Český Krumlov se jako třetí v republice připojil k iniciativě Město bez kouře

Jihočeská města si připomínají 80 let od konce druhé světové války. V Písku obsadila vojenská technika Velké náměstí, předtím motocykly a džípy přejely známý Kamenný most přes Otavu. V Českém...

Překážka v cestě na úroveň Yellowstone. Šumavský park trápí novela zákona

Plánovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny by mohla ohrozit zařazení národního parku (NP) Šumava do skupiny celosvětově uznávaných parků. Úprava právní normy by totiž na Šumavě umožnila více...