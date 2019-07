Dva zabavení medvědi z Ruska našli nový domov na zámku v Krumlově

Dvojice medvědů se do nového domova v Českém Krumlově podívala dnes po 16. hodině. Návštěvníci zde mohou nově potkávat samici a samce.

„Už se uklidnili a zvykají si. Řekl bych, že už si zvykají i na můj hlas, což je důležité. Nějaký čas to ale ještě potrvá. Převoz byl profesionální. Přijeli ve velmi dobrém psychickém i fyzickém stavu,“ říká krumlovský medvědář Jan Míša Černý.

S Marií Terezií budou noví sousedé komunikovat jen pachovým kontaktem. Mezi nimi bude mříž. „Zařvou si na sebe, ale neublíží si. Do budoucna je možná budu točit mezi oběma výběhy, teď budou v tom větším. Musíme se ještě poradit. Marie Terezie se nebude muset nijak uskromňovat,“ líčí Černý.

„Mají rádi hroznové víno, jablka a hodně rybí tuk. O ten se málem porvali. Meloun asi moc nechtějí. To zjistím časem,“ směje se.

Dva noví medvědi jsou uměle odchovaní a zvyklí na lidskou péči. Česká inspekce životního prostředí je zabavila v září 2017 na letišti v Praze. Dovozce pro jejich import z Ruska neměl potřebná povolení. Poté, co je stát zabavil, byli samice Máša a samec Arno několik měsíců v olomoucké zoo.

„Proces získání trval dlouho. Ministerstvo ví, že dlouhodobě usilujeme o doplnění našeho medvědária. Proto jsme také provedli úpravy zázemí, aby byly prostory kvalitně připravené. To se týkalo bezpečnostních prvků, ale i třeba zeleně a dalšího vybavení. Ministerstvo pak přijelo na inspekci a nakonec usoudilo, že je pracoviště vhodně připravené,“ říká kastelán hradu a zámku Český Krumlov Pavel Slavko.

Ke středeční nakládce v Zoo Olomouc bylo potřeba povolat jeřáb a speciálně upravené vozy s transportními bednami. Do těch se zaměstnanci snažili zahnat nejprve samici, později samce.

Máše se na cestu příliš nechtělo. Nepomohla ani lákadla v podobě jablek v přepravní bedně.

„Nakonec to vzala do svých rukou veterinářka zoo Lenka Chrastinová, kterou si zvířata velmi dobře pamatují z vakcinací či pravidelného odčervení. Vstoupila do zázemí s narkotizační puškou se slovy: Ahoj Mášo, dlouho jsme se neviděly. V ten okamžik Máša vběhla do bedny. Arnovi stačilo říct, že přijde Lenka a jeho nástup do bedny žádné čekání neprovázelo,“ popsala mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Do Českého Krumlova dorazili medvědi dnes ráno. Od loňského roku, kdy uhynula dvaatřicetiletá medvědice Kateřina, zde žila pouze jednadvacetiletá Marie Terezie. V příkopu jsou medvědi už od 16. století. Dnešním dnem se tak prodlužuje tradice jejich chování na zámku.

„Rožmberský vladařský rod tehdy pro zdůraznění své starobylosti hledal příbuzenské vztahy a našel je u italského šlechtického rodu Orsini. Na základě prokázání domnělé příbuznosti s italským rodem od něj převzali červenou růži a medvěda. Od té doby trvá chov s malými výpadky dodnes. Zajímavé je, že v 19. století přicházely prosby o převzetí medvědů, které bili a trýznili potulní cikáni. Díky tomu bylo medvědárium v Krumlově důstojným posledním domovem pro tyto šelmy,“ doplňuje krumlovský kastelán Slavko.

Spojení Českého Krumlova a medvědů si mohou návštěvníci zámku všimnout nejen u příkopu mezi prvním a druhým nádvořím. Odrazilo se totiž také ve výtvarném umění.

Medvědi jsou dnes jedním z turistických symbolů českokrumlovského zámku. Loni si vstupenku koupilo 429 tisíc turistů, což je nejvíce z českých památek ve správě Národního památkového ústavu.