Města pomáhají podnikatelům, Budějovice odpustí nájem za předzahrádky

„Stát se rozhodl hradit polovinu nájemného a my jsme na to zareagovali. Dohodli jsme se, že odpustíme 50 procent těm, kteří podnikají v prostorách patřících městu a nejsou výdělečně činní,“ vysvětluje starosta Strakonic Břetislav Hrdlička.

„Ti lidé přicházejí o významné příjmy, nemohou se věnovat své práci a my jim tímto chceme pomoci. Uvidíme, jak dlouho to bude platit, ale mělo by se to vztahovat na období současného krizového stavu,“ uvádí Hrdlička. Podle zápisu z jednání rady město počítá s touto pomocí podnikatelům v období od října do prosince.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím v polovině října vyhlásilo druhou výzvu programu Covid – Nájemné. Díky ní stát přispěje 50 procenty na nájem za červenec, srpen a září. Platí to pro provozy, které museli jejich majitelé uzavřít. Podrobnosti jsou na webu mpo.cz. Zda bude i další výzva, se teprve uvidí.

Brzy bude vedení radnice v Českých Budějovicích řešit, zda se přidá a právě tyto tři měsíce odpustí také. „Čeká nás jednání, kde se o tom budeme bavit. Zatím není jasné, zda to schválíme, vzhledem k tomu, že se v té době ta protiepidemická opatření rozvolnila,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Odložili splatnost nájemného

Několik jistot už ale budějovičtí podnikatelé, kteří působí v městských prostorách, mají. Radnice například odložila splatnost nájemného za druhé a třetí čtvrtletí do konce letošního roku. V případě toho druhého by měli polovinu částky dostat od státu a tu druhou od města.

Před několika dny pak radní rozhodovali i o poplatku za poslední čtvrtletí, tedy měsíce říjen, listopad, prosinec. „Za říjen už splatnost uběhla. Nechtěli jsme, aby byli podnikatelé pod tlakem, a tak jsme reagovali podobně jako na jaře a za listopad a prosinec jsme to přesunuli až na 31. březen příštího roku,“ říká Bouzek.

Jestli radnice odpustí nájemné i za poslední dva měsíce v roce, zatím není jasné. „Rozhodně se o tom budeme bavit, ale musíme být opatrní vzhledem k napjatému rozpočtu. Nyní už máme jasnější představu o příjmech, které pochopitelně klesají,“ připouští Bouzek.

Kromě toho majitelé kaváren či restaurací ušetří během nadcházejících měsíců i za předzahrádky. V říjnu totiž radní schválili, že prominou poplatek za venkovní posezení.

„V praxi to znamená, že v období od 1. října 2020 až do 31. března 2021 se nebude za předzahrádky u restauračních provozoven a občerstvení platit. Souvisí to s vyhlášením nouzového stavu. Chceme tím v této složité a někdy nepřehledné době ulevit podnikatelům. Jasně jim říkáme, že v uvedeném termínu platit nebudou,“ uvádí náměstek primátora Ivo Moravec.

V Táboře úlevy nechystají

Úlevy se dočkají také v Prachaticích. „Čekali jsme na kroky státu a nakonec jsme schválili obdobné opatření jako na jaře. Pro podnikatele, kterých se dotýkají vládní nařízení a museli zavřít, připravujeme slevu na nájem ve výši 50 procent. Druhou polovinu by jim měl uhradit stát. To by mělo platit po dobu toho současného krizového stavu,“ popisuje starosta Martin Malý.

Pro městskou kasu to bude znamenat propad příjmů o stovky tisíc korun. „Za jaro to bylo zhruba půl milionu a o něco větší částku očekáváme za podzim. Záležet bude na tom, jak se situace vyvine,“ odhaduje Malý.

Na případnou podporu zatím čekají v Písku, kde budou radní teprve rozhodovat. Část vedení města je totiž v karanténě, a tak se jednání odsunulo do online prostoru na příští týden.

„Už jsme se o tom ale bavili. Domnívám se, že by mohlo stejně jako v jiných městech dojít na odpuštění nájemného. Zatím ale není jisté, jestli to bude skutečně polovina,“ naznačuje starostka Eva Vanžurová. Rozhodnutí nejen píseckých radních pak musí odsouhlasit také zastupitelé. Úlevy budou v těchto týdnech řešit i další jihočeská města.

Naopak v Táboře zatím odpouštění nájmu nechystají a spoléhají na programy, které připravila vláda. „Je to nepříjemná situace a v současnosti se zabýváme rozpočtem, který je hodně napnutý. S výdaji musíme nakládat opatrně, takže jsme z naší strany zatím nic neřešili ve směru k úlevě podnikatelů,“ dodává starosta Štěpán Pavlík.