 2025)
Českobudějovický dopravní podnik (DP) testuje nové bateriové trolejbusy Škoda 33 Tr na náročné trase Rudolfov - Haklovy Dvory. Na snímku je vůz na cestě mezi H. Dvory a Zavadilkou. 13. září 2025)
7 fotografií

Přesné nasazení na konkrétní linky ještě vedení podniku řeší. Třeba pro některé nejdelší a nejvytíženější spoje nebudou elektrické autobusy ještě stoprocentně vhodné, protože především v zimě by na tak velkou zátěž neměly dostatek energie. „Musím ale zdůraznit, že jinak máme s elektrickými vozy výborné zkušenosti,“ upozornil Dolejš. Malé jezdí pravidelně po Budějovicích už osmým rokem.

Podle Dolejše však bude u jedné ze zakázek možná problematické získat tři nové midibusy, protože to pro výrobce nebude až tak atraktivní, zajímavé jsou pro ně větší dodávky. Výběrová řízení každopádně DP zahájí letos.

Pořízení elektrických autobusů ale bude stát podnik ještě další vyšší desítky milionů, a to v souvislosti se zajištěním dobíjecích stanic. Ty mají vzniknout v depu v Novohradské ulici.

Do Budějovic vyjelo jedenáct elektrobusů, lidi z aut svezou do centra

Zkušenosti s tím má například společnost E. ON. „Je potřeba myslet na formu dobíjení a infrastrukturu s tím spojenou. Ta obnáší nejen dostatečný počet dobíjecích bodů, ale především správný výběr technologie a také potřebnou kapacitu příkonu v lokalitě. Tohle jsou klíčové body, aby v budoucím provozu mohl provozovatel vozy efektivně využívat,“ přiblížil Ondřej Neužil, manažer prodeje e-mobilitních řešení E. ON Energie.

V případě špatného postupu podle něj hrozí plýtvání peněz na provoz, pokud je špatně nastavený výkon dobíječek.

„Výhodou provozu autobusových linek ve městě nebo v meziměstské dopravě je ale přesně daný harmonogram vozů včetně nájezdu kilometrů i přestávek. Díky tomu je možné přesně odhadnout potřeby dobíjení a tomu vše přizpůsobit,“ vysvětlil Neužil.

E. ON řešil například dobíjení vozů hromadné dopravy pro táborskou firmu Comett Plus, která ve velkém provozuje elektrobusy přesně rok. „Byla to dodávka pro autobusy městské i linkové dopravy ve dvou depech v Táboře a v Mladé Vožici,“ upřesnil manažer.

Vodík není cesta, zní od odborníků. Síť pro elektrobusy má zelenou

Spolehlivost elektrobusů na táborských linkách je po prvním roce 98 procent, denně zvládají i přes 350 kilometrů za každého počasí. Elektrická vozidla Comettu najela přes 530 tisíc kilometrů. Firma pořídila před rokem čtrnáct nových vozů, osm jich začalo jezdit v MHD, šest míří z Tábora do Mladé Vožice či Benešova. Co se týká linkové dopravy mezi městy, byl to loni v únoru první takový projekt v Česku.

Cena jednoho stroje je přibližně dvojnásobná oproti klasickému autobusu. Když před časem pořizovali podobné vozy pro ostravskou MHD, vyšel jeden elektrobus na 11 milionů. Také následný provoz ve výsledku vychází dráž. Přesto je to podle jednatele společnosti Comett Tábor Aleše Melicha jasný trend, kam se hromadná doprava ubírá.

„Baterie linkových elektrobusů mají dohromady větší výkon než ty pro městskou dopravu, ale tak jsme to měli naplánované. Věděli jsme, jaký budeme potřebovat dojezd, a podle toho vozy nakoupili,“ vysvětlil loni Melich. Některé autobusy se dobíjí jen přes noc a zvládnou jezdit celý den, jiné se dobíjí jednou denně a pak v noci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu

Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Českobudějovická opozice dnes ráno přišla s návrhem na odvolání radní Lucie Kozlové (Naše Česko). Důvodem je stavba objektu u rybníka Dehtář na Českobudějovicku, kterou mimo jiné řeší stavební úřad a...

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Zařízení pro vysokorychlostní vážení bude na dálnici D3 mezi Táborem a...

Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova nebo skoro zastavují v Miličíně blízko hranic jižních a středních Čech. Na jihu Čech bude dálnice...

Chtěl jsem dobrou saunu, tak jsem si ji postavil. Fin stojí v Táboře za potní chýší

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)

Látkové stěny, silná dřevěná konstrukce a podoba altánu, uvnitř kterého si užíváte löyly, tedy páru z kamenů. Táborští, ale i zájemci z okolí mohou nově vyrazit do Tismenického údolí, kde v komunitní...

V Budějovicích se elektrobusům daří. Dopravní podnik koupí další za stovky milionů

Menší elektrobus v barvách českobudějovického dopravního podniku přijíždí ulicí...

Už několik měsíců projíždí Českými Budějovicemi 35 nových trolejbusů. Dopravní podnik chce ale na elektrický pohon sázet ještě mnohem více, a tak se chystá pořídit další. Tentokrát to má být 27...

25. února 2026  8:57

V poštovní schránce nechal telefon i doklady a zmizel. Seniora našli mrtvého

Záchrana z Vltavy na pražské náplavce. (1. prosince 2024)

Policie ukončila pátrání v Českých Budějovicích po pětaosmdesátiletém seniorovi, který po sobě zanechal veškeré osobní věci v domovní schránce. V úterý byl nalezen mrtvý. Policie na místě vyloučila...

24. února 2026  22:24

Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla

ilustrační snímek

Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté, kteří cizí zavinění předběžně vyloučili. Tragédie se stala po 17:00. O okolnostech případu...

24. února 2026  19:19,  aktualizováno  21:10

V Táboře otevřeli halu za 180 milionů. Led je v ní lepší než na starém stadionu

Hlediště má kapacitu 300 diváků. (únor 2026)

Táborští už mohou do nové ledové haly za 180 milionů. Využijí ji i parahokejisté, protože na jihu Čech dosud nebyla žádná ledová plocha, která by byla přizpůsobená pro hráče na takzvaných saních....

24. února 2026  16:40

Snad díky festivalu začne sportovat víc dětí, shodli se Maděrová i prezident

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Olympijský festival v Českých Budějovicích navštívilo rekordních 112 tisíc lidí. Táhlo bruslení, curling, příjezdy sportovců i den s prezidentským párem. Celkové náklady na akci byly 75 milionů...

24. února 2026  11:50

V jikrách pstruhů našli vědci léčiva proti depresím, může to ohrozit rozmnožování

Vědci použili v říčce speciální plovoucí aparáty pro inkubaci jiker.

Se zásadním zjištěním přišli po svém výzkumu vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s kolegy z Baylor University v USA. Sledováním ryb od jiker až po mladé volně se...

24. února 2026  9:32

Už není jen snílkem z Havířova. Týml přes Písek prorazil do repre: Chci přesvědčit

Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři.

Nepřestával věřit. Ale zkuste si uchovávat reprezentační ambice, když vysedáváte na lavičce. Kevin Týml marně čekal na výraznější šanci v Ostravě, a tak vyrazil vyzkoušet basketbalovou štěstěnu na...

24. února 2026  6:58

Žádný vandal. Maketu dronu Šáhed v Táboře poničily děti, skákaly po ní

Maketu dronu na táborském náměstí poničily dvě malé děti, které po ní skákaly.

Maketu íránského dronu Šáhed na náměstí v Táboře poničily děti, ne vandal. Uvedla to městská policie s tím, aby vyvrátila spekulace, které se začaly šířit v médiích a na sociálních sítích. Událost...

23. února 2026  14:49

Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu

Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Českobudějovická opozice dnes ráno přišla s návrhem na odvolání radní Lucie Kozlové (Naše Česko). Důvodem je stavba objektu u rybníka Dehtář na Českobudějovicku, kterou mimo jiné řeší stavební úřad a...

23. února 2026  11:39,  aktualizováno  14:22

Pacienty přesun karet zaskočí. Musí o ně požádat na krajském úřadě

Ilustrační snímek

Zdravotní dokumentace pacientů se po konci působení lékařů ukládá na krajském úřadě. O její vydání je nutné požádat a kraj se potom postará o její předání do nově zvolené ordinace. Samotní lidé ji do...

23. února 2026  9:04

Pronájem bytu 2+1 70 m2, České…
Pronájem bytu 2+1 70 m2, České…

Heydukova, České Budějovice - České Budějovice 7
17 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 5 877 nemovitostí

Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v...

Zábavná videa. Někdy i trochu bláznivá. Soutěže. Pohled do zákulisí. Desetitisíce uživatelů sociálních sítí přímo sledují dění na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, celkově se obsah z dění...

22. února 2026  8:49

Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

Smrtelná nehoda se stala ráno 10. února 2026 mezi Zábřehem a Postřelmovem....

Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v...

21. února 2026  22:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.