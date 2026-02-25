„Budou to dvě velké zakázky, díky kterým budeme moci nahradit například některé dieselové autobusy,“ potvrdil Slavoj Dolejš, ředitel budějovického dopravního podniku (DP). Zmínil, že dopravce se chce dostat na osmdesát procent bezemisních vozidel. Když půjde se zakázkami a následnou výrobou vše podle předpokladů, dorazí nové vozy v roce 2028.
Odhadované náklady první zakázky jsou 327 milionů korun, té druhé 316 milionů. V obou případech by měl podnik čerpat také dotaci, jež pokryje velkou část nákladů. U prvního tendru by to znamenalo patnáct nových elektrobusů, z toho pět velkokapacitních 18 metrů dlouhých vozidel a deset klasických elektrobusů v délce 12 metrů.
„V druhém projektu zamýšlí DP vysoutěžit dalších dvanáct bateriových vozidel, z toho devět dlouhých a tři midibusy,“ upřesnila mluvčí DP Barbora Fišer.
Přesné nasazení na konkrétní linky ještě vedení podniku řeší. Třeba pro některé nejdelší a nejvytíženější spoje nebudou elektrické autobusy ještě stoprocentně vhodné, protože především v zimě by na tak velkou zátěž neměly dostatek energie. „Musím ale zdůraznit, že jinak máme s elektrickými vozy výborné zkušenosti,“ upozornil Dolejš. Malé jezdí pravidelně po Budějovicích už osmým rokem.
Podle Dolejše však bude u jedné ze zakázek možná problematické získat tři nové midibusy, protože to pro výrobce nebude až tak atraktivní, zajímavé jsou pro ně větší dodávky. Výběrová řízení každopádně DP zahájí letos.
Pořízení elektrických autobusů ale bude stát podnik ještě další vyšší desítky milionů, a to v souvislosti se zajištěním dobíjecích stanic. Ty mají vzniknout v depu v Novohradské ulici.
|
Do Budějovic vyjelo jedenáct elektrobusů, lidi z aut svezou do centra
Zkušenosti s tím má například společnost E. ON. „Je potřeba myslet na formu dobíjení a infrastrukturu s tím spojenou. Ta obnáší nejen dostatečný počet dobíjecích bodů, ale především správný výběr technologie a také potřebnou kapacitu příkonu v lokalitě. Tohle jsou klíčové body, aby v budoucím provozu mohl provozovatel vozy efektivně využívat,“ přiblížil Ondřej Neužil, manažer prodeje e-mobilitních řešení E. ON Energie.
V případě špatného postupu podle něj hrozí plýtvání peněz na provoz, pokud je špatně nastavený výkon dobíječek.
„Výhodou provozu autobusových linek ve městě nebo v meziměstské dopravě je ale přesně daný harmonogram vozů včetně nájezdu kilometrů i přestávek. Díky tomu je možné přesně odhadnout potřeby dobíjení a tomu vše přizpůsobit,“ vysvětlil Neužil.
E. ON řešil například dobíjení vozů hromadné dopravy pro táborskou firmu Comett Plus, která ve velkém provozuje elektrobusy přesně rok. „Byla to dodávka pro autobusy městské i linkové dopravy ve dvou depech v Táboře a v Mladé Vožici,“ upřesnil manažer.
|
Vodík není cesta, zní od odborníků. Síť pro elektrobusy má zelenou
Spolehlivost elektrobusů na táborských linkách je po prvním roce 98 procent, denně zvládají i přes 350 kilometrů za každého počasí. Elektrická vozidla Comettu najela přes 530 tisíc kilometrů. Firma pořídila před rokem čtrnáct nových vozů, osm jich začalo jezdit v MHD, šest míří z Tábora do Mladé Vožice či Benešova. Co se týká linkové dopravy mezi městy, byl to loni v únoru první takový projekt v Česku.
Cena jednoho stroje je přibližně dvojnásobná oproti klasickému autobusu. Když před časem pořizovali podobné vozy pro ostravskou MHD, vyšel jeden elektrobus na 11 milionů. Také následný provoz ve výsledku vychází dráž. Přesto je to podle jednatele společnosti Comett Tábor Aleše Melicha jasný trend, kam se hromadná doprava ubírá.
„Baterie linkových elektrobusů mají dohromady větší výkon než ty pro městskou dopravu, ale tak jsme to měli naplánované. Věděli jsme, jaký budeme potřebovat dojezd, a podle toho vozy nakoupili,“ vysvětlil loni Melich. Některé autobusy se dobíjí jen přes noc a zvládnou jezdit celý den, jiné se dobíjí jednou denně a pak v noci.