Pozemní hokej na Meteoru skončil. Místo něj bude parkour a kurty na pickleball

Největší novinkou bude proměna areálu TJ Meteor v Rožnově u řeky Vltavy. „Úplně zmizí hřiště pro pozemní hokej, který už se tam nehraje. Místo toho vznikne například parkourové hřiště, kurty pro pickleball, ale také parkoviště, které v místě hodně chybí. Dále tam bude úplně nová restaurace, kde navíc otevřeme veřejné WC,“ vyjmenoval náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Na radnici už se na projektu dohodli se zástupci Meteoru a provoz by měl po proměně fungovat podobně jako je to v ČEZ Areálu Vltava na opačném konci krajského města. Zachované zůstanou všechny kurty na klasický i plážový volejbal a rovněž nohejbal.

„Místo je už nyní hodně oblíbené, na skvělém místě u cyklostezky, ale potenciál areálu není zdaleka využitý. S rekonstrukcí bychom chtěli začít už příští rok,“ upřesnil Maroš a očekává, že to bude investice za zhruba sto milionů korun. Pracovat se bude po etapách.

Rozšiřuje se ovšem i zmíněný Areál Vltava pod Strakonickou ulicí. „V květnu tam chceme mít hotovou další etapu, nově tam budou stoly na ping pong, kurty na pickleball, hřiště na streetball a prvky pro seniory,“ vyjmenoval Maroš. Letos už je k dispozici také 99 míst na novém nedalekém parkovišti.

Navíc už je podepsaná i pětiletá smlouva s novým provozovatelem, kterým se stala společnost Budweis Group. Jedním z jednatelů je Petr Hojdánek, který stojí za bistrem Bouda Burgers. „Do dvou týdnů bychom jim chtěli vše předat, aby mohli zahájit provoz,“ potvrdil Jan Velikovský, šéf Sportovních zařízení města České Budějovice. Budweis Group bude městu platit nájem 42 tisíc korun měsíčně.

„V dubnu by mělo být otevřeno od pátku do neděle a při hezkém počasí i odpoledne ve všední den. Od května bychom už měli každodenní provoz,“ upozornil Petr Hojdánek a představil koncept pro hlavní část sezony – některý ze dní v týdnu bude věnovaný grilování, další nabídne koncert lokální kapely, páteční večer by mohl oživit DJ, víkendy pak známější kapely. Nebudou chybět dětské dny.

Program ještě budou ladit a upřesňovat. Provozovatelé počítají i s pořádáním turnajů, například v plážovém volejbale. Teď mají před sebou hektické období, protože na přípravy nemají příliš mnoho času, ale personál už mají zajištěný.

Další tři školy i dopravní hřiště

V oblasti sportu a trávení volného času zástupci města také oznámili, že zpřístupní pro veřejnost další tři venkovní sportoviště u základních škol. K již otevřené trojici u ZŠ Grünwaldova, Pohůrecká a Bezdrevská se již o tomto víkendu přidají Máj I, L. Kuby v Rožnově a Nová v širším centru.

„Loni si tam zasportovalo 58 tisíc lidí, navíc máme pozitivní zkušenost s tím, jak se všichni v areálech chovali slušně,“ zmínila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Dokončené jsou také dva nové plácky pro seniory. První je v Tylově ulici u domu s pečovatelskou službou u řeky Malše. Druhý na Plzeňské. Návštěvníci tam mají k dispozici hmatové a balanční stezky, stoly na ping pong, ale i lavičky a piknikové stoly. Otevřou je začátkem dubna, jakmile bude příznivé počasí.

Vzniknou také nová hřiště pro děti. U fotbalového hřiště SK Slavie u oblíbeného Malého jezu, další na Palackého náměstí, kde bude i workout a pak v Lipové blízko univerzitního kampusu, což je projekt z participativního rozpočtu. Všechna budou hotová ještě letos. To samé platí i o fotbalovém plácku, který už je k dispozici v Plzeňské ulici na Pražském sídlišti.

A skejťáci se mohou těšit na vylepšené zázemí v parku Stromovka. „V létě by to mohlo být hotové, bude to investice za několik milionů korun,“ uvedl Maroš.

Radnice si také bere do nájmu od ÚAMK dopravní hřiště nedaleko Budvaru. Chystá se ho opravit, ale zároveň ho už od jara více zpřístupní veřejnosti. O podrobnostech bude město ještě informovat. Dostat se má také na opravy v parku 4Dvory.