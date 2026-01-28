Nejdříve dokončíme dokumentaci pro stavební povolení, pak vysoutěžíme dodavatele a na podzim 2025 bychom začali se samotnými pracemi. Takové byly ještě nedávno plány vedení českobudějovické radnice, když prezentovala, kdy a za jakých okolností začne stavět 323 bytů.
Kdo jel ale v poslední době ulicí Evžena Rošického ve Čtyřech Dvorech, mohl dobře vidět, že se v areálu bývalých kasáren a tankodromu nic takového neděje. Sice platí, že právě tam má vzniknout šest městských domů, jenže z harmonogramu zbyl jen cár papíru. A především chybí to podstatné, peníze.
„Dospěli jsme k závěru, že je to tak velká akce, že ji nejsme schopní uskutečnit. To bychom museli zastavit veškerou další investiční činnost,“ konstatoval náměstek primátorky Petr Maroš (nezařazený, zvolený za ODS). Již dříve na radnici věděli, že si takový projekt nemohou dovolit jen z vlastního rozpočtu.
V polovině roku 2024 tak vedení města informovalo, že absolvovalo řadu jednání na ministerstvu financí a výsledkem bude, že si vezmou velmi výhodný úvěr. Z Národní rozvojové banky to mělo být 900 milionů. Plán byl takový, že se pak půjčka bude mořit z nájmů po nastěhování obyvatel.
„Tato varianta s úvěrem ale padla. Podmínky nás příliš svazovaly,“ navázal Maroš. Radnice tak zkouší jinou možnost. Jedná se soukromými investory z bankovního sektoru. „Jsme přesvědčení, že partnera najdeme. Chceme to dořešit v první polovině roku 2026,“ uvedl náměstek s tím, že by městu i tak zůstal na projektu a jeho využití vliv.
Vše se tím každopádně odsouvá minimálně o rok. První nájemníci se měli podle zatím posledního harmonogramu stěhovat v roce 2028. To už se velmi pravděpodobně nestihne. Zájem o městské bydlení je dlouhodobě enormní i s ohledem na to, jaká je situace na trhu s nemovitostmi. Budějovice vlastní přibližně 1 800 bytů.
V areálu bývalých kasáren má vyrůst šest bytových domů, které budou mít šest nadzemních podlaží. Jednotek 1+kk bude sto, 2+kk 140 a zbytek budou 3+kk. Součástí se stane i podzemní parkoviště a nebytové prostory. „Tam by měla být například kavárna, kadeřnictví, ordinace či klubovny pro různé kroužky,“ vyjmenoval už dříve náměstek primátorky Tomáš Bouzek (TOP 09).
Projekt ve Čtyřech Dvorech by měl být mnohem větší prioritou i z toho důvodu, že je vlastně kompletně připravený
Pavla Heydukovázastupitelka z Pirátů
Opozice říká, že o projektu nemá příliš aktuálních informací. „Každopádně měla současná koalice tři roky na to, aby ho posunula. Začala ale tím, že ho nechala přepracovat. Tím se ztratil další čas. My ale u těch jednání nejsme. Je to přitom projekt na 30 a více let, tak bychom u toho měli být všichni,“ reagoval Tomáš Chovanec, zastupitel hnutí Občané pro Budějovice.
S ohledem na poptávku po městském bydlení zdůraznil, že jsou i jiné cesty, jak počet bytů navýšit. „Může to být například formou výkupu domů, které lze opravit a pak začít pronajímat,“ zmínil. Rovněž opoziční Piráti pak nepodpořili rozpočet pro rok 2026 hlavně proto, že v něm chybí položka, která by řešila nedostatek městských bytů.
„Takhle to na nás působí, že se město spoléhá na soukromou developerskou výstavbu. Projekt ve Čtyřech Dvorech by měl být mnohem větší prioritou i z toho důvodu, že je vlastně kompletně připravený,“ sdělila pirátská zastupitelka Pavla Heyduková.
Komplex domů známý také jako 4D má vzniknout na ploše bezmála 2,5 hektaru, bytová plocha bude 16 703 metrů čtverečních. Mají tam být byty pro mladé rodiny a radnice na ně chce lákat i lékaře, techniky a další lidi s profesí, které jsou ve městě žádané. Když byl projekt před zhruba sedmi lety na začátku, uvažovalo se o mixu sociálního a běžného bydlení, od toho se ale upustilo.
I tehdy měly pomoci peníze od státu, přesně od ministerstva pro místní rozvoj. To slibovalo, že pokud město vybuduje čtyři sociální byty, vláda uhradí náklady na výstavbu pátého. Pokud by se projekt osvědčil, může město něco podobného vytvořit hned vedle, protože tam vlastní další pozemky. Nejdříve ale musí začít stavba alespoň té aktuální akce.