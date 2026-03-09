Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Autor:
  12:27
Asi každý pamětník českobudějovické MHD si ještě vzpomene, když ulicemi jezdily legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice města do roku 1999. Teď po letech zkouší dopravní podnik tuto značku znovu. Jen už to není hlučný naftový stroj, ale elektrický autobus. A místo cestujících prozatím vozí pytle se suchou omítkou a betonem.

Dopravní podnik města České Budějovice si vozidlo typu Ikarus 120.e zapůjčil na testování v provozu, které bude pokračovat do pátku 13. března. Už minulý týden ho mohli lidé zahlédnout v ulicích, kde kopíruje standardní autobusové linky.

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u kostela ve Starých Hodějovicích. (březen 2026)
Takto projížděl Budějovicemi Ikarus koncem 20. století.
Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Místo cestujících vozí pytle se suchým betonem a směsí na omítky. (březen 2026)
Ikarus na testování v Českých Budějovicích. (březen 2026)
6 fotografií

Vůz v hodnotě přibližně 11 milionů korun zapůjčila k testování maďarská společnost Electrobus Europe Zrt. „Vozidlo nasazujeme na vybrané autobusové linky, sledujeme tak jeho chování v reálných provozních podmínkách. Při výběru tras hrála roli především jejich různorodost. Elektrobus musí zvládnout náročnější výjezdy do svahů i běžný městský provoz,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Rekordní čabajka. Maďarský Ikarus 280 byl nejvyráběnějším kloubákem na světě

Zároveň dopravce v praxi ověřuje i účinnost rekuperace, která při brzdění přeměňuje kinetickou energii vozidla na elektrickou a ukládá ji zpět do baterií.

Testovací vozidlo není vybavené informačním ani odbavovacím systémem, který podnik používá, a tak jezdí bez cestujících. Ráno ale vyjede na vybranou trasu spolu s běžným spojem. První testovací den elektrobus simuloval na lince číslo jedna.

V Budějovicích se elektrobusům daří. Dopravní podnik koupí další za stovky milionů

„Proškolení řidiči průběžně sledují stav akumulátorů a zaznamenávají provozní údaje, které poslouží jako podklad pro následné vyhodnocení testu. Po několika hodinách provozu se elektrobus vrací do vozovny k nabíjení,“ popsala Barbora Fišer, mluvčí podniku stoprocentně vlastněného městem České Budějovice.

Od 70. let do roku 1999

Testování v prvním týdnu bylo bez dodatečné zátěže, od pondělí 9. března už jezdí se zátěží. Díky tomu bude možné získat přesnější data o spotřebě energie a chování vozidla v provozu.

Elektrobus značky Ikarus se v Budějovicích objevuje jen na zkoušku, podobně jako v loňském roce elektrobusy od Iveca. Především pro šotouše a dopravní nadšence je to ale nyní zároveň vzpomínka na historii. Článkové autobusy Ikarus 280 vozily českobudějovické cestující od 70. let až do roku 1999.

Snažíme se postavit budoucnost MHD na elektřině, ujišťuje ředitel dopravního podniku

Pro dopravní podnik má test především praktický význam. Protože se chystá posilovat provoz elektrobusů v krajském městě. Chce v následujících letech pořídit 27 vozidel na elektrický pohon – od malých autobusů, které zajíždí až do historického centra, až po dlouhé kloubové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká

Podle policistů činí předběžná škoda na vozidle 500 tisíc korun. (březen 2026)

K nehodě historické Tatry 603 nedaleko Kunžaku na Jindřichohradecku vyjížděly ve čtvrtek odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných závěrů je pravděpodobnou...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Žhář utíká a auto pohlcují plameny. Video ukazuje, jak shořel zastupitelův vůz

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)

Kriminalisté pokračují ve vyšetřování úmyslně založeného požáru v Hluboké nad Vltavou. Oheň poničil v noci 25. února auta městského zastupitele Martina Vebera, který naznačil možné politické důvody....

Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u kostela ve Starých...

Asi každý pamětník českobudějovické MHD si ještě vzpomene, když ulicemi jezdily legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice města do roku 1999. Teď po letech zkouší...

9. března 2026  12:27

Místo mobilů třeba tanec. Ministerstvo zvažuje zákaz, školy to už samy zavádí

Ilustrační snímek

Děti by neměly trávit přestávky na mobilech. Takový je plán ministra školství Roberta Plagy. Podle něj však nemá jít o pouhé odebrání telefonů, školy mají dětem nabídnout aktivní vyžití, například...

9. března 2026  8:59

V Týně nad Vltavou se muž v bytě zřejmě sám zabil jateční pistolí

Vůz lotyšské policie (ilustrační foto)

Jateční pistolí se v neděli vážně zranil muž v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Zranění později podlehl v nemocnici. Podle policie si zranění pravděpodobně způsobil sám.

8. března 2026  16:02

Venkovní úniková hra znamená i celodenní výlet. Okruh v České Kanadě má osm kilometrů

Autorka únikovek doporučuje, aby měl tým maximálně osm členů, aby se všichni...

Vydat se na tajuplnou cestu přírodou a potrápit mozkové závity. To nabízí venkovní únikové hry, které provozuje Jana Tesaříková a její projekt Únikovka venku. Hráči nikdy neznají trasu a postupně ji...

8. března 2026  11:34

Až budou Budějovice hlavním městem kultury, má navštívit akce 850 tisíc lidí

Petr Peřinka je členem týmu, který České Budějovice chystá na to, až se stanou...

Otevření unikátní dětské galerie, divadelní festivaly, velké hvězdy české hudební scény, ale i speciální programy desítek spolků, muzeí či galerií. K tomu úplně proměněné Letní kino Háječek a snad i...

7. března 2026  9:18

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

OBRAZEM: Ráno lyžování, odpoledne opalovačka. Počasí táhne lidi ven

Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)

I když teploty přes den atakují i patnáct stupňů Celsia, lidé odkládají zimní kabáty a slunce svítí naplno, na horách se stále lyžuje. Byli jsme se podívat na jarní lyžovačku v Lipně nad Vltavou, kde...

6. března 2026  16:32

Agresivní opilec šermoval před manželkou nožem. Policisté ho vytáhli z bytu oknem

Opilý agresivní muž se zamkl doma, tak ho policisté vytáhli z přízemního bytu...

Rychlý zákrok policistů ukončil případ domácího násilí ve Strakonicích. Muž podezřelý z dlouhodobého týrání manželky, u kterého bylo i jejich nezletilé dítě, skončil v poutech, následně v policejní...

6. března 2026  13:20

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Svoboda je mimo hru. Reprezentační pivot si ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku

Český basketbalista Martin Svoboda se chystá na zápas.

Kapitální problém, skoro neřešitelný. Písečtí basketbalisté před klíčovou fází sezony přišli o jednoho z nejdůležitějších hráčů. Martin Svoboda si při reprezentačním duelu se Slovinskem přetrhal vazy...

5. března 2026  16:31,  aktualizováno  6. 3. 12:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Most přes Vltavu v Budějovicích dostal důležité povolení, stavba může začít za rok

Tak by mohl vypadat nový most přes Vltavu na jižním okraji Českých Budějovic.

Už několik let se chystá stavba čtvrtého silničního mostu přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích. V těchto dnech ovšem dostala stavební povolení, které je pro pokračování příprav zcela nezbytné....

6. března 2026  9:01

Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká

Podle policistů činí předběžná škoda na vozidle 500 tisíc korun. (březen 2026)

K nehodě historické Tatry 603 nedaleko Kunžaku na Jindřichohradecku vyjížděly ve čtvrtek odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných závěrů je pravděpodobnou...

5. března 2026  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.