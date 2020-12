Maturanti se v zimě musejí obejít bez plesů, některé školy je zcela ruší

Vedle maturitní zkoušky je to ten příjemnější vrchol středoškolských studií. Maturanti sezvou na ples rodinu i přátele, zažijí slavnostní ceremoniál a někteří i nezapomenutelný mejdan. Často už od prvního ročníku vybírají peníze, aby akci zaplatili.

Dvacetiletý maturant Matěj Hrach ze Střední zdravotnické školy v Písku si odkládal každý rok 1 500 korun, stejně tak jeho spolužáci. Těšili se na 20. listopad. Ale nakonec se ples neuskutečnil kvůli pandemii a nouzovému stavu s opatřeními. Velké akce jako plesy jsou v této době nemyslitelné.

„Mrzí mě, že jsme ples nemohli mít v původním termínu. Ale už při začátku druhé vlny, kdy se začala omezovat kapacita vnitřních prostor a otevírací doba podniků, jsme si řekli, že v takových podmínkách bychom to ani nechtěli,“ zmiňuje Hrach.

Třída ples odložila na červen příštího roku. „Sice to už bude po maturitě, ale myslím, že to může mít úspěch,“ dodává žák zdravotnického lycea.

Podobné starosti mají všichni jihočeští maturanti. Spousta tříd si na organizaci plesů najímá agentury. S nimi tak nyní problém řeší. Mají dvě varianty. Někteří akce úplně ruší, jiní hledají nové termíny.

Jan Tománek z budějovické agentury Still Production říká, že více je těch, kteří se plesu vzdát nechtějí.

„Ti, kteří měli mít plesy na začátku sezony, je překládali většinou na únor, březen či duben. Jiní se shodli na červnu, tam ale nedoporučujeme mít plesy uvnitř. Proto se některé uskuteční třeba na letním parketu v Holkově či na zimním stadionu v Hluboké nad Vltavou,“ vyhlíží produkční a jednatel společnosti.

Teď začne navrhovat třídám s lednovým termínem, aby na něm zatím setrvaly, ale aby si už s kulturním domem dohodly záložní termín.

Zatímco žákům bere koronavirus slavnostní zážitek, kulturním domům příjmy. Českobudějovický DK Metropol už rušil 11 plesů do konce roku, další přesunul. Celkově jich měl naplánovaných 56. S termíny na začátku roku 2021 ještě žáci vyčkávají. Sezona běžně trvá do začátku března. Poté už se maturanti připravují na zkoušky.

Ředitel Metropolu Petr Holba je k dalšímu průběhu plesové sezony spíše skeptický.

„Ve vývoji šíření viru by musel nastat náhlý obrat. Může také přijít situace, kdy se ples bude moci uskutečnit například s maximem pěti set hostů a rouškami. Myslím si, že maturanti by si tuhle příležitost nenechali ujít. Záleží také na tom, co jim doporučují školy, zda by se v takovém případě nebály rozšíření nákazy na plese a pak při výuce,“ přemýšlí Holba.

Zrušení svým maturantům doporučilo třeba vedení Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, jak potvrdil jeho ředitel Jaroslav Pustina. „Navrhl jsem jim, aby si udělali pro sebe náhradní program na jaře či v létě, zkrátka až to bude možné,“ sdělil.

Velký výpadek příjmů

V kulturních domech jsou však maturitní plesy hlavní náplní zimy. V tomto období navíc rostou náklady na energie, hlavně vytápění. „Máme i jiné příjmy, ale takový výpadek je v této době zkrátka problém. Snažíme se všemožně minimalizovat náklady. Stejně jako další soukromé společnosti v oblasti kultury i my budeme tuto zimu bojovat o přežití,“ tuší ředitel Holba.

Zhruba 15 maturitních plesů měl naplánovaný i kulturní dům v Písku. Také tam maturanti akce buď ruší, nebo přesouvají. Prostor patří pod Centrum kultury města Písek, zřizuje ho tak radnice. To však neznamená, že by neměl kvůli situaci potíže s hospodařením.

„Zásadně nás to ovlivňuje. Loni jsme byli poměrně úspěšní a díky komerčním akcím v kulturním domě, jako jsou právě plesy, jsme nejen pokryli náklady, ale mohli jsme si dovolit kvalitnější služby a servis třeba v divadle. Teď to tak nebude. Kulturní dům, divadlo i kino nám stojí. Je to tragédie,“ myslí si Josef Kašpar, ředitel kulturního centra.

A na maturitní slavnosti jsou vázané i další profese. Středoškoláci si dlouho dopředu zamlouvají také fotografy a platí i kapelu na pódiu. Pro skupinu Yamaband z krajského města jsou plesy jedinou náplní zimního kalendáře. Naposledy tak mohli její muzikanti hrát na říjnové svatbě, od té doby nikde nevystupují.

Jen v listopadu měla být kapela na osmi plesech, s podobným vytížením počítala i v dalších měsících.

„Většina jsou maturitní. My máme výhodu, že každý muzikant má i své stálé zaměstnání. O peníze přijdeme, ale existenčně nás to neohrozí. Jsou ale lidé, kteří mají jen hudbu. A tam je to potom průšvih. Potíže to působí třeba také zvukařům, pro které je práce se zvukovou technikou také většinový příjem,“ konstatuje František Jiřík, bubeník Yamabandu.

S nepříznivou situací se musel smířit i budějovický fotograf Jiří Tvaroh, který měl domluvené desítky maturitních plesů.

„Už to beru tak, že to nijak nezměním. Snažím se teď přizpůsobit situaci a hledat jiné varianty, jak svou profesi dělat, nejsem závislý jen na plesech. Kromě výdělku mi chybí hlavně společenský rozměr. S mladými lidmi mě baví pracovat a i po letech maturitní plesy moc rád fotím,“ dodává Tvaroh.