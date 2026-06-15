Za projektem stojí Michal Hořejší, Veronika Faktorová, Martin Netočný a další lidé, kteří by chtěli prostor aktivně využít. „Jsme na začátku a za několik dní k záměru uspořádáme sympozium. Cílem je získat co nejvíce podnětů a dat a na základě toho pak rozhodnout, jak tuto louku dále využít,“ upozornil Hořejší.
Ve výsledku tak může vzniknout například komunitní pole, kde se bude pěstovat zelenina, brambory, rajčata a podobně. Nyní se o louku stará městská společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic. Ta by místo svěřila do péče těm, kteří by se na projektu o Městské pole podíleli.
Sympozium se uskuteční o víkendu 20. a 21. června nejen přímo na louce, ale také v aule Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Na účastníky čekají diskuse, workshopy a přednášky o městském zemědělství, potravinové soběstačnosti a vztahu města k okolní krajině.
„Společně s vědci i obyvateli budeme hledat možnosti sdíleného hospodářského modelu,“ zve na událost Hořejší. Podrobnosti a program jsou na webu budejovice2028.eu.
|
O místo u budějovické Stromovky mají zájem Rakušané, chtějí stavět domy
Dopoledne obou dní budou například patřit moderovaným diskusím a workshopům s přírodními a společenskými vědci, na nichž se účastníci pokusí pojmenovat kvality pozemku a odvodit z nich možnosti budoucího obhospodařování. V debatách vystoupí například půdní ekolog Michal Choma, krajinná ekoložka Daria Jirků, historik Ondřej Crhák a historička vědy Michaela Nohejlová Zemková.
Spolek Městské pole plánuje v místě minimálně do roku 2028 zemědělství skutečně provozovat. Chtěl by obyvatelům umožnit, aby si na pozemku mohli hospodařit, a chtěl by také otevřít debatu o tom, jaký je vůbec vztah města, zemědělství a produkce potravin.
|
Budějovický „poklad“ u Stromovky. Pozemek za 70 milionů chtějí developeři
Rok 2028 není zmíněný náhodně, projekt je totiž spojený s programem Evropského hlavního města kultury, kterým se Budějovice za necelé dva roky stanou.
To, že je pozemek za Kauflandem pro město opravdu vysoce ceněný, potvrdil i náměstek primátorky pro územní rozvoj Lubomír Bureš. „Dá se to říct prakticky o každé ploše, která je v našem majetku, ale tato je opravdu jedna z nejhodnotnějších,“ uvedl s tím, že případný prodej nebo zástavba určitě není vůbec aktuální. Parcela má rozlohu přes 17 500 metrů čtverečních a její hodnota bude vysoce převyšovat 100 milionů korun.