O městské byty na jihu Čech je zájem, ale radnice jich mají málo

Když MF DNES před několika dny udělala velkou anketu k výročí sametové revoluce, vyšlo z ní mimo jiné najevo, že je stále hůře dostupné a nákladnější bydlení. To je a bude problém hlavně pro mladé rodiny, které si chtějí byt pořídit. Redakce proto zjišťovala v sedmi největších městech kraje, jak je tam dostupné bydlení v obecních bytech. Odpověděla všechna města kromě Písku.



Z radnic takřka shodně zní, že poptávka převyšuje nabídku. Jakmile se uvolní byt, okamžitě je na něj mnohdy i několik desítek zájemců. Novou výstavbu chystají v Českých Budějovicích či Strakonicích, ale bude to ještě několik let trvat.

Komerční nájmy jsou přitom hodně vyšponované. A kdo nemá našetřené statisíce korun, vůbec by se neměl pokoušet kupovat byt, protože nedostane ani hypotéku. Situace je tak pro většinu lidí velmi složitá.

V krajském městě hodlá radnice stavět v bývalých kasárnách ve Čtyřech Dvorech poblíž zimního stadionu.

„Jsou tam naplánované dva domy ve tvaru L se zeleným vnitroblokem. V každém by mělo být přes sto bytů s tím, že pětina bude sociálních,“ upozornil náměstek primátora Tomáš Bouzek. Zatím je na stole pouze plán, první obyvatelé se nebudou stěhovat dříve než za tři roky.

Budějovice počítají s tím, že v obou objektech budou převažovat byty 1+kk a 2+kk, o které je velký zájem. V přízemí budou bezbariérové, v pátém podlaží pak větší 3+1 do 80 metrů čtverečních. Počítá se i s komerčními prostory.

Zastupitelé by se pak v dohledné době měli zabývat celkovou bytovou koncepcí. Město má k dispozici 1 814 jednotek a dlouhodobě je vyhlášený stop stav podávání žádostí. Komise řeší ty, které si lidé dali ještě loni.

„Startovací byty jsou na sídlišti Máj v Loucké ulici, je jich 87 a nájemné je tam aktuálně 79,50 koruny za metr čtvereční a měsíc,“ upřesnil Bouzek. Komerční nájemné se mnohdy pohybuje kolem 200 korun za metr.

Lidé, kteří se osamostatní, to tak mají velmi často dost komplikované. „Několik měsíců jsem bydlel sám a byl s penězi úplně na hraně. Ve dvou s přítelkyní je to snazší, ale před sebou zatím nevidím možnost, že bychom si našetřili tolik, abychom si byt koupili. Nemáme základ pro získání hypotéky. Přitom nájem platíme takový, jako kdybychom spláceli půjčku za vlastní,“ popsal 25letý Lukáš Sedlák z Budějovic. Výhodnější městské bydlení by určitě neváhal využít, kdyby měl možnost.

Nejvíce bytů má Tábor

Také ve Strakonicích má radnice zájem stavět. Nejdříve si tam však musí zvolit v prosinci zastupitelstvo, aby vůbec mohli o takovém nákladném projektu rozhodnout.

„Máme připravenou strategii výstavby malometrážních bytů a stejně tak rozvojovou zónu pro budování rodinných domů. Jednáme se soukromými subjekty, které by se na stavbě bytů v lokalitě Jezárky podílely,“ uvedla Markéta Bučoková, mluvčí strakonické radnice. Město má v majetku 534 jednotek a i tam poptávka převyšuje nabídku.

Nejvíce obecních bytů v kraji má Tábor, a to 3 050. I tam je však zájemců více než volných míst.

„Obsazenost je plná, pokud se vyskytne volné místo, dostáváme třicet až sto žádostí podle lokality a velikosti,“ zmínila táborská místostarostka Michaela Petrová. Komise tam nezohledňuje pouze nabídnutou cenu, ale podle Petrové také často přihlíží k aktuální situaci žadatele, a tak může rozhodnout ve prospěch třeba mladých lidí, kteří zakládají rodinu.

Nájemné v městských bytech v Táboře se pohybuje v rozmezí 35 až 80 korun za metr a měsíc. Nyní tam staví nové centrum pro seniory, jehož součástí bude i dům s pečovatelskou službou.

Když se uvolní místo v Jindřichově Hradci, hlásí se ihned šest až deset žadatelů. Celkem tam radnice drží 731 jednotek, z toho je vyčleněno 166 bytů pro ty, kteří jsou dočasně v tíživé životní situaci a nemohou zrovna platit komerční nájemné.

„I z celkového pohledu je v Hradci patrný nedostatek volného bydlení,“ sdělil Petr Kolář z kanceláře starosty. Město připravuje projektovou dokumentaci na vlastní výstavbu, ta však bude závislá také na dotačních programech, které takové záměry radnic podpoří.

Asi nejlepší je z tohoto pohledu situace v Prachaticích, které si drží 1 445 bytů. „Nyní je jich volných 46 a dalších 34 malometrážních jsme nechali opravit. K dispozici budou na jaře příštího roku,“ spočítal před několika dny Luboš Kvasnička, vedoucí prachatického odboru komunálních služeb a dopravy.

Nájemníci tam platí v rozmezí od 16,42 po 54,49 koruny za metr a měsíc. Pokud volné místo projde výběrovým řízením, platí se až ke 100 korunám za metr, ve výjimečných případech i více.

V Českém Krumlově si naopak radnice drží jen 169 jednotek v nejrůznějších lokalitách. „Například 24 bytů nám nájemníci zcela vybydleli, a tak čekáme na dotační titul na rekonstrukci domů,“ doplnila mluvčí Petra Nestávalová. Vlastní výstavbu tam teď město nechystá.