V Českých Budějovicích se nechtějí smířit s tím, že spousta řidičů za svůj dopravní prohřešek nezaplatí, a tak radnice prostřednictvím městské policie přitvrdí.
Dluhy totiž vyšplhaly už do řádu milionů korun. K novince se strážníci chystají přistoupit od konce dubna.
Pro příklad, někdo vjede do zákazu odbočení a městská policie si toho všimne, vozidlo zastaví. Při kontrole zjistí, že řidič navíc v minulosti neuhradil dvě další pokuty za špatné parkování. Když odmítne zaplatit i nyní, hrozí, že bude muset vozidlo odstavit na bezpečném místě, a tam mu hlídka odmontuje registrační značky. Zpět je dostane až po zaplacení.
„Je to jeden z nástrojů, kterým chceme docílit, aby motoristé své závazky řádně uhradili,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. Zdůraznil, že město nechce být prostřednictvím strážníků nesmlouvavým drábem, ale dluhy řidičů jsou dlouhodobě vysoké, a tak je zkusí řešit takto.
„Zásadní je říci, že vám nikdo nesebere značky z auta, když budete stát na parkovišti třeba na sídlišti. Může se to stát pouze ve chvíli, kdy jedete a strážníci vás zastaví kvůli kontrole nebo nějakému přestupku,“ upozornil Bureš.
O značky nepřijdete kvůli poplatku za psa
Pravomoc odebrat dlužníkovi kvůli nezaplacené pokutě „espézetku“ mají strážníci od roku 2022. Před třemi lety k tomu přistoupili například v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Masivně to však městská policie nevyužívá. „Je to administrativně náročné,“ shrnula mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Teď už však mají strážníci i potřebný software a budou moci tuto problematiku řešit.
Mluvčí upřesnila, že budou strážníci takto zasahovat jen v případech, kdy jde o dluhy z dopravy, které uložilo město. Nejde o pokuty od státní policie, protože ty putují státu, ani o jiné městské poplatky. „Nejsou to nedoplatky za popelnice nebo za psy, ale výlučně dluhy z dopravy,“ upřesnila Školková.
Do této kategorie spadají především pokuty za parkování a další dopravní přestupky. Aby mohli strážníci registrační značku odebrat, musí už být pokuta pravomocná, nesmí být povolené posečkání ani splátkový kalendář. Řidič se tedy nemusí bát, že mu strážníci zamezí v další jízdě jen proto, že právě špatně zaparkoval. Stejně tak se nestane, že by o značky přišel hned druhý den po přestupku.
Takové pokuty jsou na území krajského města běžné a strážníci je samozřejmě udělují den co den. V Budějovicích jsou na některých místech velké problémy s nedostatkem parkovacích míst, a řidiči tak stojí i na místech, kde to není dovolené.
Své o tom ví i jedna řidička, která nedávno špatně zaparkovala. Našla za stěračem výzvu, a tak šla druhý den pokutu raději ihned uhradit. „Ve městě se parkuje hrozně, ale pravidla jsou jasná. A jsem ráda, že člověk nepřijde o značky jen proto, že udělal chybu a zaplatil to o něco později,“ okomentovala.
Dlužíte? V akci bude šroubovák
V praxi strážníci využijí metodiku, která je vede krok za krokem. Při běžné kontrole nebo při řešení přestupku si z registru obratem ověří, zda má řidič vůči městu neuhrazené pokuty.
Pokud ne, vezmou šroubovák a odmontují značky. Vozidlo pak musí zůstat odstavené na běžném parkovacím místě nebo jiném bezpečném místě, aby nevznikl další přestupek. Bez registrační značky nesmí řidič pokračovat v jízdě.
Podle mluvčí se až v praxi ukáže, jak často budou strážníci k odebrání „espézetek“ přistupovat a jak budou řidiči reagovat. „Cílem není šikanovat řidiče, ale především motivovat dlužníky k úhradě závazků vůči městu a nastavit spravedlivější prostředí pro ty, kteří své povinnosti plní řádně,“ vzkazuje Školková.