Pláž, hudba i nezvyklé dobroty, pořadatel zve na festival Město lidem

„Dekorací nad hlavami připravujeme zase o něco více, větší důraz klademe také na ekologii celé akce, pro mlsné jazýčky bude určitě Krajinská ulice, kterou letos obsadí foodtrucky s nejrůznějším jídlem,“ zve na sedmý ročník multižánrového festivalu pořadatel Robin Mikušiak.

Očekává, že při pěkném počasí dorazí 30. a 31. srpna do ulic v centru Budějovic kolem 20 tisíc lidí. V pátek je start ve 12 hodin, v sobotu už v 10.

Určitě jste jako každý rok zase pozměnili program. Jaké jsou letošní největší novinky?

Kompletně jsme upravili program v Krajinské a České ulici. Krajinská bude patřit foodtruckům. Ty dorazí z jiných měst republiky, a tak budou nabízet dobroty, které tady v Českých Budějovicích nejsou obvyklé. Naopak na Piaristickém náměstí budou s jídlem a pitím především místní. Spolupracujeme také se zástupci Ahoj Viet Nam, kteří nabídnou asijskou kuchyni.

Do Krajinské se ale vejde ještě něco.

Na křížení s Hroznovou ulicí postavíme pódium, kde budou hudební, divadelní a cirkusová vystoupení.

A jak se promění Česká ulice?

Ta bude letos patřit hlavně dětem. Budou si moci hrát na velkém hřišti, kde najdou oblíbené atrakce, třeba i ve větším formátu. Když si někdo rád skládá kostičky, tak tady bude mít k dispozici pořádné kostky. Dále jsou tam připravené workshopy, pohádky a představení.

Návštěvníci si festival často spojují se symboly deštníků a trávníků místo asfaltu. Budou i letos?

Určitě budou. Počítáme s větším množstvím dekorací nad hlavami. Trávník jsme se rozhodli umístit na Piaristické do tvaru kříže, který je tam vydlážděný a my ho tímto způsobem chceme zvýraznit. Piaristické náměstí bude také hodně o jídle, budou se tam prezentovat bistra, kavárny, představí se také v Budějovicích populární Fine Food Academy. A když se vrátím k dekoracím, tak mám velkou radost ještě z jedné věci.



A to je?

Součástí festivalu budou i dvě fotomísta o velikosti přibližně šest krát čtyři metry, na kterých pracovali dva českobudějovičtí grafici. Nebude to klasický fotokoutek, lidé se tam budou fotit sami. Pozadí ale vypadá velmi povedeně a vkusně, o tom se koneckonců bude moci každý přesvědčit.

Vím, že také více tlačíte na ekologii festivalu. Jak to bude vypadat ve skutečnosti?

Tahle oblast nás samozřejmě zajímá. Jde o to, že kdo bude chtít, tak může v podstatě po celý den používat jediný kelímek, a pak ho buď vrátit, nebo si ho odnést jako suvenýr na památku. I další věci a obaly se snažíme mít takové, aby byly z co nejlépe ekologicky odbouratelných materiálů. Každý, s kým máme uzavřenou smlouvu, se k tomu zavázal. Byla to podmínka spolupráce.

Město lidem je také o hudbě.

Té bude hodně u slepého ramene Malše a produkci si letos vzal na starost českobudějovický Komiks Club. Na tomto místě nebude stejně jako v minulých ročnících chybět písečná pláž. K zapůjčení budou třeba paddleboardy. A bude zde také něco jako mléčná zóna s jogurty a dalšími výrobky. Jinak oproti předchozím letům se odehrají vystoupení na menších pódiích, v komornějším duchu, v bližším kontaktu s divákem.

Tím jste mi trochu nahrál na další otázku. Budete končit už ve 22 hodin, nebo máte výjimku z nočního klidu až do půlnoci?

Končíme po oba dva dny v deset večer. Výjimku jsme jednou měli, jenže stejně padla desátá hodina a okamžitě začali někteří lidé volat na městskou policii a stěžovat si na hluk. Takže jsme pak museli produkci ztišit. Podle mě je to ale docela škoda, protože prodloužení o hodinu do jedenácti, či o dvě do půlnoci by se myslím dalo vydržet a festivalu by to rozhodně prospělo.

Oblíbené jsou třeba i kadeřnické show a loni se hodně povedla módní přehlídka. Bude i letos?

Určitě ano, v sobotu večer. Jen ji z mola přesuneme blíž k návštěvníkům a bude streetová. Chystáme i jedno takové překvapení. Kdo se bude chtít dostat z Hroznové do Krajinské, bude muset překonat určitou překážku, ale více až na místě samotném.

A Mint market do Hroznové dorazí?

Jistě, bude tam. Loni tamní prodejce překvapilo, jak velký byl o jejich výrobky zájem a jakou rychlostí je prodali. V nabídce budou opět originální rukodělné produkty, třeba šperky, oblečení, hračky.

Město lidem je jednou z nejoblíbenějších akcí, které se v Budějovicích odehrávají. Kolik lidí festivalem projde? A jak velký je tým, který dvoudenní akci připravuje?

Loni pršelo, tak logicky nebyla účast tak vysoká jako jindy, ale o rok dříve to mohlo být přibližně dvacet tisíc návštěvníků. Co se týká organizace, tak v tom nejužším týmu je nás šest.



Když jsme spolu mluvili v minulosti o dřívějších ročnících, zmiňoval jste tehdy, že byste očekával větší zájem místních.

Ano, zájem místních je slušný, a jak jsem říkal, ti s jídlem a pitím se budou soustředit hlavně na Piaristickém náměstí. Zajímavé je, že nám teď naopak někteří zase vyčítají, že se snažíme na festival přivést také prodejce odjinud, především s foodtrucky. Přitom to přece dělá akci pestřejší. To je ale asi takovou tou jihočeskou povahou.