OBRAZEM: Tradiční masopust na jihu Čech. V Doudlebech točili červenou růžičku

  4:47
Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Tuto lidovou písničku si užili v Doudlebech na Českobudějovicku v neděli dosyta. Zazněla tu mezi staveními snad stokrát. Je nedílnou součástí masopustní mládenecké růžičkové koledy, kde s fotoaparátem nechyběl ani reportér iDNES.cz.
V Doudlebech na Českobudějovicku si v neděli užívali tradiční masopustní...

