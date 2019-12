Hraní je jediná věc, u které se nehádáme, líčí talentovaní hudebníci

„Nedá se ale vybrat jeden nejdůležitější koncert,“ upozorňují chlapci. Letos stáli v Malostranské besedě na pódiu s uznávaným českým jazzovým zpěvákem Janem Smigmatorem, hráli také s jazzovým saxofonistou Štěpánem Markovičem či hudebníkem Miroslavem Surkou nebo třeba orchestrem Felixe Slováčka.

„Vystupovali jsme v Divadle Hybernia na koncertě k 30. výročí sametové revoluce a vyzkoušeli si i koncert v přímém přenosu České televize,“ vzpomíná Alex, který hraje na saxofon.

Hrál i se zlomeným prstem

Právě na koncert v živém přenosu jen tak nezapomene jeho bratr Maxim, jenž hraje na piano. Před vystoupením si totiž zlomil dva prsty. „Stalo se mi to při fotbale. Měl jsem sádru, a tak jsem hrál s ní. Nakonec to dobře dopadlo,“ líčí.

Pro oba chlapce je hudba největší vášeň, přestože se ve volném čase věnují i jiným aktivitám. „Hraní je jediná věc, u které se nehádáme,“ směje se Maxim a bratr přikyvuje. Talentovaná dvojčata dnes docházejí do Druhé soukromé základní umělecké školy v Českých Budějovicích.

Alex vystupuje od roku 2016 na školních koncertech i veřejných akcích. V soutěži žáků základních uměleckých škol České republiky ovládl okresní, krajské a nakonec i celostátní kolo v Praze. V prosinci 2018 převzal ocenění Zlatý oříšek pro nadané a talentované děti a letos v lednu vybojoval první místo a cenu Zlatý klíč ve francouzské soutěži Les Clés d’Or, kde ho doprovodil bratr Maxim stejně jako na jiných soutěžích.

Chlapci sdílí svá vystoupení na YouTube kanálu Alex Maxim Sestak. Tam si jich také všimli lidé ze soutěže Amerika má talent (America‘s Got Talent). Nabídku se ale rozhodli odmítnout.

„Zaskočilo nás to. Museli jsme zvažovat mimo jiné pracovní povinnosti. Pak jsme samozřejmě řešili, jestli jsou kluci připraveni. Konzultovali jsme to s ředitelkou castingu a nakonec dospěli k závěru, že je třeba dopilovat angličtinu. Ta je v soutěži podmínkou, aby mohli případně komunikovat s porotou, novináři, případně natáčet medailonky. Domluvili jsme se, že budeme v kontaktu a uvidíme, co bude třeba za rok. Kluci teď budou intenzivněji studovat angličtinu. Už na ně zkouším mluvit anglicky i doma,“ líčila na začátku roku jejich maminka Lenka Musilová.

I dnes mají chlapci před sebou několik nabídek na účast v renomovaných soutěžích. Nikam se ale nehrnou. „Zahrát si v Americe je pořád jejich sen. Rádi by se některé ze soutěží zúčastnili. Zatím je to v jednání,“ líčí o téměř rok později jejich otec Josef Šesták, kterému dělají synové velkou radost.

„Hrají na rodinných oslavách, to pak babička brečí“

O tom, že mají chlapci talent, se už přesvědčilo i několik zkušených hudebníků. Vyprávěl o tom například ředitel Druhé soukromé základní umělecké školy Milan Bašta. Ten Alexovi zprostředkoval konzultační hodiny na konzervatoři v Plzni a na začátku letošního roku pro MF DNES popisoval jednu ze vzpomínek.

„Volal jsem tamnímu profesorovi a kamarádovi s tím, že mám talentované dítě. Pozval nás. Přišli jsme do učebny, kde měl zrovna hodinu s 18letou studentkou, která hrála na saxofon. Dal jí pauzu s tím, že si teď zahraje chlapeček. Když chlapeček dohrál, prohlásil profesor, že netuší, co na to má říct. Jen zíral. On ani jeho studentka nechápali, jak je to možné,“ popsal tehdy pobaveně Bašta.

Alex a Maxim ale nedělají radost jen posluchačům na koncertech. „Hrají na rodinných oslavách, to pak babička brečí. Pochopitelně je poslouchají i naši sousedé, kterým hudba naštěstí nevadí. Naopak jsou rádi,“ těší maminku.

K tomu, aby chlapce hudba jednou živila, povede ještě dlouhá cesta. „Jsme rádi, že je hudba baví. To je to nejdůležitější. I nadcházející rok pro ně bude určitě zajímavý,“ dodává otec Josef Šesták.

V únoru 2019 zahráli talentovaní hudebníci pro MF DNES: