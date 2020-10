Pepa z MasterChefa staví domy ze dřeva, ale touží po vlastní restauraci

Cestu do kuchyně mu opět více otevřela televizní show MasterChef Česko, ve které se dostal mezi pět nejlepších amatérských kuchařů v zemi.

Nemrava, který žije v Borovanech na Českobudějovicku, se hlásil už do předchozího ročníku soutěže, mezi třicítku nejlepších se však nedostal.

„Znovu už jsem nechtěl, ale na jednom večírku mě kamarádi pořád přemlouvali, ať to ještě zkusím. Tehdy se v mém životě staly změny, dost jsem zhubl. A tak jsem se rozhodl, že do té výzvy půjdu ještě jednou,“ vypráví 37letý muž.

Vyplatilo se. Jeho kuřecí srdíčka s omáčkou z kořenové zeleniny a bramborovo-mrkvovými šiškami porotu nadchla a poslala ho rovnou do top šestnáctky soutěžících. Z show nakonec vypadl až začátkem října jako pátý nejlepší.

Kvůli natáčení musel ze dne na den opustit svou práci ve firmě stavící dřevěné domy a na čas se odloučit od manželky a dvou malých dcer. „Ve firmě to byl problém, najednou jsem vypadl z pozice, na které bylo závislých spousta dalších lidí. Má žena to měla také složité, najednou byla všechna péče na ní. Je skvělá, zvládla to výborně. Takže moje účast v soutěži dopadla spíše na okolí. Já osobně jsem si to strašně moc užil,“ líčí Nemrava.

Největší výzvou pro něj byl cukrářský díl, kdy měli on i jeho soupeři napodobit dort známé české cukrářky Šárky Divácké. Sám peče nerad a zprvu se mu honilo hlavou, že v soutěži skončí. O to více se snažil a nakonec ho mohlo těšit, když vytvořil jeden ze dvou nejpovedenějších dortů.

Rozjeli projekt Sele ví

Vzpomíná i na situaci, kdy je jeden z porotců, kuchař Jan Punčochář, zapojil do vaření obědů ve své vyhlášené restauraci. To byla pro Nemravu nejtěžší výzva s největším vypětím nervů. I odtud však vyšel jeho tým vítězně.

„Nejraději dělám tradiční poctivou kuchyni. V MasterChefovi se vaří do hodiny, ale já mám rád dlouho připravovaná masa a dlouho dělané omáčky. Rád pracuji s lokálními surovinami,“ pokračuje soutěžící.

Právě česko-moravskou kuchyni nyní prezentuje i v projektu Sele ví, který založil společně s další soutěžící Viktorií Hrazdílkovou. Ta naopak tradiční recepty pojímá odlehčenou formou.

Oba nyní chtějí objíždět restaurace a vařit, až to bude možné. Naberou další zkušenosti. Potom plánuje splnit si sen, mít svoji restauraci. „Už s tím jsem do MasterChefa šel. Chtěl jsem si vytvořit pozici pro založení restaurace. Teď se to minimálně dva roky nepodaří. Nechci do toho jít po hlavě a v této nejisté době něco stavět a otvírat. Pak ale máme s Viktorií v plánu založit franšízu, chtěli bychom jednu restauraci v Brně, další v Praze a třetí v Českých Budějovicích,“ vyhlíží.

Aby měl kuchařskou průpravu, snaží se teď doma vařit každý den. Často se k němu přidávají i jeho dvě dcerky, osmiletá Terezka a šestiletá Rozárka. Po uzavření prvních stupňů základních škol se s nimi doma i učí, pomáhá jim hlavně s matematikou.

Dále také pracuje v rodinné společnosti Nema, kterou před 27 lety založil jeho otec se společníkem. Tehdy drobná truhlářská firma si během let fungování vytvořila silnou pozici na trhu a nyní působí po celé republice.

Nemrava se svým bratrem, který je spolumajitelem, po vystudování stavebního inženýrství založili firmu Nema Dřevostavby. Tam dělá Josef ředitele výroby, pracuje v Jílovicích nedaleko Borovan.