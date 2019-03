Nájemné v městských bytech v Budějovicích je nízké. Radnice ho zdraží

Příkladem může být byt 3+1 v centru o velikosti 78 metrů čtverečních. Zatím zde platí nájemník 5 437 korun měsíčně. Nově si bude muset připravit 7 652 korun. Cena je vyšší, ale stále výhodná, protože ten, kdo v městském bytě nežije, zaplatí podle tržního nájemného 10 202 korun.

Dosud v Budějovicích platila cena zhruba 70 korun za metr čtvereční.

„Správa domů si nechala zpracovat znaleckým ústavem posudek. Zjistili jsme, že výše nájemného je v městských bytech dlouhodobě hluboko pod tržní cenou. Vzhledem k tomu, že v budoucích letech plánujeme významné investice do bytového fondu, který musíme udržovat, a nerovnostem v nájmu, jsme se radili, jak k situaci přistoupit,“ odůvodnil rozhodnutí náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09).

Zdražování se dotkne asi 780 bytů

Podle nových čísel se cena za metr čtvereční dostane na tři čtvrtiny obvyklého nájemného. Posudek stanovil, kolik se obvykle platí ve 12 lokalitách, protože plošná cena by nebyla spravedlivá. Jinak se totiž za bydlení platí v centru a na sídlištích.

„Menší byty mají logicky dražší cenu za metr čtvereční. Například za garsonku v centru o ploše 18 metrů čtverečních dnes nájemce platí 1 255 korun. Po změně to bude 3 103 korun. Je to relativně velké navýšení, ale za garsonku v centru to není přemrštěná cena,“ uvedl Bouzek.

Zdražování se dotkne asi 780 bytů se smlouvou na dobu určitou. „Už v březnu začneme postupně zvát ty, kterých se úprava nájmu týká, k osobní návštěvě a k uzavření nové smlouvy,“ zmínil jednatel Správy domů Petr Šindelář.

Pokud u některého z bytů skončí smlouva na dobu neurčitou, dojde k úpravě i tam. Správa domů nyní spravuje 1 815 městských bytů. Jejich obnova stojí ročně desítky milionů korun.

Rozdíl oproti průměru vznikal v posledních letech. Ovlivnila ho regulace a následná deregulace. Zatímco tak v Budějovicích ceny ročně rostly i o 18 procent, v městských bytech se nájem zvedal o inflaci, což bylo naposledy v roce 2018 o 2,5 procenta.

Radnice uvažuje o stavbě nových bytových domů

Krajské město by kvůli vysokému zájmu potřebovalo počet svých bytů navýšit. Po roce 1989 jich mělo dokonce 18 tisíc. Možné je, že se do výstavby nových pustí u ulice Evžena Rošického ve Čtyřech Dvorech nedaleko Hokejového centra Pouzar.

„Rozhodneme se podle financí. Je otázkou, jestli to bude 100, nebo 150 bytů. Nákladově vyjde jeden na zhruba tři miliony korun, takže se musíme rozhodovat podle dotací a toho, co si město může dovolit,“ vysvětlil náměstek primátora František Konečný (ANO).

V ostatních okresních městech k plošným změnám nájemného v městských bytech v poslední době nepřistupují. Ceny se mnohdy určují podle nabídek, které přicházejí. Ty se často odvíjí od průměru v dané lokalitě.

O byty nemají nouzi například v Prachaticích, kde jich má město 1 400. Ceny zde nezvyšují od roku 2010.

„Dá se říct, že to necháváme v rukou trhu, takže nájemní byty, které dáváme na trh, regulují nájemci svými nabídkami. Těch může být asi stovka ročně. Nové smlouvy uzavíráme za cenu tržní podle nabídky a poptávky,“ vysvětlil starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí) s tím, že podmínkou pro uchazeče je mít rok trvalé bydliště ve městě.

Například v Táboře se město snaží u smluv, které prodlužuje, zprůměrovat nájemné v dané lokalitě. Za tržní cenu soutěží byty i v Jindřichově Hradci. U části některých speciálních bytů je pak ve městech nájemné dané.