Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Tuto lidovou písničku si užili v Doudlebech na Českobudějovicku v neděli dosyta. Zazněla tu mezi staveními snad stokrát. Je nedílnou součástí masopustní mládenecké růžičkové koledy, kde s fotoaparátem nechyběl ani reportér iDNES.cz.
I když mládenci koledují už od rána, v 11 hodin zamíří před kostel sv. Vincence, aby dostali požehnání od místního faráře. To je jediná chvíle, kdy koledníci sundávají své růžičkové klobouky.
Od kostela, o kterém se první zmínky datují už do 1. poloviny 13. století a který stojí na místě starého slovanského hradiště nad řekou Malší, se mládenci zase vydají na koledu dům od domu.
„V Doudlebech už se koledovalo na konci 19. století, co víme z vyprávění pamětníků. Masopustní koledu přerušila první i druhá světová válka, pak byla malá pauza i v padesátých letech. Ale od roku 1956 jedeme nepřetržitě,“ zmínil Jan Šimánek, etnograf Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a doudlebský kronikář.
Mládenecká koleda, která vyráží v neděli zrána, má striktně daná pravidla. Musí v ní být jen svobodní mládenci a ti společně s ostatními členy obchází celý den dům po domu.
Svůj první „dospělý“ masopust si letos odbyl i 16letý Jindřich Sedláček. A prý se na svou novou roli nikterak pečlivě připravovat nemusel. Koledy má nakoukané odmalička, stačilo jen dodržovat to, co dělají jeho zkušenější spolukoledníci.
Většina věcí, oblečení a rekvizit má svou symboliku a váže se ke křesťanství. Tak například pět výstupků na klobouku zakončených pěti červenými růžemi má symbolizovat pět ran Ježíše Krista.
I počet barevných krepových růžiček je přesně daný. Každý mládenec jich má na svém klobouku 365, stejně jako je dní v roce. Růžičky pak znázorňují květy našich luk.
Masce vpravo se říká Matka. Ta je oblečená do oděvu pošitého barevnými proužky látky, které znázorňují rozkvetlou louku. V ruce drží cep, s nímž ukazuje směr putování koledy a směr zatáčení koleček. Na zádech má zvoneček, aby se koledníci v mlze neztratili. Na hlavě má vysoký, špičatý klobouk s rouškou přes obličej. Vedle ní pak stojí Hejtman, který nese halapartnu, na kterou napichuje uzené maso a špek, které si vykoleduje v obci. Halapartnu si smí hejtman stavět pouze na svou nohu, protože koledníci nemají nikde domovské právo.
V Doudlebech se kolečko provádí tak, že koledníci vbíhají do dvora hospodáře v řadě za matkou. Matka si stoupne obličejem k hospodáři, tím směrem položí i cep. Koledníci se staví s otočkou do kruhu kolem Matky. Ve chvíli, kdy všichni koledníci stojí v kruhu, dá rychtář hudbě znamení, ta přestane hrát a rychtář řekne, komu kolečko dělají, moučný k vyzvanému dojde a dostane od něj koledu (peníze, koblihy, atd.), předá koledu rychtáři a zvolá hojaja. Rychtář dá hudbě znamení a ta pokračuje v písni, koledníci se z kruhu vytáčejí a staví se do řady za Matku. Nakonec je možné na přání paní domu zahrát její oblíbenou písničku, na kterou si pak zatancuje. Jako na snímku s rychtářem.
Koblihy či ostatní dobroty a samozřejmě i něco ostřejšího k pití, to k masopustnímu veselí prostě patří. V Doudlebech většina hospodyň vždycky koledníkům i muzice připraví něco dobrého na zub. Podle křesťanských tradic totiž Popeleční středou, která letos připadá na 18. února, začíná čtyřicetidenní období půstu až do Velikonoc.
Ani děti v Doudlebech nezůstávají stranou. Tento chlapec byl v převlečení za Žida v dámské koledě.
Dámská koleda po té mládenecké chodila v Doudlebech podruhé. „Vloni si u nás děvčata vymyslela šátečkovou koledu, což je tedy novinka. A ujalo se to,“ zmínil Šimánek.
Dámy, slečny a děvčata si v neděli vzaly červené sukně a červenobílé květované čelenky. I ony obcházely dům od domu a od místních si leccos vykoledovaly.
Masopustní koleda se koná v Doudlebech, v tradičním místě jihočeského folklóru, vždy sedmou neděli před nedělí velikonoční, proto je masopust každý rok v jiný termín. A za mládeneckou koledou pak samozřejmě chodí i nejrůznější masky a maškary. A tady se už meze ve fantazii nekladou...
Jako třeba zde, kde se pod pěti olympijskými kruhy objevily Zuzana Maděrová s Evou Adamczykovou na snowboardech.
Milevské maškary zažily již 164. ročník. Letos se do ulic města na Písecku vměstnalo 1 287 maškar, což je nový platný rekord.
Samozřejmě nechyběly čarodějnice s košťaty...
...anebo pekelný vůz zřejmě inspirovaný upírským vozem Ferat i s ďáblem.
Autor: David Peltán
A pokud si chcete užít ještě poslední masopustní veselí před Popeleční středou, kdy tyto koledy končí, zamiřte do Českých Budějovic. Tady se v úterý 17. února od 15.45 hodin představí hned několik koled.
