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Boj o medvědy v příkopu graduje. Co se to v Krumlově děje? ptají se lidé z ciziny

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  15:50

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V krumlovském medvědáriu bývá veselo. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ukázat skutečný život medvědů v příkopu chtějí zástupci českokrumlovského zámku i tamní radnice. Reagují tak na kampaň zastánců přestěhování šelem, kteří už pod svoji petici nasbírali přes 20 tisíc podpisů. Loni se sice všechny strany dohodly na spolupráci, ta ale nefunguje. „Obrázky aktivistů na sociálních sítích vyvolávají dojem, že chov medvědů tady je problematický,“ sdělil kastelán zámku Pavel Slavko.

Dopady kampaně aktivistů řeší město Český Krumlov i zámek. Podle nich šíří nepravdivé informace o chovu tří medvědů žijících v zámeckém příkopu. Zástupci radnice i zámku se shodují, že akce vyvolává tlak na odebrání zvířat a jejich přesun do zahraničí.

Loni se přitom všechny strany sešly na společné konferenci, kde se dohodly na spolupráci. Součástí memoranda je i ustanovení, že pokud se nenajde vhodnější alternativa, zvířata ve svých výbězích dožijí. Spor v mediální rovině ale pokračuje dál.

Záběry na sociálních neukazují běžnou péči ani skutečné podmínky. Jsou na nich například zvířata za mřížemi. Protože když jsme kritiky pozvali prohlédnout si přímo výběh, tak jsme zvířata zavřeli.

Pavel Slavkokastelán

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