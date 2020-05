Strakonicemi průvod dudáků letos neprojde. Slavnosti zrušili i v Krumlově

Tábor si letos připomíná 600 let od založení a na celý rok přichystal řadu akcí. Pandemie koronaviru však plány radnice rozmetala.

„Dlouho jsme je chystali a zatím jsme nestihli z programu skoro nic. Ale třeba se historici spletli a kompletní oslavy uspořádáme o rok později,“ usměje se táborský starosta Štěpán Pavlík.

Řada postupně se rušících akcí mu však radost nedělá. Radní museli odložit i rekonstrukci historické bitvy. Ta má nový termín 8. srpna.

„Nemohli jsme čekat. Přípravy bitvy jsou velice náročné,“ uvědomuje si Pavlík. Město zatím drží červencový termín pro koncert Má vlast u nádrže Jordán a věří, že v září uspořádá festival Táborská setkání.

Letos řadu kulturních událostí chystali i v Jindřichově Hradci, který si připomíná 800 let od první písemné zmínky o místním hradu.

„Červnové dny města určitě nebudou. Na přelomu července a srpna jsme se chtěli pokusit o rekord a vytvořit číslici 800 z deštníků, které by měli lidé nad hlavami. To jsme zatím nezrušili, ale nevidím moc reálně, že by se to mělo konat,“ připouští místostarosta města Radim Staněk.

Koronavirus překazil i tradiční akce v Písku. Místní slavnosti Dotkni se Písku letos měly připomenout výročí 777 let od založení města. V červnu se však neuskuteční.

„Organizátoři ještě zvažují případné uspořádání menších akcí na podzim. To bude záviset na aktuální situaci a možnostech,“ informuje mluvčí písecké radnice Irena Malotová.

V Písku museli zrušit i známé jarní Pískoviště. Třídenní akce se měla konat na konci května. V polovině příštího měsíce se nepojede ani plánovaný závod dračích lodí na řece Otavě.

Městské slavnosti a akce Pečeme, vaříme v Pištíně: 2. 5. – zrušeno

Pištíně: 2. 5. – zrušeno Slavnosti města Netolice: 16. 5. – zrušeno

16. 5. – zrušeno Husitské dny v Táboře: 2.–4. 6. – zrušeno

2.–4. 6. – zrušeno Slavnosti města v Jindřichově Hradci: 5.–7. 6. – zrušeno

5.–7. 6. – zrušeno Dotkni se Písku: 12.–14. 6. – zrušeno

12.–14. 6. – zrušeno Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově: 19.–21. 6. – zrušeno

19.–21. 6. – zrušeno Plachanda open v Budějovicích: – původně 25. 6., odloženo na 3. 9.

– původně 25. 6., odloženo na 3. 9. Slavnosti solné Zlaté stezky v Prachaticích: 26.–27. 6. – termín zatím platí

26.–27. 6. – termín zatím platí Rekonstrukce historické bitvy o Tábor: původně 27. 6., odloženo na 8. 8.

původně 27. 6., odloženo na 8. 8. Borůvkobraní v Borovanech: 11.–12. 7. – zrušeno

11.–12. 7. – zrušeno Selské slavnosti Holašovice: 24.–26. 7. – termín zatím platí

24.–26. 7. – termín zatím platí Slavnosti mrkve ve Zlivi: 15. 8. – termín zatím platí

15. 8. – termín zatím platí Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích: 20.–23. 8. – zrušeno

20.–23. 8. – zrušeno Volarské slavnosti dřeva: 22.–23. 8. – zrušeno

22.–23. 8. – zrušeno Soběslavské slavnosti: 19. 9. – termín zatím platí

Nebývalý klid bude v polovině června rovněž v Českém Krumlově. Největší tamější kulturní akce Slavnosti pětilisté růže se ruší bez náhrady.

„Nemůžeme zbytečně investovat peníze a čas do nejistoty, když nevíme, zda a jak se budou moci konat velké kulturní akce, které budou při zmírňování a uvolňování současných opatření až jako vůbec poslední,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

V Prachaticích verdikt nad slavnostmi solné Zlaté stezky teprve padne. Podle starosty Martina Malého je však pravděpodobné, že okolnosti radnici donutí akci plánovanou na konec června zrušit. Jedním z hlavních bodů programu mělo být slavnostní podepsání partnerské smlouvy mezi Prachaticemi a francouzským městem Pont-du-Chateau.

„Je nepravděpodobné, že budou moci noví partneři na konci června přijet do Česka. A například zástupci dvou měst z Itálie připravovali kulturní program s bubenickou show a historickými kostýmy. Nakonec by se však slavností účastnit nemohli, což by byla velká škoda,“ vysvětluje Malý.

Na poslední Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích dorazilo 30 tisíc návštěvníků. Pro tento rok už je jisté, že se další ročník neuskuteční. Rozhodli o tom radní.

„Festival vyžaduje přípravy dlouhodobě dopředu. Je to náročné na finance i organizaci. Předpokládali jsme, že by letos naši zahraniční hosté nemohli dorazit. Nemá smysl tu nejistotu, zda bude možné festival udělat, ještě více prohlubovat. Zbytečně bychom investovali další peníze, navíc i účastníkům by mohly vzniknout další náklady,“ odůvodňuje místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer.

Vedení města se nyní zaměří na další ročník. Ještě o termínu nerozhodlo, ale s největší pravděpodobností se klasicky bude konat po dvou letech, tedy v roce 2022. Radnice tak nejspíše nebude plánovat na příští rok náhradu za letošní festival. Ten měl být od 20. do 23. srpna.

I v některých menších městech a obcích se smiřují s tím, že místní vrcholné akce roku letos nebudou. Po 15 ročnících v řadě oblíbeného Borůvkobraní v Borovanech 16. ročník sérii přeruší, což potvrdila rada města. Další ročník se tak uskuteční 10. a 11. července 2021.

Naopak v Holašovicích, vesnici zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, červencové Selské slavnosti chystají dál. „V přípravách jsme nepolevili. Řemeslníky a stánkaře jsme ujistili, že zatím termín držíme,“ potvrzuje starosta obce Jan Jílek.

Případné odložení nepřipadá v úvahu. „Máme nasmlouvaných 20 hudebních kapel, i řemeslníci s termínem počítají. Akce je postavená i na teplém letním počasí. Naše náklady jsou stejné, na financích ze vstupného jsme závislí. Proto slavnosti budou buď v plném rozsahu, nebo vůbec,“ dodává Jílek.