Dlužíš městu na pokutách, dojezdil jsi. Strážníci brzy začnou zabavovat značky

Nezaplatili jste pokutu za parkování? Hrozí vám, že až vás budou v Českých Budějovicích příště kontrolovat strážníci, odmontují vám na místě z auta registrační značky. Řidič je dostane zpět až poté, co své dluhy uhradí.

Strážníci budou zabavovat značky, když bude řidič dlužit za pokuty | foto: Petr Lundák, MF DNES

V Českých Budějovicích se nechtějí smířit s tím, že spousta řidičů za svůj dopravní prohřešek nezaplatí, a tak radnice prostřednictvím městské policie přitvrdí.

Dluhy totiž vyšplhaly už do řádu milionů korun. K novince se strážníci chystají přistoupit od konce dubna.

Pro příklad, někdo vjede do zákazu odbočení a městská policie si toho všimne, vozidlo zastaví. Při kontrole zjistí, že řidič navíc v minulosti neuhradil dvě další pokuty za špatné parkování. Když odmítne zaplatit i nyní, hrozí, že bude muset vozidlo odstavit na bezpečném místě, a tam mu hlídka odmontuje registrační značky. Zpět je dostane až po zaplacení.

Kdo dluží, tomu strážníci seberou SPZ. Litoměřice zavedly bič na neplatiče pokut

„Je to jeden z nástrojů, kterým chceme docílit, aby motoristé své závazky řádně uhradili,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. Zdůraznil, že město nechce být prostřednictvím strážníků nesmlouvavým drábem, ale dluhy řidičů jsou dlouhodobě vysoké, a tak je zkusí řešit takto.

„Zásadní je říci, že vám nikdo nesebere značky z auta, když budete stát na parkovišti třeba na sídlišti. Může se to stát pouze ve chvíli, kdy jedete a strážníci vás zastaví kvůli kontrole nebo nějakému přestupku,“ upozornil Bureš.

O značky nepřijdete kvůli poplatku za psa

Pravomoc odebrat dlužníkovi kvůli nezaplacené pokutě „espézetku“ mají strážníci od roku 2022. Před třemi lety k tomu přistoupili například v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Masivně to však městská policie nevyužívá. „Je to administrativně náročné,“ shrnula mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Teď už však mají strážníci i potřebný software a budou moci tuto problematiku řešit.

Zaplaťte pokuty, nebo vaše auto dál nejede. Policisté vymáhají od řidičů dluhy

Mluvčí upřesnila, že budou strážníci takto zasahovat jen v případech, kdy jde o dluhy z dopravy, které uložilo město. Nejde o pokuty od státní policie, protože ty putují státu, ani o jiné městské poplatky. „Nejsou to nedoplatky za popelnice nebo za psy, ale výlučně dluhy z dopravy,“ upřesnila Školková.

Do této kategorie spadají především pokuty za parkování a další dopravní přestupky. Aby mohli strážníci registrační značku odebrat, musí už být pokuta pravomocná, nesmí být povolené posečkání ani splátkový kalendář. Řidič se tedy nemusí bát, že mu strážníci zamezí v další jízdě jen proto, že právě špatně zaparkoval. Stejně tak se nestane, že by o značky přišel hned druhý den po přestupku.

Takové pokuty jsou na území krajského města běžné a strážníci je samozřejmě udělují den co den. V Budějovicích jsou na některých místech velké problémy s nedostatkem parkovacích míst, a řidiči tak stojí i na místech, kde to není dovolené.

Odebírání SPZ na neplatiče funguje. Rekordman dlužil čtvrt milionu

Své o tom ví i jedna řidička, která nedávno špatně zaparkovala. Našla za stěračem výzvu, a tak šla druhý den pokutu raději ihned uhradit. „Ve městě se parkuje hrozně, ale pravidla jsou jasná. A jsem ráda, že člověk nepřijde o značky jen proto, že udělal chybu a zaplatil to o něco později,“ okomentovala.

Dlužíte? V akci bude šroubovák

V praxi strážníci využijí metodiku, která je vede krok za krokem. Při běžné kontrole nebo při řešení přestupku si z registru obratem ověří, zda má řidič vůči městu neuhrazené pokuty.

Pokud ne, vezmou šroubovák a odmontují značky. Vozidlo pak musí zůstat odstavené na běžném parkovacím místě nebo jiném bezpečném místě, aby nevznikl další přestupek. Bez registrační značky nesmí řidič pokračovat v jízdě.

Podle mluvčí se až v praxi ukáže, jak často budou strážníci k odebrání „espézetek“ přistupovat a jak budou řidiči reagovat. „Cílem není šikanovat řidiče, ale především motivovat dlužníky k úhradě závazků vůči městu a nastavit spravedlivější prostředí pro ty, kteří své povinnosti plní řádně,“ vzkazuje Školková.

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte Lipno a Orlík?

Lipno na letecké fotografii z roku 2013. V pravém dolním rohu je Přední Výtoň a...

Lipno, Orlík. Dvě velké vodní nádrže. Možná jste kolem nich někdy jeli, možná jste u nich byli na rekreaci či v dětství na táboře. Zkuste si v kvízu ověřit své znalosti, jak dobře tyto dvě důležité...

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

OBRAZEM: Jako v katedrále. Po 60 letech začne Jindřichův Hradec zase vařit pivo

Kompletní přestavba a obnova pivovaru v Jindřichově Hradci spěje do finále....

Po šedesáti letech zase začne Jindřichův Hradec vařit pivo. Kompletní oprava tamního pivovaru ze 16. století za více než 500 milionů korun pomalu míří do finále. V červenci chce město celý...

Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel

Při srážce s vlakem zemřel na Českokrumlovsku třiašedesátiletý řidič Škody...

Srážka vlaku s autem na železničním přejezdu mezi Holkovem a Velešínem na Českokrumlovsku zastavila v neděli dopoledne železniční koridor do Rakouska. Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník,...

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

Unikátní pašijový betlém najdete v garáži. Jeho součástí je i ukřižování Krista

Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní...

Velikonoční, postní či pašijový betlém. Přes dvě stovky vyřezávaných figurek z lipového dřeva. Takovým unikátem se může pyšnit rodinné řezbářství Šedinových v Bechyni. Podobný betlém s velikonočními...

6. dubna 2026  9:17

Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel

Při srážce s vlakem zemřel na Českokrumlovsku třiašedesátiletý řidič Škody...

Srážka vlaku s autem na železničním přejezdu mezi Holkovem a Velešínem na Českokrumlovsku zastavila v neděli dopoledne železniční koridor do Rakouska. Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník,...

5. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  11:39

Řada uzavírek omezí dopravu v Budějovicích. I kvůli nim otevřou Rudolfovskou

Na mostě Kosmonautů už několik týdnů pokračují přípravy na jeho zbourání a...

Tisíce obyvatel Budějovic, ale také dojíždějící do krajského města s napětím očekávají, jak to bude od úterý 7. dubna vypadat s dopravou. Ten den totiž začne řada omezení v čele se zavřenou Mánesovou...

5. dubna 2026  10:18

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

OBRAZEM: Bílé masky, černé oděvy a tajuplné zvuky. Budějovicemi prochází hrkači

Divadlo Víti Marčíka každoročně pořádá Velikonoční hrkání. Začíná se na zelený...

Černé oblečení, bílé masky přes obličej a tajemný zvuk velkých hrkaček a bubnů. Průvody městem se stovkami diváků, do toho ručně tesané kříže na náměstí. To jsou tradiční křesťanské svátky v Českých...

4. dubna 2026

Úzkokolejka opět jezdí. Mrzí mě, že jsme zastínili kosmonauty, vtipkoval majitel

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento...

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento velikonoční svátek se na ni totiž vrátil pravidelný provoz. Na obě větve vyjedou tři páry vlaků, nejprve vždy v pátky,...

3. dubna 2026  13:37

Muž vyhrožoval zbraní starostovi na Písecku. Skončil v cele

Muž držící zbraň (ilustrační foto)

Písečtí kriminalisté od čtvrtka vyšetřují případ vyhrožování se zbraní starostovi na Písecku. Podezřelý, který vlastní několik legálně držených zbraní, byl zadržen za asistence jihočeské zásahové...

3. dubna 2026  10:13

Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka

Fotbalový stadion v Českých Budějovicích

Nejprve spory o doložení vyúčtování, následně diskuze v komentářích na sociálních sítích a jako finále noční video. České Budějovice zažily v souvislosti s děním kolem fotbalového klubu další...

2. dubna 2026  12:27,  aktualizováno  15:17

Útočil na úředníky, auta i policisty. Agresor se zodpovídá z několika trestných činů

Agresora pod drogami pacifikovali krumlovští policisté, napadl příbuznou a...

Nejméně tři trestné činy spáchal muž pod vlivem pervitinu v Českém Krumlově. Ve středu napadl úředníky probační a mediační služby, narušoval veřejný pořádek a zaútočil na zakročující policisty. Sám...

2. dubna 2026  12:45

Vlaky na úzkokolejce vyjedou v pátek. Rád bych trať propojil do Litschau, sní majitel

Albert Fikáček se svými kolegy pracuje na obnovení provozu. (říjen 2025)

Jindřichohradecká úzkokolejka se připravuje na pravidelný turistický provoz, který po tříleté přestávce začne v pátek. Provozovatel Gepard Express dokončuje obnovu tratí, ale majitel firmy Albert...

OBRAZEM: Jako v katedrále. Po 60 letech začne Jindřichův Hradec zase vařit pivo

Kompletní přestavba a obnova pivovaru v Jindřichově Hradci spěje do finále....

Po šedesáti letech zase začne Jindřichův Hradec vařit pivo. Kompletní oprava tamního pivovaru ze 16. století za více než 500 milionů korun pomalu míří do finále. V červenci chce město celý...

2. dubna 2026

Kamion s řepkou na D3 prorazil svodidla, další nehoda zavřela desetikilometrový úsek

Kamion na dálnici D3 prorazil svodidla a převrátil se na bok. (1. dubna 2026)

Zřejmě nepozornost řidiče stála za ranní nehodou kamionu na dálnici D3. Souprava převážející řepkovou směs skončila převrácená na boku. Krátce po obědě havaroval další kamion o pár kilometrů dál....

1. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  17:01

