Student pomáhal na covidových jednotkách i po tornádu v moravských vsích

Student Vyšší odborné školy zdravotnické Martin Vanda z Týna nad Vltavou pomáhal při pandemii koronaviru v nemocnici na covidových jednotkách. Když pak udeřilo na Moravě tornádo, vydal se i do poničených vesnic. A jednou by rád vyrazil třeba do některé z rozvojových zemí nebo bych chtěl pomáhat při katastrofách v zahraničí.