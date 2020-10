Zavřít, či větrat? Dopravní podnik řeší přední dveře u řidičů v MHD

Jedna strana řekne: Asi bude lepší, když ty dveře zavřete a ještě zamezíte sezení v prostoru přímo za řidičem. Jenže pak odpoví druhá, že bude lepší nechat vše tak, jak je, protože prospěšnější je neubírat cestujícím prostor a držet je dál od sebe.

Dopravní podnik v Českých Budějovicích a jeho vedení tak už přes měsíc přešlapuje na místě, zda přestat otevírat přední dveře u řidičů autobusů a trolejbusů a zavřít i část prostoru kolem nich. To vše v souvislosti s pandemií koronaviru.

Dopravce se dostal tak trochu do kleští. Řediteli podniku Slavoji Dolejšovi příliš nepomohly ani odpovědi od krajských hygieniků (KHS) a následně odboru dopravy Jihočeského kraje, které se rozcházely.

Uzavřít přední část si přála část řidičů a upozornili na to odboráři. „My jsme chtěli rozhodnout i na základě stanovisek od odborníků. Nejde o to, že bych sám nedokázal jako manažer opatření přijmout, ale chtěl jsem to mít i podložené. Abych mohl dát jasné vysvětlení cestujícím i řidičům,“ zdůraznil Dolejš. To byla první polovina září.

Jihočeská KHS pak mimo jiné odpověděla, že na základě uvedených informací není třeba omezovat prostor pro cestující, což by mohlo způsobit ještě větší problémy a kumulaci cestujících ve špičkách. Krytá kabina řidiče má být dostatečnou ochranou před kontaktem s dalšími osobami.

MF DNES má tento dokument k dispozici, stejně tak i doporučení, které putovalo hromadně k jihočeským dopravcům od krajského úřadu. Věcí se tam na konci září zabýval i krizový štáb a dopis pak poslalo oddělení silniční dopravy.

„Dopravnímu podniku města České Budějovice je doporučeno provést taková opatření, aby cestujícím v MHD nebyla dána možnost nástupu předními dveřmi vozidla,“ píše se v dokumentu.

Komunikace pak pokračovala a oddělení dopravy nakonec otočilo a napsalo, že tedy to omezení vlastně není potřeba a je zbytečné prostor blokovat. „Výstup a nástup bychom neomezovali,“ zaznělo naposledy.

„Co si tedy máme nakonec vybrat? Kdyby se někdo obrátil na Sdružení dopravních podniků ČR, mohla se udělat opatření ve všech krajských městech stejná,“ konstatoval Dolejš.

MF DNES kontaktovala i několik řidičů, ani ti nejsou jednotní. „Vím, že někteří by spíše uvítali, aby nemohli cestující sedět přímo za nimi. S nástupem předními dveřmi až takový problém nemají. Já v tom nejsem nijak vyhraněný,“ sdělil řidič David Lataj.

Další oslovený řidič byl pro zavření předních dveří i oddělení prostoru jako tomu bylo při první vlně na jaře. „Spousta nařízení se nedodržuje přesně, tím myslím nošení roušky pod nosem. Menší procento to nedodržuje vůbec, ovšem v nynější době, kdy nevíme, kdo je přenašeč a kdo jak zareaguje, si myslím, že to je nezodpovědnost. Jenže tihle lidé jdou i k řidiči, nahnou se do kabiny přes sklo a mluví na něj,“ popisuje zkušenosti.

Někteří cestující zase dělají to, že si sednou zády po směru jízdy, tím pádem na ně řidič nevidí a roušku si sundají. „Na jaře opatření s uzavřením prostoru u řidiče krásně fungovalo a lidé si docela rychle zvykli na to, že se neotvírají přední dveře,“ dodává a říká, že spokojený řidič je podle něj dobrý řidič.

Skutečnost je taková, že se k tomu opravdu každý dopravce staví individuálně. Třeba v Hradci Králové omezení vstupu nemají. „Doposud si ani neuvědomuji, že bychom to nějak řešili,“ reagoval František Meduna z hradeckého dopravního podniku.

V tom pražském naopak omezení vstupu předními dveřmi už více než měsíc mají, a to v autobusech i tramvajích. „Pravidelní cestující už si na to většinou zvykli a nemáme zprávy, že by s tím měl někdo zásadní problém. Toto opatření bude platit až do odvolání,“ upozornila Aneta Řehková, mluvčí dopravního podniku hlavního města.

V Budějovicích je to zatím tak, že s ohledem na koronavirus a například zavření škol jezdí MHD podle prázdninových jízdních řádů. Na dveře prozatím nedojde.