V českobudějovické MHD škrtnou další spoje, ve hře je i zdražení jízdného

O letních prázdninách měl dopravní podnik (DP) v Českých Budějovicích získat čas a trochu klidu na řešení svých problémů. Ale vypadá to, že se krize ještě prohloubí. Ve hře je i další škrtání spojů. Už to předeslal ředitel DP Slavoj Dolejš.

„Trápí nás vysoká nemocnost, máme z řad řidičů pětadvacet marodů plus další profese. Pokud bude nutné úpravy počtu spojů udělat, bude to tam, kde je alternativa spojení,“ uvedl Dolejš.

Další úspornou variantou tak bude od 1. července prodloužení intervalů u elektrobusových linek 21, 22 a 23 z 10 na 15 minut a z 20 na 30 minut.. Prázdninový provoz je přitom oproti tomu běžnému volnější a jezdí o více než 10 procent spojů méně. Už přes měsíc je omezený provoz na linkách 1, 3 a 9. Kromě nemocných zaměstnanců podniku chybí dlouhodobě dalších 14 řidičů, společnost jich má přibližně dvě stovky.

Firma stoprocentně vlastněná městem České Budějovice má potíží mnohem více. Obrovsky jí rostou náklady, přitom ve srovnání s obdobím před covidem chybí více než pětina cestujících. Počet spojů přitom klesl o dvě procenta.

Omezení nevyloučil ani primátor Svoboda

Například za naftu podnik utratil meziročně už o zhruba 10 milionů korun více. Cena za elektřinu pak má být příští rok oproti letošku o 30 milionů vyšší. „Plyn zatím nemáme zajištěný. U vozů na CNG máme obavy, že jejich provoz příští rok ani nebude možné kvůli omezení dodávek plynu zajistit,“ upozornil ředitel DP. Podnik má 24 vozů na plyn.

Jak přesně tedy budou v nejbližších měsících a hlavně příští rok vypadat jízdní řády, lze nyní těžko odhadovat. „Nemůžeme svévolně seškrtat větší množství spojů, musíme to mít projednané s objednateli. Ale vzhledem k tomu, jak budou z veřejných rozpočtů mizet finance, je pravděpodobné, že na to přijde řeč,“ sdělil Dolejš.

Omezení nevyloučil ani primátor Budějovic Jiří Svoboda. „Obracejí se na mne někteří občané a poukazují na to, že některé spoje jsou málo vytížené, vozy jezdí poloprázdné. Možná je jednou z cest také optimalizace,“ řekl primátor.

Možností, jak řešit výpadky v příjmech, je také zvýšení cen jízdenek. K tomu podnik přistoupil už na začátku tohoto roku, a tak je otázkou, zda to udělá znovu. Muselo by to samozřejmě posvětit i vedení města. „Upravit tarif směrem nahoru by stálo za to. Neříkám, že plošně, ale citlivě,“ řekl ředitel.

Dolejš připraví do konce léta návrh, jaké spoje by se daly ještě seškrtat podle toho, kolik chybí cestujících. Ve vozech MHD ve srovnání s covidem ubylo necelých 10 milionů svezených cestujících za rok.

Vyjednávání o mzdách

Na konci minulého týdne také ve firmě začalo kolektivní vyjednávání o mzdách v příštím roce. Odboráři žádají, aby průměrná hrubá mzda na pozicích řidič či servis byla nejméně 40 tisíc korun.

Podle vedení DP je nyní průměrný plat 35 tisíc. Několik řidičů si ovšem v uplynulých týdnech vyvěsilo na své vozy MHD, kolik berou, a uvádí částky nižší než 30 tisíc. Situace je v tomto ohledu hodně napjatá a jedna odborová organizace vyhlásila už před časem stávkovou pohotovost.

Stalo se tak poté, kdy DP rozhodl, že řidičům od června do konce roku přidá každý měsíc mimořádnou odměnu tři tisíce korun. Odboráři to chtěli i pro ostatní zaměstnance. DP tím chtěl motivovat řidiče a zastavit tak krizi s jejich nedostatkem ve firmě. Ta se opakuje již třetí rok po sobě.

„Stávkovou pohotovost jsme vyhlásili, aby dostali odměnu všichni zaměstnanci, kteří se podíleli na hospodářských výsledcích,“ vysvětlil Radek Čejka, předseda podnikové organizace odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství.

Pohotovost podle něj potrvá, dokud firma nezveřejní loňské výsledky hospodaření, nepřistoupí na jednání o vyšších platech řidičů a dokud město jako jediný akcionář podniku nezveřejní odměny členů firemního vedení.