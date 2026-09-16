Dopady kampaně aktivistů řeší město Český Krumlov i zámek. Podle nich šíří nepravdivé informace o chovu tří medvědů žijících v zámeckém příkopu. Zástupci radnice i zámku se shodují, že akce vyvolává tlak na odebrání zvířat a jejich přesun do zahraničí.
Loni se přitom všechny strany sešly na společné konferenci, kde se dohodly na spolupráci. Součástí memoranda je i ustanovení, že pokud se nenajde vhodnější alternativa, zvířata ve svých výbězích dožijí. Spor v mediální rovině ale pokračuje dál.
Záběry na sociálních neukazují běžnou péči ani skutečné podmínky. Jsou na nich například zvířata za mřížemi. Protože když jsme kritiky pozvali prohlédnout si přímo výběh, tak jsme zvířata zavřeli.