OBRAZEM: Tradiční masopust na jihu Čech. V Doudlebech točili červenou růžičku
„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici
Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...
Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“
Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....
Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu
Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...
Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci
Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...
De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují
Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...
Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel
Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...
Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD
Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova nebo skoro zastavují v Miličíně blízko hranic jižních a středních Čech. Na jihu Čech bude dálnice...
10 věcí, které musíte vyzkoušet na Olympijském festivalu v Budějovicích
Tisíce návštěvníků. Malí i velcí fanoušci. Kluci i holky. Olympijský festival při zimních hrách v Itálii našel skvělé zázemí v Českých Budějovicích, kde je doma také Budějovický Budvar. Areál na...
Někdejšího olympionika Mertla baví hokej v Táboře. S nováčkem chce hrát play off
Sám také zažil, jaké je být olympionikem, před osmi lety s národním hokejovým týmem skončil čtvrtý na hrách v korejském Pchjongčchangu. „Jednou bude co vyprávět vnoučatům. Měl by to být cíl každého...
Na dvou šumavských vrcholech leží přes metr sněhu. Poprvé v této zimě
Díky vydatnému sněžení v posledních dvou dnech překonala výška sněhu na dvou šumavských vrších poprvé tuto zimu hranici jednoho metru. V úterý ráno bylo na Blatném vrchu 115 centimetrů sněhu a na...
Kdybych neplavala, dělám krasobruslení, říká Seemanová. Maděrové fandila přímo v Itálii
Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová vyrazila fandit českým sportovcům na olympiádu do Itálie. Pak zavítala na olympijský festival do Českých Budějovic. Na výstavišti si zabruslila a vyprávěla,...
OBRAZEM: Tradiční masopust na jihu Čech. V Doudlebech točili červenou růžičku
Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Tuto lidovou písničku si užili v Doudlebech na Českobudějovicku v neděli dosyta. Zazněla tu mezi staveními snad stokrát. Je nedílnou součástí masopustní...
Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci
Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají...
O titul Divadlo roku usiluje poprvé to Jihočeské. Je to výjimečné, ví ředitelka
Pražské Divadlo Na zábradlí, dále ostravské Petra Bezruče a Jihočeské z Českých Budějovic. To jsou tři kulturní instituce nominované na titul Divadlo roku ve 34. ročníku této ankety, do které se...