Budějovice se vracejí k plánům na lodě v centru a hezčí břehy

Ten nápad je dodnes možné najít na městském webu a z Českých Budějovic nikdy úplně nezmizel. Naopak. O plavební komoře u Jiráskova jezu se v posledních letech mluví stále víc.

„Bude vstupním objektem z Vltavy do Lannova plavebního kanálu, který pomůže překonat spád hladin 3,7 metru,“ stojí na stránkách radnice k vizi s názvem Město a voda.

Dokument, jenž řeší mimo jiné to, jak dostat větší lodě do centra Českých Budějovic, je teď po letech zpět na stole. Původně vznikl v roce 2004 s cílem navrhnout nejrůznější opatření, jak využít potenciál Vltavské vodní cesty pro obyvatele i návštěvníky města. Některé projekty, mezi nimiž je třeba přístaviště u Lannovy loděnice, jsou už hotové. Jiné zůstaly jen na papíře.

Překonání Jiráskova jezu je jedním z nich. „Vodní cesta první třídy je nyní až nad jez, takže by nám studie měla odpovědět na to, nakolik má smysl budovat plavební komoru či v jaké podobě,“ sdělil náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Podle dohody s Atelierem 8000, jenž původní materiál tvořil a nyní ho má zaktualizovat, bude potřeba zvažovat různé varianty. Jednou je plavební komora, druhou například využití slepého ramene řeky Malše a Mlýnské stoky.

Akce by vyšla na stovky milionů korun.

„Je ale třeba upozornit, že na to půjdou státní peníze, které jsou připravené na investice do vodních cest. Ti, kteří tvrdí, že by se měli peníze dát do něčeho jiného, si musí uvědomit, že půjdou buď do řek, nebo nikam,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Prodloužení přes Jiráskův jez do centra podporuje i Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC ČR), protože na současném konci vodní cesty pod jezem není možné zajistit dostatečnou kapacitu pro stání lodí.

„Ministerstvo dopravy se v minulých měsících dohodlo s Jihočeským krajem, že kraj shromáždí ekonomické přínosy prodloužení vodní cesty a předloží ji ministerstvu, aby bylo možné ekonomicky obhájit návratnost poměrně vysokých nákladů na novou plavební komoru u jezu,“ popsal Jan Bukovský z ŘVC ČR.

Jakmile se tato návratnost obhájí a ministerstvo dopravy projekt schválí, začne ŘVC ČR s dalšími kroky. „Termín zprovoznění je velmi obtížné uvést, ale mohlo by to být do osmi až deset let,“ dodal.

Jiráskův jez ale není zdaleka jediným tématem, který bude studie řešit. „Další výzvou je využití řek pro různé účely z pohledu cestovního ruchu, ale především pro obyvatele města. Hodně se teď mluvilo o odřezání zábradlí u slepého ramene Malše, které vyvolalo diskusi a různé reakce. Je to první krok a ukazuje se, že přístup k vodě je třeba řešit systematicky, a to nejen v centru. Studie by měla vytipovat, co je dobré udělat a kde – i s ohledem na bezpečnost, například v souvislosti s povodněmi,“ vysvětlil Vojtko.

Ateliér 8000 by měl v dokumentu řešit mimo jiné využití vody i ve vztahu k okolí, ať už jde o sport, rekreaci, nebo odpočinek. Za úkol má hodnotit současný stav a přinést nové náměty.

„Řeky v Budějovicích mají co nabídnout“

„Z pohledu turistického ruchu je tady určitě velký potenciál. Uvnitř města je to například oživení břehů. Je ale potřeba se podívat na celé město a využít tahle místa pro různé aktivity. Řeky v Budějovicích mají co nabídnout,“ zmínil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

S turismem souvisí i úvahy nad tím, jak dostat do města vodáky, kde umístit houseboaty či přístaviště. Výsledek by měl být hotový na konci ledna příštího roku.

Podle Miroslava Vodáka, předsedy komise pro architekturu a územní rozvoj, dostanou Budějovice kvalitní materiál s úplně jiným rozsahem než doposud.

„Jde o to, aby město mělo na výběr z několika projektů, které budou navzájem zapadat do celkové koncepce. Pak je možné si vybírat ty, na nichž bude politická shoda, lidé je budou chtít a zároveň na ně budou peníze, například z dotací. Až bude hotovo, získá radnice ucelený dokument, ze kterého může vycházet. Platit bude třeba dvacet let a během té doby je možné vybírat jednotlivé věci a pracovat na nich,“ vysvětlil. Zakázka vyjde městskou kasu na zhruba 1,2 milionu korun.