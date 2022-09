Mužem roku se stal Matěj Švec, sportovec, který relaxuje při malování

„Soutěž se mi do života připletla náhodou. Chtěl jsem se soustředit jen na fotbal a fitness,“ začíná své vyprávění mladík, který žije v Markvarticích na Českokrumlovsku.

Podat přihlášku do 23. ročníku soutěže ho přiměla rodina a přátelé. „Léta do mě hustili, ať to zkusím. Bral jsem to hodně na lehkou váhu. Až letos jsem se nechal zlomit a přihlásil se,“ popisuje.

Účastí si však nebyl jistý ani po vyplnění přihlášky. Teprve třetí casting Matěje přiměl ukázat jeho modelingový potenciál. „Volali mi, že ho vypsali speciálně pro mě. Neukázat se tam by mi už přišlo trapné,“ směje se.

Závěrečnou dvanáctku vybírala porota z téměř 900 uchazečů. Finalisté odjeli na dvoudenní soustředění do resortu na Rakovnicku. Tam zdokonalovali svůj mluvený projev nebo pózy při focení. Pro mnohé bylo pilování neobvyklých dovedností náročné.

„Bylo to intenzivní. Skoro nebyl čas na jídlo. Nasnídali jsme se, celý den trénovali rozhovory nebo chůzi, a jedlo se zase až večer,“ říká urostlý fitness trenér, zvyklý jíst pětkrát denně.

Při finálovém večeru v Náchodě musel usměvavý blonďák přesvědčit porotu, že by právě on měl reprezentovat Česko na mezinárodní soutěži Mister International. A povedlo se. Matěj překvapil především při volné disciplíně. Divákům živého přenosu i přítomným v sále městského divadla předvedl svou velkou zálibu – abstraktní malbu.

„Beru to jako odreagování. Když mám už všeho plné zuby, cákám na plátno barvy. Podle pocitu je pak rozetřu,“ vysvětluje a doplňuje, že při svém vystoupení zvolil kombinaci žluté a červené. Abstraktní umění přitom mladý Jihočech nevídá pouze na plátně. Nepravidelné linie na pravé paži jsou jedním z mnoha tetování, jež zdobí jeho tělo.

Chtěl dělat, co ho baví

Vyučený autoelektrikář se rozhodl jít za svým snem. Opustil práci v Rakousku a s kamarádem si otevřeli posilovnu v Českém Krumlově. „Chtěl jsem dělat, co mě baví. Nevstávat každý den v pět a nevracet se domů v šest večer. Štvalo mě i to, když jsem viděl ostatní lidi chodit do práce otrávené,“ vzpomíná.

Vybudovat fitness studio však nebylo jednoduché. „Těžké bylo získat klienty. V Krumlově je ještě jedno moderní fitko, takže velká konkurence. My se snažíme k lidem přistupovat jako doma. Nikoho nesoudíme a snažíme se o dobrou atmosféru,“ ujišťuje Švec.

Osobně je cvičícím při ruce. „Nejvíc mě baví sledovat pokrok těch lidí, které trénuji. Je skvělé vidět klienty nadšené z toho, že po deseti letech dopnuli oblíbené džíny. To mi dělá velkou radost,“ těší spolumajitele tělocvičny.

Sám začal posilovat v dospívání. „V patnácti jsem rychle vyrostl a byl jsem dost hubený. Nelíbily se mi moje paže, takže jsem se styděl nosit tílka. Zbytečně jsem se odsuzoval,“ hodnotí s tím, že sebevědomí nabíral postupem času.

Jako Muž roku, jímž se stal koncem srpna, dostává pozvánky na nejrůznější večírky. „Beru to jako takové zviditelnění se. Mám Prahu rád, tak na akce jezdím,“ svěřuje se.

V říjnu odletí na Filipíny, kde bude spolu se čtyřmi desítkami adeptů usilovat o mezinárodní titul Mister International. „Bude to pro mě o něco těžší s angličtinou. Jazyky nikdy nebyly moje silná stránka. Chodím teď na doučování,“ přiznává.

Strategii má však jasnou. „Zkrátka tam pojedu, užiju si to a nějak to dopadne.“