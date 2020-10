Jihočeským městem pro byznys je Písek, obhájil loňské prvenství

„Písek má skvělé podnikatelské prostředí i vstřícný přístup radnice. Pokud jde o aktuální rozvoj, zaznamenává město v krajském srovnání výborné výsledky především výrazným nárůstem podílu malých a středních firem,“ stojí ve vyhodnocení analytiků.

Starostka Eva Vanžurová si ocenění váží. V souvislosti s podnikáním letos vedení radnice řešilo především události spojené s pandemií koronaviru.

Město pro byznys 1. Písek

2. Blatná

3. Jindřichův Hradec

4. Dačice

5. Český Krumlov

6. Vimperk

7. Prachatice

8. Třeboň

9. České Budějovice

10. Kaplice

11. Tábor

12. Milevsko

13. Vodňany

14. Strakonice

15. Trhové Sviny

16. Týn nad Vltavou

17. Soběslav

„Písek však zareagoval velice rychle, řekla bych dříve než kraj nebo vláda, a hned jsme vyhlásili dotační programy, vyzvali jsme osoby samostatně výdělečně činné a drobné podnikatele do deseti zaměstnanců, aby se přihlásili na radnici. Pak dostávali od města finanční podporu, protože někteří zůstali, dá se říci ze dne na den, bez prostředků,“ popisuje starostka.

Analytici v případě Písku vyzdvihli také nízkou nezaměstnanost, ale i atraktivitu z pohledu lidí, kteří se do města stěhují. Body získal za rozvoj nového bydlení, s čím souvisí například byty s finančně zvýhodněným nájemným.

„Jsou to byty s nižším nájmem, který se každoročně zvyšuje až do té standardní ceny, což je asi 85 korun za metr čtvereční. Je to bydlení pro ty, kteří vstupují do života, nebo pro uchazeče, již se dostali do finančních problémů,“ říká starostka Vanžurová.

Podle místostarostky Petry Trambové to však nenaplnilo původní očekávání. „Zjišťujeme, že nízké nájemné není pro lidi motivačním nástrojem. Proto nyní připravujeme nový systém, kterým se tohle pravděpodobně změní. Startovacími byty se ale zabýváme a připravujeme některé nové projekty. Celkově máme nyní 1 200 městských bytů,“ popisuje.

Na druhém místa skončila Blatná na Strakonicku. Ta zabodovala vůbec nejnižší nezaměstnaností v regionu, kterou podle analytiků doprovází také velmi vysoký průměrný plat.



Organizátoři chválí také univerzitu třetího věku či podporu vzdělávacích programů na základních školách, které se věnují prevenci kriminality.

Třetí je Jindřichův Hradec, který pravidelně bojuje o titul s Pískem. Organizátoři v jeho případě vychválili především skvělý přístup veřejné správy.

„Na webových stránkách naleznou podnikatelé v přehledné podobě vše potřebné pro rozvoj svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou. Město nabízí zdarma pozemky na předzahrádky, prodloužilo doby pro podnikatele v registraci vozidel a upravilo jízdní řády MHD podle požadavků firem,“ popisuje hodnocení úspěšných měst.

Výsledky vycházejí z řady nejrůznějších faktorů. Některé mohou zástupci měst ovlivnit, jiné nikoli. Hodnotí se například rychlost a ochota reagovat na dotazy firem, ale i třeba vzdálenost od dálnice.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů,“ dodává předseda Svazu měst a obcí František Lukl.