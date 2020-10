Úpravy v Mercury vyjdou na 100 milionů, denně jím projde 12 tisíc lidí

Některých úprav si lidé všimnou, jiné budou skryté za zdmi. Už příští rok skončí tříletá oprava budějovického Mercury centra, kam denně míří 12 tisíc návštěvníků za nákupy i na autobusové nádraží na střeše budovy.

„Nejen díky novým podlahám, stropům a osvětlení postupně získávají nový kabát společné prostory i jednotlivé obchody. Například kompletně zrekonstruovanou prodejnu Albert jsme pro naše zákazníky otevřeli minulý týden. Celková oprava také pokračuje na hlavním schodišti,“ popisuje ředitelka obchodního domu Nina Vališová.

Podle ní je cílem zvýšit komfort a zpříjemnit návštěvníkům nakupování. I proto se rozšíří nabídka služeb. „Pro zákazníky vybudujeme zcela nový food court, kavárnu nebo třeba prostory pro marketingové akce,“ přidává Vališová.

Řadu úprav už lidé pocítili při návštěvě centra, další budou přibývat při běžném provozu. Novinek si všimnou i ti, kteří do obchodního domu přichází především jako cestující na autobusové nádraží na střeše objektu. „Ti se mohou těšit na druhý vstup z třetího patra do venkovních prostor nádraží. U něj vznikne nová kavárna,“ líčí ředitelka.

Povrch, který využívají autobusy, se v posledních letech často opravoval. Nyní je stav podle Vališové v pořádku a pokračují tam běžné údržbové práce. Rekonstrukce provoz na střeše neomezí.

Návštěvníci chtěli více čistoty

Celkem bude stát investice 100 milionů korun. Kromě viditelných změn majitel opraví také vzduchotechniku a další infrastrukturu. „Chceme nabídnout co nejpříjemnější podmínky k nakupování i cestování,“ dodává Vališová.

Vlastníkem objektu je investiční skupina Kaprain finančníka Karla Pražáka, který je podle Forbes 56. nejbohatším Čechem.



Majitel Mercury centra si už v roce 2017 udělal průzkum, z kterého vyplynulo, že jsou uživatelé objektu s jeho stavem i službami spokojení. Stěžovali si ale na čistotu a bezpečnost. Už předloni proto skupina Kaprain slíbila, že posílí ochranku a zlepší spolupráci s městskou policií.

Právě ta tam kvůli nejrůznějším incidentům jezdí poměrně často. V přilehlém okolí, kde je i vlakové nádraží, jsou lokality, kde se pohybují například uživatelé drog.

DOC Mercury České Budějovice Obchodní centrum

užitná plocha: 60 500 m²

obchodů a kanceláří: 64

zákazníků denně: 12 000

Autobusové nádraží

pravidelných linek: 81

mezinárodních linek: 12

dálkové linky v ČR: 4

cílových stanic: 140

„Od ledna do 16. října vyjížděly hlídky městské policie na oznámení do obchodního centra Mercury třicetkrát,“ vypočítává mluvčí budějovických strážníků Věra Školková s tím, že 10 událostí řešili před vchodem a 20 uvnitř.

„Nejčastěji to byly zásahy v čekárně nebo nástupním prostoru nádraží. Byly to buď podnapilé osoby narušující veřejný pořádek, či osoby narušující občanské soužití. Několik případů se týkalo sběru použitých injekčních stříkaček na toaletách,“ shrnula Školková.

Například podle třiadvacetileté Veroniky Drdákové, která tudy prochází, když jede za prací a školou do Prahy, se situace zlepšila. „Pravdou je, že v poslední době mi přijde okolí Mercury klidnější. Většinou potkávám jen lidi, kteří cestují do práce. Nicméně těžko soudit, jestli je to lepším zabezpečením, nebo aktuální situací. Na dokončení rekonstrukce se těším, Mercury ji už dávno potřebovalo,“ hodnotí.

Občasné konflikty pomáhají strážníkům řešit i členové ochranky. V posledních měsících kontrolují i dodržování vládních nařízení. Ta někteří lidé odmítají respektovat. K jedné potyčce kvůli nenasazené roušce, kterou natočili svědci, došlo v září.

„Situace, kdy se nejen v našem obchodním centru pohybuje zákazník bez roušky, jsou relativně běžné. V drtivé většině případů jde o pouhé opomenutí ze strany zákazníků, kteří si roušku ihned po požádání nasadí,“ reagovala tehdy Vališová.