V Budějovicích postaví přes 300 městských bytů, s financováním pomůže stát

Rodina v autě jede od centra ulicí E. Rošického směrem na sídliště Máj. Místo doleva k panelákům však zahne doprava do nově vznikající čtvrti ve Čtyřech Dvorech. V roce 2028 by to měla být realita a v Českých Budějovicích se nájemci začnou stěhovat do 323 nových bytů.

Nebylo by to až tak zvláštní, jenže tohle není soukromý developerský projekt, ale akce radnice. Už minulé vedení rozhodlo, že je třeba navýšit počet městských bytů. Nyní akce za odhadem 1,6 miliardy korun pokročila.

„Do září bychom měli mít dokumentaci pro stavební povolení, příští rok vysoutěžíme dodavatele a na podzim 2025 bychom začali se samotnými pracemi,“ upřesnil harmonogram náměstek primátorky pro majetek Tomáš Bouzek.

Původní projekt počítal se třemi stovkami bytů, které měly vyrůst ve dvou etapách. Současné vedení města se ale rozhodlo, že bude lepší postavit vše najednou. Architekti, kteří vyhráli soutěž, pak ještě záměr přepracovali.

„Vnímali jsme sídliště Máj a na druhé straně park Čtyři Dvory, takže jsme vytvořili takové kry, které plavou v zeleni,“ nastínil architekt Zdeněk Chmel.

V areálu bývalých kasáren vyroste šest bytových domů, které budou mít šest nadzemních podlaží. Jednotek 1+kk bude rovných sto, 2+kk vznikne 140 a zbytek budou 3+kk. Součástí se stane i podzemní parkoviště a nebytové prostory. „Tam by měla být například kavárna, kadeřnictví, ordinace či klubovny pro různé kroužky,“ vyjmenoval Bouzek.

Výhodný úvěr pomůže

Tuto obří investici by si České Budějovice mohly bez pomoci dovolit jen těžko. Také proto vedení města absolvovalo řadu jednání na ministerstvu financí. Výsledkem je, že získají velmi výhodný úvěr.

„Vlastní kapitál bude zhruba 700 milionů korun, z Národní rozvojové banky si vezmeme 900 milionů,“ spočítal radní a hejtman Martin Kuba. Zdůraznil, že se po nastěhování bude dařit splácet „hypotéku“ z nájmů nových obyvatel.

„A po nějakých třiceti letech budeme mít vše splacené a majetek, se kterým může město dále nakládat,“ konstatoval Kuba. Úrok hypotéky by se měl držet dvě procenta pod tržním úrokem, ale nikdy by neměl opustit rozmezí 1 až 3,5 procenta.

Podmínkou je, že vznikne takzvané dostupné bydlení. To znamená, že nájem by měl být maximálně 90 procent toho tržního. To je ve výsledku 200 až 300 korun za metr čtvereční a měsíc. Město nechce vytvářet pouze sociální byty, je podle něj důležité nabídnout atraktivní prostory i pro mladé rodiny, lékaře, techniky a další profese. Například byt 2+kk o 55 metrech čtverečních by tak stál kolem 13 tisíc korun měsíčně.

Komplex šesti domů vznikne na ploše bezmála 2,5 hektaru a bytová plocha bude 16 703 metrů čtverečních. „Pokud by se tento projekt osvědčil, můžeme něco podobného vytvořit hned vedle, protože tam město vlastní další pozemky,“ upozornil náměstek primátorky Petr Maroš.

Aktuálně je v Budějovicích 1 806 městských bytů. Zájem o nové bydlení mohou na radnici očekávat velký. Jak nedávno zmínil jednatel českobudějovické Správy domů Petr Šindelář, jakmile město nabídne do nájmu byt, pošle žádost v průměru deset uchazečů. „Největší zájem je o jednotky 2+kk a 2+1 o rozměrech 50 až 60 metrů čtverečních,“ uvedl.

Obyvatelé ale poptávají také garsonky a rodiny zase chtějí větší jednotky 3+kk a podobně. V bývalém vojenském areálu ve Čtyřech Dvorech aktuálně staví i developer. Celkem 211 bytů buduje u HC Pouzar. Další mají vzniknout přes silnici blíže k Zavadilce a několik domů už stojí rovněž v blízkosti Husovy třídy. Proto město také vypočítává, zda bude v místě potřeba například školka. Počet narozených dětí ale klesá, tak je ve hře více možností.