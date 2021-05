Budějovice slaví výročí návratu trolejbusů, městem projely historické vozy

Bylo krátce po čtvrté hodině ráno. Tma. Naprostá většina obyvatel Českých Budějovic ještě spala. Ne tak tehdy sedmadvacetiletý Jan Kučera, který si v improvizované vozovně na sídlišti Vltava připravoval „svůj“ béžovo-červený a novotou zářící trolejbus Škoda 15 Tr.

Píše se 2. květen roku 1991 a za pár minut vyjede do českobudějovických ulic první trolejbus. „Vzpomínám si na ten den docela živě. Vyjížděl jsem ve 4.15 nebo možná ve 4.20 hodin na linku číslo 17, což byla trasa z nádraží na sídliště Máj a zpět,“ říká dnes sedmapadesátiletý Kučera, který se z místa řidiče v dopravním podniku posunul na pozici vedoucího oddělení řízení dopravy.

V těchto dnech tak dopravní podnik oslavil třicet let od znovuobnovení trolejbusové dopravy ve městě. Mělo se slavit i s veřejností, ale všechno bylo jinak.

Kompletně opravený škodovácký trolejbus, kterému nechyběly typické červené koženkové sedačky či dobové strojky na „štípání“ lístků, alespoň vyjel před pár dny na krátkou projížďku městem se zaměstnanci podniku. V centru města ho doprovázel druhý historický vůz, a to červený trolejbus Škoda 9 Tr s vlekem.

„Před oficiálním spuštěním trolejbusové dopravy se jezdil dvouměsíční zkušební provoz bez cestujících. Myslím si, že lidé si za tu dobu na pohyb trolejbusů ve městě zvykli. Pak už s námi jezdilo hodně lidí, co si pamatovali ještě druhou etapu trolejbusů. Musím říci, že lidé novinku kvitovali,“ říká bývalý řidič.

Ten den před třiceti lety na lince s číslem 17 jezdilo pět vozů. „Takže nás řidičů na tu linku vyjíždělo tehdy asi šestnáct, ale já jsem měl tu čest vyjet jako úplně první,“ usmívá se Kučera, který pracuje v podniku už od roku 1987. „Mám to tu rád, jinak bych tady už dávno nebyl,“ zdůrazňuje.

K výročí trolejbusů dopravní podnik přichystal pro zájemce pamětní jízdenky. Na těch je trolejbus Škoda 15 Tr s evidenčním číslem 1. „Vůz jsme si ponechali jako historický v původní podobě, v jaké se v roce 1991 proháněl ulicemi,“ říká ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Pro veřejnost jsou pamětní jízdenky v omezeném počtu připravené na informačních centrech za symbolickou jednu korunu.

Úplně první trolejbus vyjel v roce 1909

Úplně poprvé se v Českých Budějovicích trolejbus představil už hodně dávno. Přesně 27. října roku 1909, kdy jezdil ze hřbitova sv. Otýlie až k železniční trati, která vedla na Plzeň – k dnešní restauraci Macelis. Tento trolejbus dojezdil už v roce 1914 kvůli první světové válce.

Druhá českobudějovická trolejbusová etapa na přelomu 40. a 50. let minulého století nahradila končící tramvaje. Od roku 1948 až do roku 1971 v Českých Budějovicích existovaly až čtyři linky obsluhované trolejbusy. Jenže i tato éra skončila, a to kvůli levné ropě ze Sovětského svazu. Začaly se využívat autobusy.

O deset let později se však už zase začalo přemýšlet o znovuzavedení trolejbusů. „Pro dopravní strategii byly důležité i dopady na životní prostředí. Na Českobudějovicku navíc doprava na elektřinu měla další impulz, a to výstavbu Jaderné elektrárny Temelín. Ta měla být dle původních plánů k trolejbusové soustavě Českých Budějovic připojená. V polovině osmdesátých let nicméně experti vyhodnotili, že optimálním řešením bude znovu vybudovat podmínky pro trolejbusy jen na území města a elektrárnu propojit autobusy,“ přidává k nedávné historii mluvčí dopravního podniku Barbora Smudková.

Dnes už ulicemi města jezdí vozy poháněné elektřinou ve třetí etapě. Trolejbusy se staly trvalou součástí Českých Budějovic. Za třicet let tak zvládly ušetřit nejen životní prostředí, ale také hodně peněz.

„Pokud bychom trolejbusy nahradili dieselovými vozy, spotřebovaly by ročně o 1,3 milionu litrů nafty více. To by byl oproti současnému stavu nárůst o 175 procent,“ vypočítává manažer útvaru dopravy Radek Filip.

Nyní jezdí Budějovicemi osm trolejbusových linek včetně dvou nočních. Za třicet let se trolejová síť rozvinula až na dnešních 72 kilometrů. „Dohromady tak najezdí 56 vozů s pohonem z trolejí 2,5 milionu kilometrů ročně,“ doplňuje Filip.