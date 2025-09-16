„Trolejbusy v Rudolfově a vlastně i na celém Českobudějovicku byly komunistickým režimem zlikvidovány takřka lusknutím prstu. Pořád jsme s panem ředitelem dopravního podniku Dolejšem mluvili o tom, že troleje ke kostelu a Na Ameriku pro obrovské náklady nikdo nezaplatí. Tudíž nezbývalo věřit, že přijdou nové technologie. A ony opravdu přišly,“ těší starostu Rudolfova Víta Kavalíra.
Jako první vyjely trolejbusy testovat linku 1, která spojuje Haklovy Dvory, centrum, Vráto, Rudolfov a Hlincovou Horu. Právě úsek od nádraží do kopců na východě Budějovic bude zásadní výzvou provozu na baterie.
„Velmi se těším na ‚čistý trolejbus‘, který dokáže dojet na baterii z města až na Hlincovou Horu a zpátky. Držím pěsti, ať zkušební provoz těchto trolejbusů vyjde na jedničku a my tu máme vyřešenou hromadnou dopravu z Českých Budějovic i po povinném zákazu dieselových motorů v hromadné dopravě,“ připomíná Kavalír rok 2035, kdy by podle nařízení Evropské unie měla skončit výroba vozidel s běžnými spalovacími motory.
Dopravní podnik aktuálně využívá čtrnáct těchto bateriových trolejbusů, které po pěti měsících ostrého provozu prokázaly vysokou spolehlivost. Do testovacího režimu postupně podnik zařadil linky 1 a 14, na základě výsledků testů přidá případně i další.
„Delší dojezd a zejména rychlé dobíjení se nám zatím na současných linkách osvědčuje. S blížící se dodávkou dalších 21 těchto vozidel se otevírá prostor pro rozsáhlejší elektrifikaci linek MHD,“ uvedl ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.
Jaká jim vybrat jména?
Dopravní podnik zároveň s testováním plánuje pojmenovat další vozy, které už brzy přidá do své flotily bateriových trolejbusů. Těch bude 21. A lidé už teď mohou vymýšlet a posílat navrhovaná jména.
„Vozidla MHD jsou v našich očích jedněmi z dominant města – denně je potkáváme v jeho ulicích, rámují jeho rytmus a dotvářejí jeho obraz. Bez podpory města a dotací z fondů Evropské unie bychom tak zásadní obměnu vozového parku učinit nemohli. I proto chceme nové trolejbusy symbolicky věnovat zásadním osobnostem, které měly s Českými Budějovicemi spojitost a dát prostor veřejnosti,“ podotkl Dolejš.
Už 14 trolejbusů z letošní jarní dodávky má svá jména. Lidé se tak mohou svézt například Přemyslem, Budivojem, Lídou či Martou.
„Obyvatelé města nám nyní mohou zasílat své návrhy na jména dalších významných Budějčáků z historie. Nemusí přitom jít přímo o rodáky. Podmínkou je, že navrhovaná osobnost ve městě žila nebo zde významně působila a zanechala po sobě stopu,“ vysvětlila mluvčí DP Barbora Fišer.
K návrhu je třeba připojit i období, kdy osobnost žila, a stručný příběh či přínos, díky kterému by právě její jméno měl nést nový trolejbus. „Z došlých návrhů pak opět vybere veřejnost finálních 21 jmen. Návrhy sbíráme pak přes online formulář,“ dodala Fišer.
