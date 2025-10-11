Budy, Endži nebo Turbo. Hokejový Motor hledá jméno pro svého mimozemšťana

Pavel Kortus
  9:23
Mezi diváky při hokeji v Českých Budějovicích se pohybuje mimozemšťan. Bát se ho však nemusíte, spíš naopak. Je přítulný. Extraligový Motor představil s novou sezonou i nového maskota týmu. Nyní žluto-modrá postavička čeká na jméno, které mu vybírají fanoušci.

Na malé raketce přiletěl z vesmíru. Dopadl za řekou Vltavou nedaleko zimního stadionu. Protože se tam právě chystal hokejový zápas a do haly mířili fanoušci ve stejných barvách, jako nosí on sám, přidal se k nim. V Budvar aréně se mu zalíbilo a už je tam jako doma.

To je příběh nového maskota českobudějovických hokejistů, kterým jako poslední v nejvyšší soutěži chyběl.

Je to mimozemšťan. Zatím beze jména. To mu do konce září navrhovali fanoušci a z užšího seznamu ho nyní mohou do neděle vybírat na webu hcmotor.cz. Ve hře je Budy, Moty, Endži, Turbo a Karby.

Nový maskot českobudějovických hokejistů z HC Motor baví v Budvar aréně především děti. (10. října 2025)
O novém maskotovi se v Budějovicích šeptalo dlouho, představen byl před zápasem s Třincem v úvodu letošní sezony. Mnohé by napadlo, že klub zvolí něco ve spojitosti s městem nebo regionem.

„Nechtěli jsme to násilně pojit s něčím, co je tady tradiční, aby to byl třeba kapr nebo nějaký motor. Šli jsme cestou spíš zábavné figurky. Pamatuji si, jak měla hokejová Slavia kdysi v extralize jako maskota lva s obrovskou hlavou a zuby, kterého se děti bály,“ líčí marketingový a PR ředitel Tomáš Kučera.

Den maskotky Tori: tisíce fotek, 50 minut na oblékání i nonstop asistence

Novinka v Budvar aréně by měla pomoci ke zlepšení atmosféry v hale. „Maskot dotváří náladu hlavně pro mladší fanoušky, ale může pobavit i ty starší. Hlavní úskalí pro nás bylo, aby ho přijalo co nejvíc lidí. Měli jsme různé nápady. Například před covidem do haly zalétl netopýr, tak jsme si říkali, že si nás maskot našel sám. Ale od toho jsme pak upustili,“ dodává Kučera.

Maskot, respektive maskotka v hale dobře fungovala na jaře při světovém šampionátu žen, které Budějovice hostily. Dívka představovala hokejovou hrdinku Tori a u fanoušků byla hodně oblíbená. „Maskota nepřipravíte za týden ani měsíc. Tou dobou už se vše chystalo,“ hovoří zástupce klubu.

Maskot komunikuje jen gesty

Vesmírná postavička nosí číslo 11. „Původně měl mít jedničku, ale jeho dres má zip, tak aby neměl číslo rozdělené, tak jsou to dvě jedničky vedle sebe, tedy jedenáctka,“ usmívá se Kučera.

Takové číslo má v současném týmu útočník Pavel Novák. Jemu se líbí a pozitivně na něj reagují i spoluhráči. „Ostatní týmy v extralize maskota mají, takže je to příjemná změna hlavně pro malé fanoušky. Je to fajn. Vlastně by mě zajímalo, kdo se za maskou skrývá, ale to bývá tajemství,“ přemýšlí Novák.

Show a maskota chtějí fanoušci Motoru i při extralize. Namlsal je šampionát žen

Má pravdu. Maskot zpravidla vystupuje anonymně. Motorácký mimozemšťan ani nemluví, komunikuje pouze gesty a pohyby. Ztělesňuje ho jediný animátor, který se minimálně prozatím s nikým nestřídá. Je to pro něj fyzicky náročné.

„Hlavně pro děti to bude postavička se jménem, která nikdy nepromluví. Brzy si bude možné ve fanshopu koupit takového plyšáka, trička nebo pastelky s jeho motivem. Třeba skrz něj přivedeme k hokeji další děti jako hráče nebo i třeba celoživotní fanoušky klubu,“ uvažuje Kučera.

Přesné instrukce maskot nemá. „Dostal odborné školení, co by měl nebo neměl dělat. Jinak to necháváme na něm. Je to člověk, který srší nápady a má nenásilně bavit fanoušky. Teď už se i zapojil do pozápasové děkovačky, je blízko týmu. A děti si ho oblíbily. Při prvním zápase se ani nemohl dostat z fotokoutku. Takový zájem nebyl ani o podpis žádné legendy Motoru při autogramiádě,“ srovnává.

Vlasatá a vousatá žlutá figurka s modrým dresem klubu vznikla i s podporou umělé inteligence. Ta pomůže i při výběru jména. „Je to nestranný nástroj, který nám pomohl. Inspirovali jsme se také v zahraničí a vyplatilo se. Vždy se najdou někteří, kterým se to nebude zdát. Ale celkové reakce od fanoušků jsou pozitivní a dobře ho berou i hráči A týmu. Ti jsou převážně mladí, jsou na to zvyklí a vzali ho za svého,“ těší marketingového a PR ředitele.

